NYUSHA ПОСПОРИТ С КИРКОРОВЫМ И ГНОЙНЫМ

АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ NYUSHA, ДЕБЮТ КОТОРОЙ СОСТОЯЛСЯ В ШОУ «СТС ЗАЖИГАЕТ СУПЕРЗВЕЗДУ!», СТАНЕТ ТРЕТЬИМ ПРИГЛАШЕННЫМ ЧЛЕНОМ ЖЮРИ НОВОГО ВОКАЛЬНОГО ШОУ СТС «УСПЕХ». УЖЕ 5 НОЯБРЯ В 21:00 ЕЙ ПРЕДСТОИТ ОТСТАИВАТЬ СВОИ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВКУСЫ В КОМПАНИИ КОРОЛЯ ЭСТРАДЫ ФИЛИППА КИРКОРОВА И ИЗВЕСТНОГО РЭПЕРА ГНОЙНОГО.

NYUSHA: «Ровно десять лет назад я победила в шоу «СТС зажигает суперзвезду!», а сегодня я в жюри нового проекта СТС «Успех». Вот так интересно закольцевалась история! За это время были сотни концертов, десятки песен и премий. Наверное, сейчас мне так же хочется помочь талантливым ребятам найти свой путь к успеху».

NYUSHA признаётся, что одна из причин, по которой она согласилась стать частью шоу, её коллеги по проекту: «Филипп Киркоров – это легенда российской эстрады, который не перестаёт удивлять зрителей и нас, музыкантов. Конечно, я наслышана о рэпере Гнойном – парне, который покорил интернет и заставил всех слушать часовой баттл с большим интересом. Они представители абсолютно разных музыкальных культур. Тем интересней будет обсуждать участников шоу, высказывать своё мнение и давать напутствия».

Уже в первом выпуске NYUSHA, Филипп Киркоров и Гнойный вместе со зрителями выберут четырёх лучших участников. Новые герои получат все инструменты, чтобы покорить шоу-бизнес без помощи продюсеров. Но всего этого они могут лишиться в любой момент, ведь каждую неделю их места могут занять не менее сильные герои, готовые вызвать на баттл любого из четвёрки.

NYUSHA: «Я жду от участников максимального заряда энергии и самобытности. Я считаю, главное иметь свой почерк: важно показать, что у тебя есть талант и потенциал. Вот таких людей мне хочется увидеть – способных, любящих своё дело и живущих своей мечтой, а ещё заряженных на успех, с желанием много и упорно работать».

На съёмках нового проекта NYUSHA вспоминала о том времени, когда только начинала покорять шоу-бизнес: «Я родилась в семье музыкантов, но никто никогда не навязывал мне музыку. Первую свою песню я написала в восемь лет. У меня была огромная мечта – делиться своей музыкой с другими. Правда, приходя на разные кастинги, я слышала и отказы, и отговорки (мол, ещё маленькая), но не сдавалась и всё-таки попала в шоу «СТС зажигает суперзвезду!». Участие в этом проекте было очень непростым, а каждое выступление – борьба с комплексами и страхами. И я очень благодарна тем людям, которые были рядом и буквально закалили меня в самом начале этого пути».

В новом шоу СТС вдохновлять участников на успех будет популярная певица Вера Брежнева, которая станет ведущей проекта. Узнать, кого она совместно с звёздными членами жюри, выберет в финальную четвёрку, зрители смогут уже 5 ноября в 21:00.

«УСПЕХ» С 5 НОЯБРЯ НА СТС! ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ В 21:00

Производство: ГК «Красный квадрат»

Жанр: музыкальное шоу

Исполнительный продюсер: ИРИНА ИВАНЕКО

Продюсеры: КСЕНИЯ БУГРИМОВА, ИЛЬЯ КРИВИЦКИЙ

Генеральные продюсеры: ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ, ДАРЬЯ ЛЕГОНИ-ФИАЛКО