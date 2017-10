ГНОЙНЫЙ БУДЕТ СУДИТЬ БАТТЛЫ НА СТС 11.10.2017 ИЗВЕСТНЫЙ РЭПЕР ГНОЙНЫЙ, ПОБЕДИВШИЙ В БАТТЛЕ ОКСИМИРОНА, СТАНЕТ ЧЛЕНОМ ЖЮРИ ВОКАЛЬНОГО ШОУ «УСПЕХ» КАНАЛА СТС. В НОВОМ ПРОЕКТЕ ЛУЧШИЕ АВТОРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА МЕСТО НА МУЗЫКАЛЬНОМ ОЛИМПЕ БЕЗ ПОМОЩИ ПРОДЮСЕРОВ. Гнойный: «Если ты талантлив, дружишь с интернетом, популярность придёт к тебе сама. Продюсеры используют методы прошлого, которые могут выстрелить, а могут и нет. У них больше нет монополии на информационное пространство: нельзя заплатить кучу денег и просто ждать результатов. Сейчас всё работает по другим законам. Прошло время королей эстрады, теперь мы главные». Шоу СТС – первый телевизионный проект Гнойного (в жизни – Вячеслава Машнова). До баттла с Оксимироном, собравшего 25 миллионов просмотров на YouTube, рэпер был системным администратором в торговом центре, рисовал мультфильмы на заказ, торговал психологическими тестами и работал в сотовых компаниях и аквапарке. Сейчас Гнойный входит в творческое объединение «Антихайп», представители которого выступают против модных трендов и «попсы». КСЕНИЯ БУГРИМОВА, руководитель развлекательного направления телеканала СТС: «Гнойный – пример того, как можно проснуться знаменитым всего за одну ночь. Он абсолютно свободный, не боится говорить то, что думает, и не играет по правилам шоу-бизнеса. Нам кажется, именно такой человек сможет разглядеть ярких, интересных и самобытных self-made артистов, которых не хватает в нашем шоу-бизнесе». «Каким я буду судьёй? Я просто буду говорить то, что мне в данный момент приходит в голову. Мы, представители «Антихайпа», последовательно разрушаем любые рамки, в которые нас пытается запереть слушатель, и если появление на ТВ для кого-то кажется постыдным, я обязательно там появляюсь», – признаётся Гнойный. Уже в первом выпуске рэпер вместе с другими судьями и зрителями выберет четырёх лучших участников. Они получат все инструменты, чтобы покорить шоу-бизнес своими силами, но всего этого они могут лишиться в любой момент. Ведь каждую неделю их места могут занять не менее сильные герои, готовые вызвать на баттл любого из четвёрки. Гнойный: «Баттл – это реальная возможность проявить себя. Что касается меня, я выбираю оппонента по разным критериям. Бывает, чувствуешь творческую конфронтацию и хочешь озвучить свою позицию, а бывает, человек просто не нравится по субъективным причинам». Следить за поединками участников и вдохновлять их на музыкальные подвиги будет популярная певица Вера Брежнева, ставшая ведущей нового шоу. Кстати, 15 лет назад она и сама проявила смелость: оказавшись на концерте группы «ВИА Гра» в Днепропетровске, Вера вышла на сцену и показала себя. Узнать, кого Вера Брежнева совместно с Гнойным и другими членами жюри, имена которых пока держатся в секрете, выберут в финальную четвёрку, зрители смогут очень скоро в эфире СТС. Кстати, россияне первыми увидят новое шоу, в основе которого – новый глобальный формат The Final Four компании Armoza Formats, на счету которой более ста проектов, реализованных по всему миру. Параллельно с СТС свою версию одного из самых перспективных шоу готовит американский телеканал Foх, права на проект также приобрели компании из Франции, Норвегии, Дании, Италии и Испании БИТВА ЗА МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП НАЧНЕТСЯ НА СТС СОВСЕМ СКОРО! «УСПЕХ»

Производство: ГК «Красный квадрат»

Жанр: музыкальное шоу

Исполнительный продюсер: ИРИНА ИВАНЕКО

Продюсеры: КСЕНИЯ БУГРИМОВА, ИЛЬЯ КРИВИЦКИЙ

Генеральные продюсеры: ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ, ДАРЬЯ ЛЕГОНИ-ФИАЛКО

