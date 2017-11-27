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Анна Седокова сбежала с детьми из Колизея

27.11.2017

СТС

Вокруг света во время декрета9 декабря в 12:00 на СТС состоится премьера трэвел-шоу «Вокруг света во время декрета». В новом проекте Анна Седокова в компании своих детей Алины и Гектора, а также крестницы Полины проверит страны на возможность семейного отдыха.

В каждом выпуске им предстоит попробовать традиционную кухню, найти лучшие развлечения и проверить, насколько то или иное место подходит для семейного отдыха – и всё это с помощью подсказок местных мам. В первом сезоне большая компания отправится в Рим, Тбилиси, Барселону, на Тенерифе и в другие места.

«В Риме огромные очереди, поэтому из Колизея мы бежали»

Главным детским развлечением в Риме стал музей Economiamo. «Здесь дети могут всё потрогать, поломать, побросать, покрушить, – смеялась ведущая. – Мне кажется, что они абсолютно счастливы!» Под впечатлением от интерактивов Анна с детьми зашли в пиццерию при музее, где под присмотром поваров девочки приготовили итальянскую пиццу. «Оказывается, настоящая пицца готовится не в духовке, а в дровяной печи», – удивлялась Алина. А её маме также удалось побывать в гостях у местного винодела, где Анна попробовала терруарное итальянское вино и козий сыр с юго-востока региона Лацио.

Вокруг света во время декретаПо признанию певицы, в столице Италии отдыхать с детьми непросто: «Здесь огромные очереди, которых, конечно, можно было избежать – купи мы билеты заранее. Поэтому из Колизея мы бежали». Пока Анна размышляла о заботах итальянских мам, 6-летняя Полина с удовольствием изучала ассортимент местных магазинов игрушек, а 12-летняя Алина знакомилась со сверстниками. «В таких ситуациях чувствуешь себя бабушкой, у которой скоро пойдут внуки», – шутила Анна, глядя на дочь и итальянского мальчика, которые вместе уплетали мороженое.

Кстати, за подростковую аудиторию в трэвел-шоу отвечает именно Алина. В путешествиях юная ведущая снимает туристические влоги с советами для сверстников. Но для девочки это дело привычное: у неё более 100 тысяч подписчиков в соцсетях. «Однажды, когда у меня совершенно не хватало времени, я попросила Алину помочь мне смонтировать видео для Instagram, – вспоминает Анна Седокова. – Получилось круто! Я поняла, что у Алины талант, и мы начали его потихонечку развивать».

«Если не владеете испанским или английским, приезжайте на Тенерифе – здесь все сервисы на русском»

В новом шоу дети не только проводят интересно время, но и учатся новому. Например, на Тенерифе девочки взяли уроки сёрфинга. «Здесь очень много таких школ, причём заниматься сёрфингом можно с самого раннего возраста, – делится Анна. – Мне рассказывали, что как-то на сёрф поставили полуторагодовалого малыша». Седокова с детьми посетила и местный аквапарк «Сиам Парк».

Ещё одним ярким впечатлением стал Национальный парк Тейде, откуда ведущая привезла кусок застывшей лавы с историей в 15 000 лет и поднялась к самой высокой точке острова – кратеру вулкана. Также Анна заметила, что у местных трепетное отношение к детям: на острове взрослые уважают их желания и ни в чём не ограничивают.

«Я до сих пор похожа на один большой «хинкаль»

Вокруг света во время декретаОдной из главных грузинских «достопримечательностей» для Седоковой стали хинкали. По её словам, местные не считают это блюдо калорийным и могут есть его даже ночью: «Мне кажется, я до сих пор похожа на один большой «хинкаль». Сколько мы съели, вы себе не представляете!»

В новом шоу звезда проведёт время не только в компании детей, но и покажет, как маме отдохнуть после долгого дня. Оставив юных путешественников под присмотром местной няни, ведущая отправится в салон красоты, баню, попробует экзотический массаж или романтическую прогулку по городу. Например, в Тбилиси Анна решила попариться: «Я помню, как банщица яростно тёрла мне спину, после чего поливала меня ледяной и горячей водой одновременно. И в эти моменты я думала, что нужно просить о прощении всех грехов на свете, чтобы меня отпустили (смеётся). А в бассейне вода была такой горячей, что мне казалось, я просто сварюсь в нём. Чувствовала себя «коньком-горбунком», которому так же пришлось окунаться в горячую, потом холодную воду. Честно говоря, в следующий раз, выбрала бы что-то поспокойнее и попрохладнее. Зато после местной серной бани я как будто заново родилась».

Кстати, по правилам шоу, в каждом выпуске представительниц женского пола ждёт подарок. Первая телезрительница, которая окажется в том же заведении, что и Анна, назовёт пароль «Декретный отпуск» и покажет своё семейное фото, сможет бесплатно воспользоваться теми же услугами, получить скидку или подарок.

«ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА»

9 декабря – премьера на СТС!
по субботам в 12:00

Производство: Lucky Cat Production
Жанр: трэвел-шоу
Продюсеры: Ксения Бугримова, Екатерина Бельская, Тамара Тевзадзе
Режиссер-постановщик: Денис Лелюк, Дмитрий Кочнев
Количество выпусков: 8
Хронометраж: 24 минуты
Ведущая шоу: Анна Седокова
 


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