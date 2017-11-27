«Dомашний» расскажет, как покорить столицу и стать звездой

Истории жизни простых провинциальных девушек, которым удалось добиться успеха и стать настоящими звездами: 8 девушек, 8 разных судеб, десятки испытаний на пути к заветной цели – с 2 декабря в 23:00 в документальном цикле «Москвички» на «Dомашнем». В проекте приняли участие известные спортсменки, телеведущие, актрисы: Ляйсан Утяшева, Эвелина Бледанс, Светлана Пермякова, Алена Водонаева, Светлана Хоркина, Татьяна Тотьмянина, Екатерина Волкова и Нонна Гришаева. Они родились в разных уголках страны от Тюмени до Ялты, но покорили столицу и стали москвичками. Каждая из них откровенно расскажет: • о своем становлении как личности Светлана Хоркина: «Мне сказали, что у меня недостаточно мастерства, что я физически слабая, и что со мной они просто потеряют время… Я начала усердно работать. Я билась за свое место, и я его заработала. Никто не делал мне подарков». Алена Водонаева: «В 12 лет меня приняли в модельное агентство, я участвовала в показах, ходила по подиуму, посещала школу этикета, курсы разговорной речи. Меня учили вести себя как леди. Конечно, это не всегда помогало, так как я из Тюмени, а там нужно было уметь за себя постоять. Я очень рано начала работать, и модельный бизнес – это не единственное, чем я тогда занималась. Я работала в газете «Тюменские ведомости» с 12 лет». • о жертвах ради профессии Татьяна Тотьмянина: «Я упала и потеряла сознание, у меня была потеря памяти. Очнулась я в больнице и не понимала, что произошло. Я увидела Максима и спросила его, что случилось, он объяснил, что мы упали с поддержки. Я стала ему говорить, что все хорошо, и что через неделю мы будем снова участвовать в соревнованиях, но тогда я еще не видела своего лица в зеркало». • о семье Екатерина Волкова: «У нас мама больше зарабатывала, а с отцом у меня была какая-то творческая связь. Он ушел, когда мне было примерно 10 лет, и, конечно, для нас с братом это была трагедия». Эвелина Бледанс: «Меня правильно воспитывали, и я бы ничего не поменяла. Не могу сказать, что у меня была какая-то жесткая дисциплина, хотя, глядя на современных детей, кажется, что она была именно такой: проверяли уроки, наказывали за плохие оценки, конечно, не физически, могли запретить сходить на море или на набережную, или на танцы в санаторий. Ну, в общем, как у всех в то время. Такие запреты были раньше очень суровыми и ощутимыми». Светлана Пермякова: «Мама и папа поддерживали все мои начинания. У моей мамы был очень хороший голос, и ее сестры все хорошо поют, а папа хорошо танцевал. Я могла петь песни в подъезде, и Варька (дочь Светланы – прим. автора) сейчас точно так же, я громкая и Варя тоже. Я ей ничего не запрещаю. Я за свободу своего проявления». • о покорении Москвы Нонна Гришаева: «Я приехала в Москву, чтобы выучиться на актрису, уехать в Одесский театр оперетты и играть там. Я не стремилась стать известной актрисой. Просто так жизнь сложилась, что после окончания училища я вышла замуж, и меня брали в три самых лучших театра Москвы. Но я никогда не стремилась к известности. Москва покорилась мне сама, а не я ее покоряла». Ляйсан Утяшева: «Я сказала маме, что буду ездить на троллейбусе, затем на метро и все это с булавой и с обручами, тяжелым рюкзаком, оттуда в школу и после ночной тренировки снова в 6 утра на тренировку. В таком режиме я жила 2 года». Тысячи приезжих мечтают покорить Москву и остаться, но удается это не многим. В чем секрет тех, кто сумел пробраться на вершину, несмотря на все трудности? Премьера!

«Москвички»

на «Dомашнем» по выходным

c 2 декабря в 23:00

Теги: Москвички comments powered by HyperComments