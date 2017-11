СТС ПРОДОЛЖАЕТ САМУЮ УСПЕШНУЮ ИСТОРИЮ СЕЗОНА 20.11.2017 Сразу по завершении первого сезона «Ивановых-Ивановых» телеканал СТС и студия Yellow, Black and White запустили продолжение комедийного хита. В новых сериях, съёмки которых стартовали в Подмосковье, героев Сергея Бурунова, Михаила Трухина, Семёна Трескунова, Анны Уколовой, Александры Флоринской, Юрия Ицкова и Алексея Лукина ждут испытания бедностью, гонки на «гробомобиле» и эффектные падения с высоты. По традиции, после первого снятого дубля режиссёр выступил с напутственным словом и разбил тарелку с автографами съёмочной группы. Антон Федотов, режиссёр: «Недавно прочитал в интернете такой заголовок: «Россияне прилипли к телевизору за просмотром сериала «Ивановы-Ивановы». И это очень приятно! Нас полюбили зрители, наша история пришлась по душе, а это значит, что сейчас задача не упасть лицом в грязь, а сделать только лучше, интереснее и смешнее». «Чувствую себя как в Каннах», – шутила Анна Уколова (Лида), когда исполнители главных ролей фотографировались вместе с режиссёром. По признанию актрисы, она уже может собрать целый сервиз из осколков от тарелок: «Дома у меня есть коробочка, где я храню осколки со всех фильмов. Но осколок от «Ивановых» особенный – хоть в рамочку и на стенку. Просто мне самой очень нравится этот проект. И, что самое приятное, среди коллег по актёрскому цеху появились свои «ивановоманы». Своими впечатлениями от первого сезона поделился и Сергей Бурунов (Антон): «Честно говоря, перед премьерой в эфире я сомневался в себе достаточно много. Но когда сам посмотрел, наконец, успокоился. Мне кажется, у нас получилось и трогательно, и смешно одновременно. Мне всё нравится, а такое редко случается». Актёры признавались, что, несмотря на зрительский успех, за второй сезон переживают не меньше. «Конечно, волнительно. Это, знаете, как в школу идёшь: вроде 11-й класс, а всё равно страшно», – признался Михаил Трухин (Лёша). По мнению исполнительницы роли Полины Александры Флоринской, в продолжении сериала ожидается больше лирики: «Будет много сцен, направленных на то, чтобы показать внутрисемейные отношения. Не только детские романтические ощущения, но и взрослые. Мне кажется, в новых сериях больше любви, больше трогательных моментов». Кстати, благодаря сериалу, у актрисы появились юные поклонники: «В Instagram на меня подписалось немало подростков. Мои посты комментируют дети 9-11 лет, и это очень трогательно. Вообще здорово, что наш сериал смотрят и совсем маленькие, и молодёжь, и взрослые – зрители всех возрастов. Это дорогого стоит!» Съёмки новых серий пройдут не только в подмосковном особняке, но и на даче в Зеленограде, куда, по сюжету, переезжают обанкротившиеся Ивановы. В продолжении сериала не обойдётся и без эффектных трюков: зрителей ждут каскадёрские падения с большой высоты и гонки на гробе на колёсиках, который предстоит соорудить съёмочной группе. «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ», второй сезон – скоро на СТС! Производство: Yellow, Black and White

Жанр: комедийный сериал

Режиссер-постановщик: Антон Федотов

Оператор-постановщик: Карен Манасерян

Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, Вячеслав Муругов, Дарья Легони-Фиалко, Екатерина Андриенко

Продюсеры: Михаил Ткаченко, Евгений Юранов

Линейный продюсер: Андрей Антонов

Исполнительный продюсер: Татьяна Сарычева

Креативные продюсеры: Алексей Михнович, Алексей Татаренко

Авторы сценария: Алексей Михнович, Алексей Татаренко, Сергей Сазонов, Александр Гаврильчик, Андрей Канойко, Андрей Дерьков, Вадим Голомако, Юлия Грицкевич, Иван Грицкевич, Александр Трофимов

В ролях: Михаил Трухин, Сергей Бурунов, Семён Трескунов, Александра Флоринская, Анна Уколова, Алексей Лукин, Юрий Ицков, Грант Тохатян и др.

Хронометраж: 24 минуты

Кол-во серий в сезоне: 20

