Елена Радевич, Иван Жидков, Настасья Самбурская и Ольга Кузьмина в премьере «Dомашнего» «Две жены»

Жить в маленькой квартирке или в большом доме? Выплачивать ипотеку или тратить миллионы? Иметь одну жену или две? Куда приводят соблазны, и почему стоит бояться своих желаний, «Dомашний» расскажет в новом четырехсерийном фильме «Две жены» 6 ноября в 19:00. Настя (Елена Радевич) и Костя (Иван Жидков) Чижовы живут в небольшой квартире в Рязани, практически без денег, с ипотекой, недовольной зятем тещей и верой в лучшее будущее. Несмотря ни на что, Настя безумно любит Костю, а Костя любит себя. Она мечтает о детях, а он о красивой жизни. Однажды судьба подбрасывает Чижовым сюрприз в виде многомиллионного наследства от когда-то спасенного Костей банкира. В придачу к счету в банке, Костя получает роскошный дом в Москве, заветный статус в обществе и… еще одну «жену» с ребенком. В череде новых ярких событий Настя замечает, что ее новая подруга Марина (Настасья Самбурская) оказалась опасной соперницей, а за красивыми декорациями скрывается страшная правда. Актеры о героях Иван Жидков в роли Кости Чижова: «Мне невероятно интересно играть этого персонажа. Он взрослый, но по поведению ему лет 15. Он абсолютный неудачник, растяпа, он рефлексирует, у него нет внутреннего стрежня и он ведомый всеми. Эта роль интересна тем, что, обладая такими качествами, человек попадает в совершенно нестандартные жизненные обстоятельства. Внезапно на него сваливается то, что никак не могло произойти. Он обретает деньги, люксовые машины, шикарный дом, невероятную женщину и становится банкиром. Это очень интересно играть, потому что все время случаются смешные моменты. Получается история - «из грязи в князи». Елена Радевич в роли Насти Чижовой: «Моя героиня, Настя, открыта, доверчива, искренна, по-доброму наивна, она очень светлая девушка. В ней настолько преобладает мечта о ребенке, что она перекладывает свою заботу на мужа, становясь ему второй мамой. Видимо, в этот момент она теряет себя как женщину. Предательство мужа для нее крах на уровне идеалов, который заставляет ее измениться». Настасья Самбурская в роли Марины: «Я играю очень алчную особу. Она любит деньги, красивую жизнь и неожиданно попадает в неприятную ситуацию. Гражданский муж моей героини скоропостижно умирает и не оставляет ни ей, ни их ребенку ни гроша. А все наследство отписывает какому-то случайному парню, спасшему ему жизнь много лет назад. Ситуация, конечно, странная, но, в то же время, интересная». Ольга Кузьмина в роли Иры: «Моя героиня очень яркая, напористая и свою хрупкость компенсирует силой характера. Она лучшая подруга главной героини Насти и ее антипод. Настя очень нерешительная, плывущая по течению, а моя Ира как раз наоборот, уверена в себе и всегда стремится быть в гуще событий. Она работает гинекологом в хорошей клинике и помогает Насте с ее личными проблемами». Карен Захаров, режиссер фильма «Две жены»: «Для меня эта история о том, что нужно быть честным перед собой. Наш герой изначально врет своей любимой и даже себе не признается, что говорит ей неправду. А когда человек не врет ни себе, ни людям, то ему и жить легче – не надо придумывать оправдания, бояться «расколоться». Безусловно, это кино еще и про любовь, которую нельзя предавать». Выдержит ли любовь Насти все испытания? Кто и зачем заманил Чижовых в ловушку? И можно ли купить счастье? Ответы на «Dомашнем» 6 ноября в 19:00 в фильме «Две жены». Премьера! «Две жены»

6 ноября в 19:00

на «Dомашнем»

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