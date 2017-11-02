«Отель Элеон» откроет двери в третий и последний раз

20 ноября в 19:00 стартует третий заключительный сезон комедийного хита СТС «Отель Элеон». В новых сериях к звёздной команде сериала присоединился актёр «Горько!» и «Восьмидесятых» – Егор Корешков, который сыграл загадочного поклонника главной героини Даши (Диана Пожарская). Ради новой роли он изменил свой привычный образ и примерил бороду. Егор Корешков (Пётр): «Когда-то я зарёкся клеить бороду в кино, настолько тяжело с ней что-либо играть. Если борода – то только своя! Но в этот раз сделал исключение и остался доволен результатом. Настолько точно она отразила харизму и неадекватность поведения моего героя! Пётр – положительный человек, но совершает довольно хитрые и нелогичные поступки». В новых сериях «Отель Элеон» возглавил режиссер Максим Свешников, известный по комедиям «Ёлки лохматые» и «Страна чудес», а за визуальные решения отвечал оператор Павел Капинос, снявший такие хиты, как «Кухня. Последняя битва», «Хардкор» и «Духlеss 2». В третьем сезоне за психологический климат в коллективе отеля снова отвечает коуч Вадим – экс-супруг управляющей Софии (Екатерина Вилкова), которого играет актёр Илья Любимов (в жизни муж Екатерины Вилковой). В новых сериях Вадим попытается вернуть бывшую супругу, даже если ради этого нужно подставить всех её ухажеров, в том числе и Михаила Джековича (Григорий Сиятвинда). Илья Любимов (Вадим): «В общем-то, мое возвращение в проект вполне ожидаемо: ранее был заявлен персонаж, и потом мы с Екатериной – муж и жена, почему бы это не использовать. Кроме того, мы прекрасно чувствуем друг друга в кадре, а на съемках у меня есть лишний повод полюбоваться красивой женщиной. Что касается моего экранного соперника, Гриша Сиятвинда – тот партнер, с которым легко добиваться высококлассных результатов». Екатерина Вилкова (София): «Каждый сезон – это поиски мотиваций поступков моей героини, что порой даётся мне с трудом. Например, мне лично сложно было оправдать отношения Софии с балагуром Павлом. В новых сериях и в без того запутанную личную жизнь Софии вмешиваются не только Джекович, но и её бывший муж. Кажется, что теперь моей управляющей снесет крышу окончательно. Самой интересно, как она выпутается из сложившейся ситуации». Григорий Сиятвинда (Михаил Джекович): «Джекович продолжает пытаться добыть свою чашу Грааля по имени София. Я так подозреваю, что авторы поставили перед собой задачу максимально усложнить жизнь моему герою, потому что на пути к Софии возникают всё новые и новые препятствия. Только он преодолевает вроде одно, тут же возникает ещё более сложная преграда. Но, наверное, поэтому и не пропадает интерес зрителей. Это как игра: дойдет ли персонаж до финиша так, как об этом мечтает, или нет. Я сам заинтригован и жду, чем всё закончится». В «Отеле Элеон» погостит и популярный певец Егор Крид. По сюжету новой серии, в отеле запланирована свадьба, которая должна объединить армянскую и грузинскую семьи. Чтобы угодить будущим родственникам (Темико Чичинадзе, Ия Нинидзе), папа жениха (Грант Тохатян) решает пригласить на свадьбу Сосо Павлиашвили. Только вместо грузинской звезды перед гостями появляется любимец молодежи Егор Крид. Егор Крид: «Я часто встречаю на сцене больших артистов, но Сосо Павлиашвили ещё заменять не приходилось. На самом деле я очень избирательно отношусь к проектам, в которых участвую. Об «Отеле Элеон» много слышал и видел несколько серий, поэтому согласился недолго думая. И знаете, ни разу не пожалел о своем решении: мне нравится киношная атмосфера, а высокопрофессиональная команда сериала позволила мне на денёк почувствовать себя актёром». В третьем сезоне появятся не только новые персонажи и камео, но и любимчики поклонников «Кухни». Зрителей ждёт долгожданное возвращение повара Феди – специалиста, который умеет мастерски готовить рыбу и сочинять морские байки. Лучший друг Сени не просто устроится работать в Victor, но и перевернёт в ресторане всё с ног на голову. Михаил Тарабукин (Федя): «Меня спрашивают, скучал ли я по проекту. На самом деле, как можно соскучиться по тому, чего в твоей жизни еще не было? Меня позвали в совершенно другой сериал, и, на мой взгляд, появление моего героя в «Отеле Элеон» по эмоциональному накалу просто перекрывает все шесть сезонов «Кухни»! Как говорил наш капитан, эта волна накроет все предыдущие пузырики с лихвой!» В это время Павел Аркадьевич, оставшись без тётиных денег, узнаёт, что такое жить «от получки до получки». Из балагура-транжиры бывший владелец отеля превращается в безответственного работника, а сотрудники «Элеона» только готовы подкинуть проблем экс-боссу. Милош Бикович (Павел): «Если во втором сезоне Павел мучился и расплачивался за свои ошибки, то в третьем, наконец-то, начнет взрослеть и что-то понимать. Он поменяется как внешне, так и внутренне, изменятся даже его шутки. Я, кстати, просил авторов сделать юмор героя более циничным и саркастичным. Конечно, я пытаюсь продвинуть что-то своё, правда, большинство моих шуток остаётся вне кадра – только для съёмочной группы». Кстати, перемены в имидже коснутся не только Павла: в третьем сезоне Даша станет блондинкой, София Яновна добавит ярких цветов в гардероб, а Михаил Джекович примерит образ байкера – кожаную куртку и джинсы. Среди новых локаций – квартиры Даши и Софии, торговый центр, каток и парк, где по сценарию Пётр устраивает необычные свидания Даше. «ОТЕЛЬ ЭЛЕОН» 20 ноября в 19:00 – премьера новых серий на СТС! Жанр: комедийный сериал

Хронометраж: 24 минут

Кол-во серий в сезоне: 21

Режиссер: Максим Свешников

Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский

Креативный продюсер: Василий Куценко, Аслан Гугкаев

Авторы сценария: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Дмитрий Ян, Павел Данилов, Игорь Тудвасев, Аслан Гугкаев, Константин Иванов, Гарри Гупаленко, Дмитрий Крепчук, Алексей Зуенок, Жаннат Керимбаев, Аслан Сокуров, Вячеслав Зуб, Анатолий Молчанов, Нжде Айрапетян, Татьяна Гончарова

В ролях: Милош Бикович, Егор Корешков, Диана Пожарская, Екатерина Вилкова, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Ольга Кузьмина, Виктор Хориняк, Александра Кузенкина, Владислав Ветров, Наталья Щукина и др.

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