«Мандарины, вперёд!», шампанское в трубопровод

31 декабря в 20:15 на СТС состоится премьера новогоднего выпуска «Шоу «Уральских пельменей» – «Мандарины, вперёд!». Когда «оливье» – это и салат, и маска для лица, когда под ёлкой появляются подарок и спящий папа, когда дети ждут не бабушку, а Дедушку – наступает новогоднее шоу «Мандарины, вперёд!». В праздничной программе «Шоу «Уральских пельменей» зрителей встретят криминальные бабули во главе с Джейсоном Стэйтемом, еврейский Дед Мороз и кавказцы с танцорами, приготовившие новогодние баттлы. «Новый год – семейный праздник, но 1 января каждый болеет за себя» В новогоднем выпуске «Мандарины, вперёд!» любимые «пельмешки» проведут для мужей экскурсию «Купить всё, что сказала жена»: уведут в галактику горошка, посадят в танкер с майонезом и расскажут, на какой салат мягче падать лицом. Участники самого смешного шоу СТС построят трубопровод по подаче шампанского и мандаринов и позовут на сцену заболевшего ветрянкой Вячеслава Мясникова делиться новогодней «радостью» со зрителями. - Почему вы не хотите обниматься и целоваться? Я тут и каждый шарик надул, и каждую открытку лично подписал, а после моих объятий вас ждёт и «другой» новогодний подарок. Кроме продуктовых и медицинских проблем, в новогоднюю ночь решатся и любовные. Так, друзья Андрея Рожкова попытаются угадать, какая «несчастная» девушка всё-таки согласилась отметить с ним праздник. - Неужели, Зинаида Фёдоровна? Она ведь похожа на Паспарту из «Форта Боярд». - Может, Лена – конь-голова? Она ржёт так, что вода в кулере закипает. Тем временем, борцы во главе с тренером удерживают Деда Мороза, который по ошибке зашёл в зал к ним, а не к танцорам. Пришлось борцам доказывать, что с танцами и стихами у них тоже всё в порядке – с помощью выразительного чтения про план эвакуации и баттлов лезгинки против самбы. - Дед Мороз живёт в Великом Утюге? - Нет, там джинн живёт! - Кавказским детям говорят, что их нашли не в капусте, а в «Ладах Седан». Пока одни заманивали к себе главного праздничного гостя, две еврейские семьи разбирались, кто и за что платит в новогоднюю ночь и почему Дед Мороз подозрительно похож на сына Давида.- Давид, скажите, а Дед Мороз пришёл весь, или сейчас появятся другие его части, и он соберётся в большого? - И долго вы будете смотреть на наш салат, может, всё-таки достанете свой? - Где Дед Мороз, на которого мы скидывались всем домом? - Аяяй, я слышу зависть в вашем голосе по поводу того, что счастье собирать деньги выпало мне, а не вам. В гости к «пельменям» заглянули и популярные актёры – Олег Тактаров, Светлана Хоркина, Наталья Медведева, Вячеслав Гришечкин и Андрей Мерзликин. Последнему предстояло разыграть известного биатлониста Антона Шипулина по SKYPE. Андрей притворился, что в новом фильме ему доверили роль спортсмена и представил шуточный трейлер. - Антон, скажи, никогда не возникало желания плюнуть в спину этому Фуркаду? Я почему спрашиваю, ты ведь его спину часто видишь… - Слушай, у вас же, биатлонистов, ноги как у лосей. В новогоднем выпуске «пельмени» раскроют формулу идеального Нового года: в праздничный шатёр заглянут предновогодняя суета, утреннее, а потом ещё и вечернее похмелье, безудержное веселье, душевность, борзота и… хрень какая-то. Но Ксении Корнеевой и Сергею Исаеву этого оказалось недостаточно: они решают отметить Новый год в стиле «Иронии судьбы», «Титаника», «Простоквашино», «Убить Билла», «Шрека» и «Терминатора». Не менее увлекательно праздновали участники телепрограммы «Судный час»: свидетельница, стоя на стуле, зачитывала показания в форме стихов, а подсудимому назначали срок с танцами и песнями в компании Деда Мороза и Снегурочки. В праздник не обошлось и без «криминала». Бабушки в исполнении Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова приготовили коварный план, чтобы ограбить Пенсионный фонд. Осталось найти Джейсона Стэйтема и назначить его водилой… - Как я вырублю охранника? - Ты начни ему рассказывать о своих болячках – вырубает моментально. Но какой же Новый год без наивных иностранцев? Бывший военный в исполнении Андрея Рожкова решает научить американского зятя отмечать праздник по-русски. - Как можно 1 января предлагать гостям несвежее «оливье»? - Так и гости не первой свежести… «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» новогодний выпуск «Мандарины, вперёд!» 31 декабря в 20:15 – на СТС!

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