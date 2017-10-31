Самая необычная детективная премьера на «Dомашнем» «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»

Если жена стала часто уходить из дома в неизвестном направлении, избегать прямых вопросов, а в глазах у нее появились блеск и азарт, возможно, она серьезно… взялась за карьеру мужа. С 20 ноября «Dомашний» покажет «Что делает твоя жена?». Игорь Логинов (Кирилл Жандаров) – следователь, которому никак не удается преуспеть в карьере: дела не раскрываются, на повышение надежды нет, да еще и вот-вот уволят. Его жена Валерия (Анна Слю) – художница без постоянной работы, которая очень любит мужа и поддерживает его при каждой неудаче. Когда Лера понимает, что только словами и заботой здесь не обойтись, она берет расследования Игоря в свои руки. Удастся ли ей раскрыть самые запутанные дела и помочь мужу втайне ото всех, даже от него самого? «Что делает твоя жена?» – это, в первую очередь, история семьи, отношений, любви и поддержки, а уже потом детектив. Игорю и Лере предстоит через многое пройти, как в криминалистике, так и дома, ведь не только Лера стремится наладить семейный быт, но и их мамы… Алексей Лисовец, режиссер: «Что обязательно присутствует в типичном детективном сериале? Герой, обладающий невероятным талантом к расследованию преступлений, хитроумные злоумышленники, запутанные головоломки и сложные логические цепочки... Но «Что делает твоя жена?» – это, скорее, история о безумной, искренней и настоящей любви, которая, к сожалению, так редко встречается в современном мире. Ведь именно на фоне любви разворачиваются авантюрные приключения героев, за которыми всегда так интересно наблюдать зрителю». Максим Мехеда, режиссер: «Я бы очень советовал посмотреть этот сериал! Он снят в легком жанре ироничного детектива. Он о простых, понятных каждому зрителю эмоциях, о любви, и о том, что герои делают во имя любви. А эта тема затрагивает и волнует каждого». Алина Чеботарева, режиссер: «Уверена, наш фильм понравится и мальчикам и девочкам всех возрастов: в расследованиях преступлений работают и профессиональный следовательский метод и женская интуиция. В каждой серии раскрываются разнообразные взаимоотношения: ревность жены к мужу, ревность мужа к жене, дружеские отношения, капризы родителей. Наши герои показывают, как можно уживаться друг с другом, как нужно помогать друг другу. «Что делает твоя жена?» – библиотека бытовых ситуаций, как в них жить, как в них не погибнуть, и как из них выйти победителем». Интересные факты о сериале Съемочный процесс длился с середины августа и закончился за пару дней до Нового года. Примерно тот же временной отрезок переживают и герои проекта.

На проекте работало три режиссера, и каждому досталось свое время года. Алексей Лисовец снимал лето, Алина Чеботарева – осень, Максим Мехеда – зиму.

Исполнители главных ролей уже снимались вместе в сериале Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни», и это, по признанию актеров, помогло им на съемках «Что делает твоя жена?». Кто есть кто в сериале «Что делает твоя жена?» В истории есть враги и друзья, помощники и вредители. Каждый из них играет свою роль в жизни героев, каждого ждут приключения. Каждый ли получит по заслугам? Валерия Логинова в исполнении Анны Слю

Валерия – выпускница художественного училища, сидит дома и выполняет редкие заказы на украшения, рисует. Совместную жизнь с любимым мужем омрачает только отсутствие детей. Когда дела Игоря на работе идут совсем плохо, она решает помочь, открывает в себе талант сыщика и втайне от мужа раскрывает преступления. Днем она разыскивает улики, на которые профессионалы не обратили внимания, а вечером встречает супруга с ужином и во время беседы дает ему завуалированные подсказки. Все идет хорошо, пока в гости не приезжает свекровь Антонина Игоревна, которая подозревает невестку в изменах. Анна Слю: «Лера – настоящая художница, закончила Строгановку, у нее нет серьезной работы. Она сидит дома, рисует, шьет, что-то придумывает. Она, хоть и творческая натура, но все же девушка целеустремленная. Она хочет семью, свой дом, а для этого нужно повышение мужа, которое невозможно без большого количества раскрытых преступлений. Ввязываясь в историю с тайными расследованиями, она пытается помочь мужу состояться как профессионалу и более достойно содержать семью. А потом оказывается, что эта помощь не менее интересна и занимательна, чем ее цель». Игорь Логинов в исполнении Кирилла Жандарова

Игорь Логинов – следователь, честный, порядочный идеалист, который всегда действует исключительно по правилам, даже в ущерб своей карьере. Его жизненный принцип: «семь раз отмерь, один отрежь». На работе его считают недотепой и «тормозом», а дома ему приходится сохранять нейтралитет между мамой и женой – разводить, примирять, успокаивать и объединять их. Кирилл Жандаров: «Логинов получился странным человеком. Такой современный Шерлок Холмс, который добивается своей правды, пытается раскрыть преступление, хотя ему и говорят оставить то или иное дело. Мой герой – циник, но с чувством юмора. Он живет с творческим, талантливым человеком, и это тоже накладывает на него отпечаток. Два странных человека дополняют друг друга. Он великий, но иногда ему не хватает каких-то маленьких ниточек, идей, которые ему и подсказывает жена». Владимир Третьяков в исполнении Дмитрия Совы

Владимир Третьяков – следователь. Работает вместе с Игорем Логиновым и старается «обогнать» его в «гонке» за повышение. Он полная противоположность Логинову: не блещет умом, зато имеет железную хватку, часто пренебрегает принципами, пользуется незаконными методами. Считает, что на пути к цели все средства хороши. Дмитрий Сова: «Третьяков – человек со своим жизненным опытом, точно понимающий, что делает, хороший аналитик. Несмотря на то что он профессионал своего дела, и, кажется, никогда не пойдет на компромисс, Третьяков всегда пытается сохранить лучшие человеческие качества!» Николай Пухтинов в исполнении Игоря Рубашкина

Пухтинов – старший следователь и начальник Логинова, а также бывший однокурсник Игоря, давно влюбленный в Леру. Лера считает его другом, а он регулярно делает попытки отбить ее у Игоря. На работе Николай преуспевает в карьере, потому что «удобен» начальству, при этом он прямолинеен и не очень умен, но хорошо ориентируется в обстоятельствах. Сначала он относится к Игорю с иронией, а когда раскрытые Игорем дела угрожают его незаконной деятельности, начинает подставлять бывшего друга. Марина Сорокина в исполнении Веры Кобзарь

Марина Сорокина – разведенная, но неунывающая ни при каких обстоятельствах женщина, она интересная и яркая. Главным мужчиной своей жизни она считает своего сына Мишку, а к остальным мужчинам относится скептически. Тем не менее, она продолжает ждать своего принца, а мужчины исчезают после первого свидания. Решить проблемы в личной жизни она пытается с помощью психолога.

Марина – верная подруга Леры со времен учебы в Строгановке. Марина заботится о Лере, пытается ее воспитывать и корит за зарытый талант и за полное подчинение мужу и свекрови. Вера Кобзарь: «Моя героиня, Марина – женщина 37 лет, лучшая подруга Леры Логиновой. Сюжет сериала предполагает женскую девчачью дружбу, и я могу с полной уверенностью сказать, что и у нас с Аней с первой встречи завязались теплые отношения. Марина Леру поддерживает, помогает, подсказывает. Она веселая, с хорошим чувством юмора, очень добрая, человечная, прямолинейная и хозяйственная. Дома у нее полный порядок, за исключением одного: Марина – мать-одиночка. Муж изменил ей практически сразу после рождения сына, она не смогла его простить. На протяжении всего сериала она в активном поиске не просто любимого человека для себя, но и обязательно отца для Миши. Она очень любит своего сына и все делает для того, чтобы ему было комфортно». Валентина Сергеевна (мама Валерии) в исполнении Надежды Кондратовской

Мама Леры, Валентина Сергеевна Кузьмина изображает из себя аристократку, но на самом деле остается вечно недовольным главным бухгалтером на пенсии. Своих дочерей она воспитывала в строгости и без права на собственное мнение. Она руководит своим бесконфликтным и мягким мужем и считает себя вправе лезть в семьи дочерей. Своим зятем Игорем она тоже недовольна, о чем при любом удобном случае говорит Лере. Надежда Кондратовская: «Моя героиня, Валентина Сергеевна все всегда делает для благополучия семьи. Как маме, ей хочется, чтобы дочери были счастливы. Она любит своих дочек, но не умеет выражать любовь добрыми теплыми словами. Ей кажется, что строгость – самый правильный метод воспитания». Антонина Игоревна Логинова в исполнении Марины Ивановой

Мама Игоря – завуч младших классов в провинциальной школе, не только на работе, но и в жизни – окружающие для нее дети, которым надо объяснять все доходчиво и всегда быть начеку. Она эмоциональна и подвижна, а профессия научила ее добиваться своего лаской. Игорь для нее лучших из лучших, и конечно, он достоин лучшей доли, лучшего места и лучшей жены. Антонина Игоревна любит детективные романы и на этой почве находит с Лерой общий язык. Марина Иванова: «Моя героиня, Антонина Игоревна, как любая мама мальчика, любит сына безмерно и ревнует ко всем и всему. Невестку она подозревает в неверности и постоянно намекает на это сыну. Она даже не предполагает, что та помогает Игорю. Когда же все раскрывается, Антонина Игоревна пересматривает свое отношение к Лере. И это мне очень в ней нравится!» Лариса Журавская, продюсер: «Актеров на главные роли мы искали практически целый год, а весь процесс подготовки к съемкам занял у нас около шести месяцев. По жанру «Что делает твоя жена?» – детектив, но с активной мелодраматической линией, поэтому я уверена, что он придется по вкусу широкой женской аудитории». Премьера!

«Что делает твоя жена?»

20 ноября в 21.00

на «Dомашнем» Производство: Star Media

Жанр: детектив

Количество серий: 20

Хронометраж: 48 минут

Год производства: 2017

Режиссер-постановщик: Алексей Лисовец, Максим Мехеда, Алина Чеботарева

Автор сценария: Яна Дубинянская, Евгений Григоренко

Оператор-постановщик: Матвей Шульгин, Сергей Бойко, Константин Терешков

Художник-постановщик: Александр Заславский

Художник по костюмам: Тамара Демченко

Продюсеры: Лариса Журавская, Влад Ряшин

В ролях: Анна Слю, Кирилл Жандаров, Марина Иванова, Игорь Рубашкин, Дмитрий Сова, Анатолий Зиновенко, Владимир Кузнецов, Вера Кобзарь, Надежда Кондратовская и другие

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