Марюс Вайсберг поднял Алексея Чадова на новую высоту

Телеканал СТС и продюсерский центр «ГОРАД» приступили к съёмкам нового комедийного сериала «Улётный экипаж». Главную роль в дебютном телепроекте режиссёра Марюса Вайсберга исполнит Алексей Чадов. Его герою – пилоту-женоненавистнику Лёше Кулагину – приходится делить кабину самолёта с блондинкой Полиной в исполнении Натальи Бардо. Компанию им составят Юлия Топольницкая, Никита Тарасов, Яна Крайнова, Дарья Сагалова и другие известные актеры, а бывшую жену Кулагина – Наташу – сыграет популярная певица Виктория Дайнеко. Марюс Вайсберг, режиссёр: «Я давно хотел попробовать себя на ТВ, но ждал, когда все звёзды сойдутся, и в «Улётном экипаже» как раз всё совпало. Канал СТС в этом смысле создал просто идеальные условия для моего теледебюта. Ведь актёры, продюсеры и сценаристы нашей новой истории – это люди, с которыми, я прошёл, что называется, не один бой». Съёмки сериала стартовали в Музее уличного искусства в Санкт-Петербурге, куда, по сюжету, приходит герой Алексея Чадова. В перерывах между дублями актёр с интересом разглядывал экспонат, сделанный из использованных бутылок, которые вся съёмочная группа специально собирала несколько недель. Оценила усилия художников проекта и Виктория Дайнеко, которая обожает современное искусство. Правда, в этот день все её мысли были о первой настоящей кинороли: «Я не ожидала такого предложения, и сейчас мне, конечно, волнительно. До этого я всегда играла саму себя, а теперь мне приходится учить текст, привыкать к своей героине. Но, мне кажется, я очень даже подхожу на эту роль: я тоже бывшая жена и такая же классная. Думаю, мы с Наташей подружимся». В одной из сцен её героине и персонажу Алексея Чадова предстояло пройти романтический квест: экс-супругам, оказавшимся в закрытом помещении, приходится действовать сообща. «Я тоже с бывшим мужем пересекаюсь, потому что у нас одно общее счастье на двоих – наша дочка, – говорила Виктория. – И, знаете, я отношусь к этому спокойно. Кроме того, я считаю, что со всеми бывшими нужно сохранять хорошие отношения, взаимодействовать и сотрудничать, если нужно». На съёмки в Санкт-Петербург певица прилетела на самолёте, хотя обычно предпочитает приезжать в любимый город на поезде. «Видимо, проект так на меня влияет, – шутила она. – А вообще, по долгу службы я много общаюсь с бортпроводниками, иногда и с пилотами, которые приглашают меня в кабину. Это случается крайне редко, но, если бы вы знали, какие красивые виды открываются оттуда!» Побывать в кабине пассажирского самолёта мечтает и Алексей Чадов, дядя которого когда-то был лётчиком: «Пилоты – это, конечно, отдельные люди, птицы высокого полёта, совсем не приземлённые, скажем так. А пилоты боевой авиации так вообще вызывают у меня восхищение! В целом, природа лётчика мне понятна, потому что мой родной дядя – настоящий пилот со стажем. Причем довольно часто он летал в диких условиях, на Северном полюсе, на кукурузнике. Он рассказывал много разных экстремальных историй, связанных с его профессией. И мне как актеру очень интересно погрузиться в эту среду». Похвастаться дядей-пилотом может и партнёрша Алексея по сериалу – Наталья Бардо. Когда-то родственник помог актрисе справиться с аэрофобией: «Помню, первый раз летела в Таиланд. Я сидела, вцепившись в ручки кресла, и вслушивалась в каждый шорох. Мне было безумно страшно! К счастью, после этого жуткого случая мой дядя подробно рассказал, что такое турбулентность, воздушные ямы, шасси. В общем, я прошла своеобразный мастер-класс, после которого мне действительно стало легче летать. Кто знал, что всё это пригодится в моей работе». А вот Юлия Топольницкая, которая сыграет дочь владельца авиакомпании, напротив, никогда не боялась летать и обожает проводить время в самолёте. В новом проекте СТС актриса окажется на одной съёмочной площадке с мужем – актером и шоуменом Игорем Чеховым. Основная часть съёмок «Улётного экипажа» пройдёт в аэропорту Пулково и на территории частного лётного клуба. Внутренние помещения самолёта – салон и кабину пилотов – сыграют построенные в павильоне декорации. Создавая авиакомпанию Vostorg Avia, продюсеры и сценаристы обращались за помощью к действующим лётчикам и стюардессам гражданской и бизнес-авиации. Увидеть, как любимые актёры окажутся на высоте, зрители смогут очень скоро в новом сезоне СТС.

«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» «Девушка за штурвалом самолёта – что может быть хуже?» – думал пилот Лёша Кулагин, пока его страхи не оправдались. С помощью шантажа умница, красавица и лучшая в лётном училище Полина Овечкина уговаривает упрямого грубияна бросить грузовые самолёты, возглавить гражданский экипаж и взять её вторым пилотом. Просто Кулагин – единственный шанс Полины, наконец-то, отточить теоретические знания на практике. Ведь лётчики авиакомпании «Восторг Авиа» не готовы делить самолёт хоть и с профессионалом, но на каблуках. Пока она пытается подружиться с новым коллегой, Кулагин строит коварные планы, чтобы вернуть ненавистную соседку на землю. Производство: Продюсерский центр «ГОРАД»

Жанр: комедийный сериал

Хронометраж: 24 минут

Кол-во серий в сезоне: 21

Режиссер: Марюс Вайсберг

Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Дарья Легони-Фиалко, Андрей Радько, Екатерина Гордецкая

Продюсеры: Марюс Вайсберг, Наталия Клибанова, Екатерина Андриенко

Исполнительные продюсеры: Максим Королёв, Павел Чуркин

Автор сценария: Зина Иткина

В ролях: Алексей Чадов, Наталья Бардо, Никита Тарасов, Юлия Топольницкая, Виктория Дайнеко, Яна Крайнова, Дарья Сагалова, Катрин Асси, Андрей Родной, Илья Рогов и другие.



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