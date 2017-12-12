Анфиса Чехова посадит на диету всю страну

Телеканал СТС и компания «ВайТ Медиа» приступили к съёмкам четвёртого сезона самого популярного реалити про похудение и здоровый образ жизни – «Взвешенные и счастливые люди». Помимо нового названия (ранее – «Взвешенные люди»), зрителей ждёт новый тренерский состав, новое место действия – Сочи – и новая ведущая шоу, которой стала Анфиса Чехова. Но одно осталось неизменным: участники проекта поборются за 3 миллиона рублей и путёвку в новую жизнь – без лишних килограммов и проблем со здоровьем. Ксения Бугримова, руководитель развлекательного направления канала СТС:

«Это больше чем новый сезон, это глобальный перезапуск популярного шоу. Мы не просто усилили проект, добавив масштаба, зрелищности и остроты, но и сместили смысловые акценты и отразили это в названии. Наше шоу не про то, как люди теряют килограммы, и не только для тех, кто мечтает похудеть. Оно про стремление к счастью, на пути к которому нужно преодолеть себя и оставить позади всё лишнее». Юлия Сумачёва, продюсер проекта, генеральный продюсер «ВайТ Медиа»:

«Мы долго готовили новый сезон, чтобы максимально удивить зрителей, и он будет невероятным! По итогам долгого, почти полугодового кастинга мы нашли потрясающих участников, которые настроены очень решительно и рвутся в бой. Никаких трудностей не боится даже самый тяжёлый участник за всю историю проекта, его вес 250 кг! Впереди – несколько месяцев съёмок в локации мечты – на берегу Чёрного моря, на уникальном курорте «Имеретинский». У наших участников будет возможность тренироваться на свежем воздухе ежедневно, под присмотром очень сильного тренерского состава. И даже приближающийся Новый год не нарушит режим!» Анфиса Чехова, ведущая: «Я согласилась стать ведущей этого шоу, потому что тема лишнего веса и борьбы с ним – это мой бич с 14-и лет, когда я встала на весы и увидела 72 килограмма. Но больше двух лет назад я наконец смогла похудеть без борьбы и насилия над собой – просто нащупала то, что мешало мне быть стройной. Всю свою жизнь с полнотой борется и моя мама, так что я не понаслышке знаю, каково это жить в теле, которое не любишь. И я готова поделиться этим с участниками нашего шоу и зрителями». В четвёртом сезоне участников ждут совершенно разные фитнес-методики, которых придерживаются новые тренеры проекта. Одним из них станет Сергей Пархоменко, известный зрителям как рэпер Серёга – автор хита «Чёрный бумер». Параллельно с музыкальной Сергей строит успешную фитнес-карьеру, тренируя бизнесменов по авторской методике. Сергей Пархоменко, тренер проекта: «Неудивительно, что меня позвали в проект, удивительно, почему этого не сделали раньше. Честно, мне хотелось ворваться в каждый сезон, чтобы сделать всё по-другому: иначе тренировать не только участников, но и самих тренеров. А вообще «тренер» – слишком простое и банальное слово. Я хочу быть проводником для своей команды». За тренировки второй команды отвечает Наталья Луговских – фитнес-тренер, диетолог, чемпионка Европы и России в категории фитнес-бикини. В июле 2017 года Наталья возглавила рейтинг Elite World Ranking, в который входят 100 сильнейших бикинисток со всего мира. «Раньше я работала с замотивированными людьми, теми, кто в теме, кого не нужно уговаривать или настраивать, – признаётся Наталья. – В шоу всё будет наоборот: мне предстоит тренировать участников, которые всегда были вне спорта. И для начала нужно объяснить, что теперь их жизнь станет совершенно другой». Героями четвёртого сезона стали 18 «взвешенных» из Москвы, Новосибирска, Смоленска, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Краснодара и других городов. Сбрасывать лишний вес будут повар, учитель математики, актёр, таксистка, продавщица, учительница физкультуры, фотограф, осеменатор и не только. Их ждут тренировки на новых тренажёрах и по новым методикам, включая занятия йогой и танцевальной аэробикой. «В этом сезоне нет места скучным тренировкам», – говорит Наталья Луговских. – Каждый из тренеров привнесёт что-то уникальное, и думаю, мы выйдем на новый качественный уровень». Бороться за новую жизнь участники будут на фоне олимпийских объектов, парков, стадионов и других сочинских достопримечательностей. «Поработать на лучшем курорте страны – это суперкруто! Ведь обычно у меня не такие приятные локации, – признаётся Анфиса Чехова. – А участникам, как мне кажется, будет проще худеть: когда теплее, меньше тянешься к еде, да и тренироваться под солнышком гораздо приятнее». НОВЫЙ СЕЗОН В ЦИФРАХ 2832 кг – общий вес всех участников на старте проекта

Вес самого лёгкого участника – 115 кг, самого тяжелого – 250 кг

37 лет самому возрастному участнику шоу, 18 лет – самому юному «Взвешенные и счастливые люди» – российская версия популярного американского шоу The Biggest Loser, обладатель премии «ТЭФИ» в номинации «Реалити-шоу». По условиям шоу, 18 участников со всей страны, страдающие от лишнего веса, борются за новую жизнь без лишних килограммов. По правилам, «взвешенные» делятся на две команды, за которые отвечают два тренера. Под их руководством участники проходят тяжелейшие испытания, а в конце каждой недели их ждёт взвешивание. Команда, сбросившая меньше, на общем голосовании решает, кто из участников отправится домой. Победитель получает 2,5 миллиона рублей, а 500 тысяч рублей забирает участник, который даже после вылета из шоу похудел больше остальных. Победители трёх первых сезонов получили 9 миллионов рублей и сбросили около 4 тонн лишнего веса! «ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» Скоро на СТС! Производство: «ВайТ Медиа»

Жанр: большое реалити

Продюсеры: Юлия Сумачёва, Дарья Легони Фиалко, Ксения Бугримова, Фатима Гаппоева

Креативный продюсер: Полина Кривенцева

Шеф-редактор: Ольга Шубина

Режиссер-постановщик: Сергей Айрапетов

Ведущая: Анфиса Чехова

Тренеры: Сергей Пархоменко, Наталья Луговских

Врач-диетолог: Юлия Бастригина

Психологи: Ирина Леонова, Андрей Кухаренко

Кол-во выпусков: 16

Хронометраж: 96 минут

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