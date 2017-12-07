В поддержку российских спортсменов телеканал «Че» покажет сериал «Выстрел»

Вчера стало известно, что российские спортсмены отстранены от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Эта новость шокировала всех, в первую очередь самих спортсменов, тех, кто проводил долгие годы за тяжелыми тренировками и посвятил всю свою жизнь борьбе за лидерство.

В это воскресенье, 10 декабря, телеканал «Че» в поддержку нашей сборной покажет сериал «Выстрел» – спортивный драматический сериал, снятый режиссером Сергеем Коротаевым по сценарию Зои Кудри («Граница. Таежный роман», «Адмиралъ», «Мосгаз»), с Юрием Борисовым в главной роли.

«Выстрел» – это история об амбициозном молодом, дерзком, но честном биатлонисте Павле Крутове, который несмотря ни на что упорным трудом пробивает себе дорогу из российской глубинки и становится одним из лидеров Олимпийских игр в Сочи.

Талантливый мальчишка Павел с юных лет занимается лыжными гонками на горных склонах заснеженной Сибири. Он всегда выбирал сложные маршруты морозной тайги. Его выносливость и целеустремленность вызывала восхищение у окружающих. Упорство и настойчивость помогают Павлу в осуществлении детской мечты – стать олимпийским чемпионом.

Сериал показывает, что сила российского духа, талант и стремление к цели сильнее любых преград.

Премьера сериала «Выстрел» на телеканале «Че» 10 декабря в 15:30

Режиссер: Сергей Коротаев

В ролях: Юрий Борисов, Данила Шевченко, Сергей Соцердотский, Гела Месхи, Мария Белоненко, Лилия Мэй, Владимир Меньшов, Паулина Андреева, Александра Бортич