Максим Виторган и Владимир Епифанцев выбрали одну блондинку

Телеканал СТС и компания Nautilus Media приступили к съёмкам комедийного сериала «Новый человек». Роль безответственного хоккеиста Саши, который решает вернуть семью, досталась Владимиру Епифанцеву. Но на пути к воссоединению героя с бывшей женой (Татьяна Арнтгольц) встаёт её новоиспечённый жених – бухгалтер-перфекционист Витя в исполнении Максима Виторгана. Екатерина Андриенко, главный продюсер канала СТС: «Новый человек» – это отличный шанс для зрителей увидеть любимых актёров в новом амплуа. Так, Татьяна Арнтгольц дебютирует у нас в комедийном жанре, а Владимир Епифанцев и Максим Виторган образуют очень неожиданный дуэт». Руслан Сорокин, креативный продюсер: «Нам показалось интересным взять историю человека, который оказался на дне и теперь может от него оттолкнуться. Это взрослый ребёнок, у которого было всё, но который всё потерял. Бытует мнение, что взрослые люди не меняются, но в нашем случае человек найдёт в себе силы это сделать». Для съёмок в новом проекте актёрам пришлось пойти не только на творческие, но и на имиджевые эксперименты. Так, Татьяне Арнтгольц ради своей героини пришлось впервые в жизни сделать короткую стрижку. В первый съёмочный день коллеги засыпали её комплиментами. «Я не носила такие причёски, и для меня это очень интересно и ново. Я сейчас сама как «новый человек», – признавалась актриса. Перемены коснулись и её экранного жениха – Максима Виторгана, который для роли примерил накладные усы. Сам актёр шутил, что постарается к каждому съёмочному дню отпускать свои собственные, и делать это усилием воли за одну ночь. А вот Владимир Епифанцев, пусть и не преобразится внешне, но научится делать ледовые трюки под присмотром профессиональных хоккеистов, которые дублировали актёров сериала «Молодёжка. Взрослая жизнь». На съёмках Владимир признавался, что никогда не интересовался хоккеем: «Я даже ни одного матча не видел. Но теперь готов заинтересоваться и стать хоккеистом как в кино, так и в жизни». Первый съёмочный день «Нового человека» прошёл в декорациях модной аптеки, прототипом которой стала реальная московская аптека на Малой Бронной. Для съёмок реквизиторы изготовили более тысячи упаковок лекарств с придуманными названиями. «Всё настолько реально, что, кажется, можно спокойно прийти и купить сироп от кашля, – подмечала Татьяна Арнтгольц.



Также съёмочной группе предстоит создать декорации четырёхкомнатной квартиры, в которой поселятся главные герои. В кадр попадут и московские ледовые дворцы, офисы, парки и «Кремль в Измайлово», где, по сюжету, состоится праздничная ярмарка. «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» В новом телесезоне на СТС! Сашиной страстью всегда был хоккей, а семья занимала «почётное» второе место. Но дисквалификация на год совсем выбила его из колеи и отправила во все тяжкие – появились алкоголь, тусовки и модель Вика, которая увела его из семьи. Вскоре страстный роман заканчивается, как и все деньги, которые красотка отсудила у Саши. Что остаётся хоть и известному, но непутёвому хоккеисту? Вернуться к бывшей жене Ире и сыну с дочкой. Только на этот раз его ждал большой, высокий и слишком воспитанный сюрприз, а именно бухгалтер Витя – новоиспечённый жених Иры. Производство: Nautilus Media

Жанр: комедийный сериал

Хронометраж: 24 минут

Кол-во серий в сезоне: 17

Режиссер: Артём Насыбулин

Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Дарья Легони-Фиалко, Руслан Сорокин, Александр Кессель

Продюсер: Наталия Клибанова, Екатерина Андриенко

Креативный продюсер: Руслан Сорокин

Исполнительный продюсер: Илья Комаров

Авторы сценария: Эмиль Никогосян, Александр Маркин

Редактор: Никита Карцев

В ролях: Владимир Епифанцев, Максим Виторган, Татьяна Арнтгольц, Виталий Егоров, Олег Масленников-Войтов, Елена Бирюкова, Тимур Еремеев и другие.

Теги: Новый человек comments powered by HyperComments