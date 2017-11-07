Как похудеть к Новому году? Советуют эксперты «Свадебного размера»

Когда до Нового года осталось всего 54 дня, пора подумать не только о подарках близким. В Новый год всем женщинам хочется выглядеть особенно красиво, поэтому в преддверии зимних праздников прекрасная половина человечества старается похудеть и привести себя в порядок, причем в максимально короткий срок. Уже сегодня 7 ноября в 23:00 на «Dомашнем» начнется борьба с лишними килограммами у 40 участников 3 сезона шоу «Свадебный размер». Эксперты программы диетолог Ксения Селезнева и тренер Эдуард Каневский, поделились секретами здорового и красивого тела. Как преобразиться в короткий срок и не навредить своему здоровью? Эдуард Каневский, фитнес-тренер, эксперт шоу «Свадебный размер»: «Девушки, до Нового года осталось меньше 2-х месяцев, и это прекрасный повод заняться собой. 1,5-2 месяца – это более или менее оптимальный срок, чтобы сбросить порядка 7-8 кг лишнего веса, подтянуть те или иные мышечные группы. В результате вы начнете себя лучше чувствовать и сможете сделать фитнес полезной привычкой, ведь от новогоднего стола никто отказываться не будет. Если же вы вдруг решите заняться собой за 2 недели до праздников, то я спешу вас разочаровать – этого периода не хватит даже на адаптацию организма к каким-либо нагрузкам. Первую неделю все будет болеть, вторую неделю у вас пропадет желание тренироваться, а потом новогодний стол: салаты, соленые помидоры, алкоголь... В итоге вы вернетесь к тому, с чего начинали, или даже поправитесь еще больше. Поэтому начинайте как можно скорее! И самое главное – смотрите «Свадебный размер» со вторника в 23:00 на канале «Dомашний». Наш проект точно сможет вас замотивировать, а пока - несколько базовых ежедневных упражнений:

Боковые выпады

Эффект: укрепляют внутреннюю поверхность бедра

Техника выполнения: поставьте ноги значительно шире плеч. Медленно, на вдохе, опуститесь на одну ногу так, чтобы пятка другой не отрывалась от пола. На выдохе вернитесь в исходное положение и сделайте повтор на другую ногу. Сделайте 3 подхода по 20 повторов на каждую ногу.

Обратные отжимания

Эффект: укрепляют трицепсы

Техника выполнения: сядьте на край скамьи (ступеньку или любое другое возвышение). Расположите ладони обратным хватом практически рядом с ягодицами. Сведите лопатки так, чтобы корпус был абсолютно прямым, оторвите ягодицы от скамьи и немного вынесите корпус вперед. Медленно, на вдохе, практически касаясь спиной скамьи, опускайтесь вниз, следя за тем, чтобы локти не разъезжались в стороны, а спина не скруглялась. Опускайтесь до комфортной амплитуды — так, чтобы в области плечевых суставов не ощущался дискомфорт. В идеале, в нижней точке должен образоваться прямой угол между предплечьем и плечом. Чуть быстрее, на выдохе, выпрямите руки. Сделайте 3 подхода по 20 повторов.

Берпи

Эффект: укрепляет все группы мышц

Техника выполнения: примите положение приседа, ладони на полу перед собой. Выпрыгните ногами назад – корпус должен оказаться в положении для отжиманий. Медленно опустите корпус на пол, приподнимите кисти рук, затем снова упритесь руками в пол и выполните отжимание. Без паузы вернитесь в положение приседа. Выпрыгните вверх как можно выше, тянитесь руками вверх. Сделайте 3 подхода по 15-20 повторов.

Планка

Эффект: укрепляет мышцы брюшного пресса, спины, а также активно задействует в работу мышцы ног, рук и ягодиц

Техника выполнения: Выполнять лучше перед зеркалом. Положите на пол гимнастический фитнес-коврик и примите упор лежа. Вытяните тело, опираясь на локти/предплечья и носки стоп. Держите спину прямой, чтобы можно было мысленно провести линию от головы до пят. Напрягите мышцы брюшного пресса и следите за тем, чтобы средний отдел не провисал, а ягодицы не поднимались вверх. Задержитесь в таком положении на 30–60 секунд и выполните 3–5 повторений». Ксения Селезнева, врач-диетолог, эксперт шоу «Свадебный размер»: «Как врач, я являюсь противником любых диет. Для меня существует только один рацион – правильное питание. Любой другой рацион, особенно низкокалорийная диета, – это дополнительный стресс для организма, которому и так в осенне-зимний период приходится несладко. Запомните: невозможно привес¬ти себя в форму за 1 месяц и сохранить результат на долгие годы. Человек должен питаться правильно круглый год и получать все необходимые ему витамины и минералы. За всю свою практику я пока не встречала ни одной диеты, которую смогла бы порекомендовать своему¬ пациенту. Исключения составляют только лечебные диеты, которые назначаются при определенных патологических заболеваниях. Индивидуально¬ подо¬бранный разнообразный рацион – самое лучшее средст¬во для поддержания себя в тонусе. И если вам необходимо выглядеть на все 100 %, то я советую: 1) начать пить больше воды,

2) включить в свой рацион больше фруктов и овощей,

3) тщательно пережевывать пищу,

4) есть час¬то, каждые 2–3 часа, но маленькими порциями,

5) обязательно принимать витамины и регулярно заниматься спортом.

Не обязательно изнурять себя в тренажерном зале, длительная прогулка на свежем воздухе или утренняя зарядка помогут вам почувствовать себя здоровой и счастливой. А это самое главное!

6) Не забывайте, хотя бы один час в день, уделять себе любимой. Слушайте любимую музыку, читайтекниги, встречайтесь с друзьями – это важно с психологической точки зрения.

7) Не забывайте и о дополнительных витаминных комплексах. В идеале следует сдать анализы и вместе с врачом понять, чего не хватает именно вашему организму. Самостоятельно принимать витаминно-минеральные комплексы, конечно, можно, но здесь может возникнуть любая проблема.

8) Ряд продуктов, во время снижения массы тела, необходимо употреблять только в первой половине дня. К ним относятся фрукты, крупы, макароны, картофель и сладкое.

9) Во время похудения очень важно, что вы едите во вторую половину дня. Ужин должен быть легким и простым для пищеварения. Лучше всего с этой ролью справляются приготовленные в любом виде овощи. К ним можно добавить нежирный белок: индейку, куриную грудку или рыбу». Худейте правильно вместе с участниками программы «Свадебный размер» на «Dомашнем»! «Свадебный размер 3»

С 7 ноября в 23:00

на «Dомашнем»

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