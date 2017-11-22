Известного блогера Евгения Попадинца обвиняют в убийстве девушки в сериале «Паук»

Евгений Попадинец, автор популярного ютуб-канала «Utopia Show», снялся в одном из эпизодов сериала «Паук» на телеканале «Че». Его героя обвиняют в убийстве двадцатилетней девушки, о пропаже которой сообщил ее отец и написал заявление в полицию. По словам мужчины, его дочь неделю не выходила на связь. Также он утверждает, что накануне девушка поссорилась со своим молодым человеком, единственным подозреваем по делу. В квартире, в которой блогер жил с пропавшей, эксперты нашли следы ее крови….

За дело, с которым не может разобраться полиция, берется гениальный хакер Глеб вместе со своей командой. Кто же на самом деле виноват в страшном преступлении станет известно 30 ноября в новом эпизоде сериала «Паук» на телеканале «Че».

Евгений Попадинец – популярный блогер, его видео собирают миллионы просмотров. В одной из рубрик ютуб-канала - «Топ сикрет», Евгений разоблачает самые страшные и мистические тайны человечества. Даже загадочные истории Билли Миллигана и таинственной куклы Анабель, тайны Перевала Дятлова и Бермудского треугольника в его блогах рассыпаются на факты и находят логическое объяснение. Герой Евгения в сериале «Паук» - Илья Маренин тоже известный блогер, который пытается восстановить свою репутацию и сохранить популярность после произошедших событий.

Сможет ли скандальный блогер доказать свою невиновность? Подробности 30 ноября в 17:30 в сериале «Паук» на телеканале «Че»!