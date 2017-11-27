Анна Седокова сбежала с детьми из Колизея

9 декабря в 12:00 на СТС состоится премьера трэвел-шоу «Вокруг света во время декрета». В новом проекте Анна Седокова в компании своих детей Алины и Гектора, а также крестницы Полины проверит страны на возможность семейного отдыха. В каждом выпуске им предстоит попробовать традиционную кухню, найти лучшие развлечения и проверить, насколько то или иное место подходит для семейного отдыха – и всё это с помощью подсказок местных мам. В первом сезоне большая компания отправится в Рим, Тбилиси, Барселону, на Тенерифе и в другие места. «В Риме огромные очереди, поэтому из Колизея мы бежали» Главным детским развлечением в Риме стал музей Economiamo. «Здесь дети могут всё потрогать, поломать, побросать, покрушить, – смеялась ведущая. – Мне кажется, что они абсолютно счастливы!» Под впечатлением от интерактивов Анна с детьми зашли в пиццерию при музее, где под присмотром поваров девочки приготовили итальянскую пиццу. «Оказывается, настоящая пицца готовится не в духовке, а в дровяной печи», – удивлялась Алина. А её маме также удалось побывать в гостях у местного винодела, где Анна попробовала терруарное итальянское вино и козий сыр с юго-востока региона Лацио. По признанию певицы, в столице Италии отдыхать с детьми непросто: «Здесь огромные очереди, которых, конечно, можно было избежать – купи мы билеты заранее. Поэтому из Колизея мы бежали». Пока Анна размышляла о заботах итальянских мам, 6-летняя Полина с удовольствием изучала ассортимент местных магазинов игрушек, а 12-летняя Алина знакомилась со сверстниками. «В таких ситуациях чувствуешь себя бабушкой, у которой скоро пойдут внуки», – шутила Анна, глядя на дочь и итальянского мальчика, которые вместе уплетали мороженое. Кстати, за подростковую аудиторию в трэвел-шоу отвечает именно Алина. В путешествиях юная ведущая снимает туристические влоги с советами для сверстников. Но для девочки это дело привычное: у неё более 100 тысяч подписчиков в соцсетях. «Однажды, когда у меня совершенно не хватало времени, я попросила Алину помочь мне смонтировать видео для Instagram, – вспоминает Анна Седокова. – Получилось круто! Я поняла, что у Алины талант, и мы начали его потихонечку развивать». «Если не владеете испанским или английским, приезжайте на Тенерифе – здесь все сервисы на русском» В новом шоу дети не только проводят интересно время, но и учатся новому. Например, на Тенерифе девочки взяли уроки сёрфинга. «Здесь очень много таких школ, причём заниматься сёрфингом можно с самого раннего возраста, – делится Анна. – Мне рассказывали, что как-то на сёрф поставили полуторагодовалого малыша». Седокова с детьми посетила и местный аквапарк «Сиам Парк». Ещё одним ярким впечатлением стал Национальный парк Тейде, откуда ведущая привезла кусок застывшей лавы с историей в 15 000 лет и поднялась к самой высокой точке острова – кратеру вулкана. Также Анна заметила, что у местных трепетное отношение к детям: на острове взрослые уважают их желания и ни в чём не ограничивают. «Я до сих пор похожа на один большой «хинкаль» Одной из главных грузинских «достопримечательностей» для Седоковой стали хинкали. По её словам, местные не считают это блюдо калорийным и могут есть его даже ночью: «Мне кажется, я до сих пор похожа на один большой «хинкаль». Сколько мы съели, вы себе не представляете!» В новом шоу звезда проведёт время не только в компании детей, но и покажет, как маме отдохнуть после долгого дня. Оставив юных путешественников под присмотром местной няни, ведущая отправится в салон красоты, баню, попробует экзотический массаж или романтическую прогулку по городу. Например, в Тбилиси Анна решила попариться: «Я помню, как банщица яростно тёрла мне спину, после чего поливала меня ледяной и горячей водой одновременно. И в эти моменты я думала, что нужно просить о прощении всех грехов на свете, чтобы меня отпустили (смеётся). А в бассейне вода была такой горячей, что мне казалось, я просто сварюсь в нём. Чувствовала себя «коньком-горбунком», которому так же пришлось окунаться в горячую, потом холодную воду. Честно говоря, в следующий раз, выбрала бы что-то поспокойнее и попрохладнее. Зато после местной серной бани я как будто заново родилась». Кстати, по правилам шоу, в каждом выпуске представительниц женского пола ждёт подарок. Первая телезрительница, которая окажется в том же заведении, что и Анна, назовёт пароль «Декретный отпуск» и покажет своё семейное фото, сможет бесплатно воспользоваться теми же услугами, получить скидку или подарок. «ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА» 9 декабря – премьера на СТС!

по субботам в 12:00 Производство: Lucky Cat Production

Жанр: трэвел-шоу

Продюсеры: Ксения Бугримова, Екатерина Бельская, Тамара Тевзадзе

Режиссер-постановщик: Денис Лелюк, Дмитрий Кочнев

Количество выпусков: 8

Хронометраж: 24 минуты

Ведущая шоу: Анна Седокова



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