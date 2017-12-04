Бузова стала Мэри Поппинс, а Нагиев нашел волшебную дверь

Новогоднюю ночь зрители СТС встретят в компании популярных артистов – Валерия Меладзе, Ольги Бузовой, Валерии, Глюк'oZы, Ёлки, Александра Реввы, Нюши, Сосо Павлиашвили, Сергея Шнурова, Ирины Дубцовой, Сергея Жукова, Стаса Костюшкина – и членов их семей. По сюжету красочного шоу «Новый год, дети и все-все-все!», известный шоумен Дмитрий Нагиев берется организовать праздник по-новому. За свежими идеями он обращается к тем, кого 31 декабря «несправедливо» укладывают спать пораньше, – к детям. Именно они становятся сценаристами, режиссёрами и актёрами самого долгожданного праздника в году. Екатерина Андриенко, главный продюсер канала СТС: «Впервые за долгие годы мы подготовили для наших зрителей не только праздничные выпуски любимых проектов, но и полноценное новогоднее шоу, которым мы войдем в 1 января. При этом мы решили прислушаться к детям, которые знают, как сделать Новый год нескучным, современным и в то же время уютным и семейным. Именно дверь в детскую станет порталом, с помощью которого артисты вместе со зрителями окажутся в разных точках праздника. Так, из сказочных новогодних декораций они перенесутся на теплоход, плывущий по Москве-реке, и в пригород Санкт-Петербурга, на горнолыжный курорт «Игора». Сторожить волшебную дверь будет Дмитрий Нагиев, который и сам не прочь переместиться в прошлое. «Мой идеальный Новый год закончился, наверно, лет в 16, когда вся семья собиралась у стола, когда ещё готовил и мыл это «свинство» не я, а мое узкое окружение – мама, бабушка, – шутил шоумен на площадке. – А потом начались суровые рабочие будни, тут уж не до праздников». В новогоднем шоу СТС зрители, наконец-то, увидят секс-символа не только в элегантном костюме, но и домашнем виде – в пижаме с машинками и синих плюшевых тапочках. Именно в таком образе он пытается соблазнить «Мисс Мира-2008» Ксению Сухинову. «А что такая знойная красавица делает под утро после всего этого безобразия?» – спрашивает Нагиев, шутливо встав на детский стульчик. В этот вечер актёру предстоит обаять и очаровательную Анфису Чехову. «Снежок, ёлочка, подарки, Дмитрий Нагиев – это тот Новый год, о котором мечтает не только каждый ребёнок, но и я», – смеялась Анфиса во время съемок. – Правда, в этом году я пока не решила, где и как встречу праздник». В отличие от своей коллеги, Ольга Бузова мечтает о работе в праздник: «Поскольку я артист, семьи у меня нет, идеально, если буду работать». Кстати, в шоу СТС она примерит сразу два образа. Сначала в компании Сергея Лазарева, Ирины Дубцовой и Стаса Костюшкина телеведущая, одетая в короткое золотое платье, споёт о главном символе будущего года – собаке. Для съёмок этого номера звёзды привезли на площадку своих питомцев. Ольга признавалась, что часто берёт на работу йоркширского терьера Еву и шпица Челси: «Сегодня они хорошо себя вели, но очень нервничали. А вообще я без них не могу! Знаете, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а путь к сердцу Ольги Бузовой – через собак». Кстати, у Евы и Челси есть аккаунт в Instagram, который насчитывает 79 000 подписчиков. В следующем номере Ольга перевоплотилась в Мэри Поппинс. Специально для съёмок ей пошили синее платье и шляпку, которые в точности повторяют образ Натальи Андрейченко в известном фильме. «Песня «Леди Совершенство» так идеально подходит мне. Кто, если не я, могла бы это спеть?» – кокетничала Ольга. На площадке праздничного шоу СТС встретились и Глюк'oZа с Александром Реввой, которые много лет дружат семьями. По сюжету, их героев привязывают к пальме дети и… индейцы. Для младшей дочки Глюк'oZы – Веры – съёмки в шоу оказались дебютом на ТВ. «Я немного волновалась, но никак не готовила её, ничего не говорила – я подумала, что Вера и так прекрасно снимется. А вот старшая Лида сейчас в школе, из-за недавней съёмки в журнале ей пришлось в субботу отрабатывать то, что она пропустила», – признавалась певица. Если для 6-летней Веры съёмки в новогоднем шоу СТС стали дебютом, то для дочек Александры Реввы – привычным делом. «Наши девочки – уже опытные актрисы, – рассказывала Анжелика, супруга Александра, которая в это время поправляла девочкам костюмы. – Амели начала сниматься, когда ей был всего годик, Алиса с шести лет. Она у нас, кстати, ходит в школу телеведущих. Смотрю на мужа – прочитал, дальше сразу работает, импровизирует. Вот Алиска такая же». Главным Дедом Морозом новогоднего шоу СТС стал Сосо Павлиашвили, который собрал всю семью за праздничным столом. Сам певец признаётся, что в этот Новый год его стол будет ломиться от национальных деликатесов: «Точно знаю, что у нас будет настоящий сациви из индюшатины. Моя жена Ирочка очень хорошо готовит – и грузинские, и русские, и европейские, и тайские, и китайские блюда. Старшая дочь Лиза всегда помогает ей, а в этом году к нам едет моя мама – королева грузинских блюд». «Новый год, дети и все-все-все!» – это не только новые лица, но и любимые герои популярных проектов СТС. Так, на площадке встретились участники вокального шоу «Успех» и «Шоу «Уральских пельменей», актеры сериалов «Воронины», «Психологини», «Молодёжка. Взрослая жизнь» и ведущий модного шоу СТС «Успеть за 24 часа» Александр Рогов. Кстати, известный стилист советует забыть о новых туфлях при выборе новогоднего образа: «Вообще важно позаботиться о комфорте и выбрать наряд и обувь, отталкиваясь от того места, где вы будете встречать Новый год. Если дома, тогда не стоит выбирать платье в пол, лучше что-то удобное, для празднования в клубе – коктейльное платье. Что касается цвета, хотите привлечь внимание – в помощь красное платье!» «НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!» 31 декабря в 22:00 – на СТС!

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