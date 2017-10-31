«Психологини» начинают прием на СТС

20 ноября в 20:00 в эфире СТС стартует драмеди «Психологини» о буднях трёх девушек-психологов. В новом проекте производства Art Pictures Vision врачеванием душ займутся популярные актрисы Анна Старшенбаум, Анастасия Панина и Софья Каштанова, а Егор Корешков, Роман Маякин и Дмитрий Ендальцев станут их терпеливыми парнями и пациентами, что часто одно и то же. Перед премьерой актёры рассказали, какие проблемы сами готовы разделить с психологами. Софья КАШТАНОВА (Вика):

«До съёмок в сериале какие-то термины я знала, а какие-то были для меня в новинку. Не могу сказать, что я плотно занималась психологией, я, скорее, была пациентом. На самом деле даже психологи перед тем, как начать практиковать, должны пройти определённое количество часов терапии в качестве пациентов. Поэтому осознать что-либо в этой сфере можно только изучив себя. Правда, на такие тренинги «Как заполучить любого мужчину», которые ведёт моя героиня Вика, я не ходила. Наверное, отчасти они могут мотивировать, но вот решить проблему – в этом я сомневаюсь». Анна СТАРШЕНБАУМ (Алина):

«Психология преследует меня всю жизнь: мой папа – специалист в семейной психологии. К моменту, когда я родилась, его профессиональный багаж был достаточно велик и не мог не повлиять на моё воспитание. Так что термины, которые озвучивают героини в сериале, мне не понаслышке знакомы. Вообще я считаю, если чувствуешь, что надо идти к психологу, иди, только тут главное не переусердствовать. Что касается меня, я не доверяю психологам. Я считаю, что те знания, которые дают в вузе, применить на любого человека невозможно. Мне кажется, у нас всех свой космос в голове и душе, так что нельзя просто прийти и сказать: «Здесь так подкрутить, тут на место вставить». Да, специалисты могут немного облегчить ситуацию, но потом ты ещё больше запутываешься. По мне, только ты сам себя можешь понять, и никто больше. В общем-то, я пытаюсь сама разобраться во всём». Анастасия ПАНИНА (Таня):

«Я ни разу не ходила к психологу и не пошла бы: выяснять какие-то вещи я предпочитаю наедине с собой. Мне кажется, нужно больше прислушиваться к себе, так что я тестирую себя внутренне. Но, конечно, при подготовке к роли, я изучала определённую литературу, чтобы понимать, о чём говорю в кадре. Кстати, каждая серия носит своё название – например, «Детские травмы», «Токсичные отношения». И, конечно, мне было любопытно, что это означает, как всё это обосновывается и описывается с научной точки зрения». Егор КОРЕШКОВ (Митя):

«Раньше я никогда об этом не задумывался, потому что не видел проблем в своей жизни, с которыми сам бы не справился. Кроме того, я понимал себя через профессию, отражения в людях, размышления и анализ поступков. Но в этом году как-то совпало: вокруг стало так много разговоров о психологии, плюс сериал, плюс понимание, что психолог, психиатр, психоаналитик и психотерапевт – это не одно и то же. Теперь я решил попробовать покопаться в себе с точки зрения психоанализа. Как мне кажется, так или иначе свои проблемы решаешь самостоятельно, то есть не нужно на кого-то их вешать и просить решить за тебя. А такого рода специалисты в совместном поиске с тобой могут только навести на правильный взгляд на ситуацию, которая тебя беспокоит, найти нужный угол осмысления». Роман МАЯКИН (Илья):

«Я никогда не был на реальном приёме, но очень хочу сходить. Крутая, полезная тема. Проговариваешь сложности с профессионалом и освобождаешь себе голову. Так проще вложить в мозг что-то полезное и направить жизнь по нужному руслу. Но вообще, главное правило, которое я уяснил, благодаря моим экранным сеансам, – гораздо проще живётся, если не врать. Придумывая что-то, выкручиваясь, мы сами усложняем себе существование. Неважно, что не хватает смелости признаться, нужно сделать это, и точка. Либо если врать – то врать так виртуозно, чтобы самому поверить в это (смеется). Отмечу, что авторы сериала консультировались с практикующими действующими специалистами. И те решения, которые принимают «психологини», действительно медицински обоснованы». «Психологини» и влюблённые в них пациенты Что такое «когнитивная беспомощность», «синдром самозванца» и «демон ревности» выпускницы психфака Вика, Таня и Алина знают не понаслышке. Правда, встретившись спустя десять лет, девушки понимают, что Фрейд и другие корифеи психологии не спасают личную жизнь. Алина заводит мимолетные романы, Вика стала тираном в собственной семье, а Таня обзавелась багажом комплексов. Подруги сблизились снова, чтобы помогать друг другу профессиональным советом, когда диагноз нужно поставить не пациенту, а самой себе. Главная борьба в сериале развернется за сердце Тани (Анастасия Панина) – единственной из трех подруг, ставшей практикующим психологом. Пай-девочка, отличница и профессионал, она строит такие же правильные отношения с мужчинами. Только новый пациент Илья (Роман Маякин) заставляет изменить её отношение к жизни и задуматься, нужен ли ей бойфренд-зануда Андрей (Дмитрий Ендальцев). Роман Маякин (Илья): «У каждого человека в жизни есть период влюбленности. У кого-то он случается в детском саду, у кого-то в школе, а мой персонаж встречается с любовью в достаточно зрелом возрасте и в непростых условиях. По мне, так, что может быть лучше, чем сыграть влюбленного мужчину? Я в принципе считаю, наш сериал энциклопедией мужско-женских отношений, такой полезной книжечкой по излечению души». Дмитрий Ендальцев (Андрей): «У каждого в жизни есть проблемы, независимо от того, в какой области работает человек. Даже если этот человек – Фрейд. Что касается моего героя, это простой интеллигентный парень с твердой жизненной позицией, в общем, идеальный будущий муж и строитель правильной жизни. Персонаж мне интересен, как и сама история. Кроме того, здесь работают мои друзья и режиссер, который по-настоящему любит свою профессию. Для меня важно, чтобы на площадке были люди максимально заинтересованные в процессе и результате, тогда это превращается в тот самый случай, когда работа и есть удовольствие». В новом проекте Анна Старшенбаум сыграет остроумную красавицу Алину, которая меняет мужчин как перчатки. Обаятельная и общительная девушка пользуется успехом у парней, правда, все её романы заканчиваются так же быстро, как и начинаются. Все от того, что Алина боится серьезных отношений и даже своего главного мужчину жизни – единственного сына – оставила на воспитание маме. Анна Старшенбаум (Алина): «Алина очень позитивная, открытая, всё принимает близко к сердцу. Но при этом она легко смотрит на жизнь, идёт по жизни смеясь. Она очень эмоциональная, честная, прямолинейная, иногда даже слишком, что чувствует – то и говорит. Правда, есть у неё один скелетик в шкафу, о-го-го какой скелетик». К самоанализу любит обращаться и исполнительница роли деспотичной Виктории Софья Каштанова. Её героиня зарабатывает на жизнь тренингами «Как встретить настоящего мужчину – альфа-самца, воина и добытчика». Правда, сама она за семь лет совместной жизни превратила мужа Митю (Егор Корешков) в домохозяйку. Вика любит супруга и дочь и с удовольствием выполняет обязанности главы семьи. Но в какой-то момент такая позиция начинает не устраивать Митю… Софья Каштанова (Вика): «На самом деле я часто вижу ситуации, когда мужчина расслаблен, а женщина пытается спасти всю семью, подстраховаться и создать финансово защищённую жизнь. У Вики как раз такой пример. И я не могу осуждать её: действительно, так сложилось, что муж у неё мягкотелый, не может найти себя». Кстати, Софья Каштанова, Роман Маякин, Анастасия Панина – однокурсники, в 2007 году они окончили Школу-студию МХАТ. На съёмках актёры обедали за одним столом и проводили свободное время вместе. «Мне очень повезло, я снимаюсь с моими однокурсниками, что может быть лучше? С Анечкой Старшенбаум мы не учились, но она сказочная девушка и прекрасная актриса», – признавалась Софья Каштанова на площадке. «ПСИХОЛОГИНИ» Премьера на СТС – 20 ноября!

пн-чт, 20:00

Жанр: драмеди

Количество серий: 21

Хронометраж: 24 минуты

Производство: Art Pictures Vision

Генеральные продюсеры: Фёдор Бондарчук, Вячеслав Муругов , Дарья Легони-Фиалко

Продюсеры: Екатерина Андриенко, Дмитрий Зверьков, Наталия Клибанова, Константин Маньковский, Андрей Мухортов, Дмитрий Табарчук

Авторы сценария: Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков, Константин Маньковский

Редактор: Никита Карцев

Режиссер-постановщик: Роман Фокин

В ролях: Анна Старшенбаум, Анастасия Панина, Софья Каштанова, Егор Корешков, Роман Маякин, Дмитрий Ендальцев и другие

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