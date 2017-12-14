Чего хотят женщины в Новый год?

С 31 декабря по 8 января телеканал «Dомашний» подготовил сразу несколько праздничных сюрпризов для женщин. «Dомашний» – всегда для женщин, и Новый год – отличный повод исполнить самые сокровенные желания любимых телезрительниц. О чем мечтает каждая женщина: о любви, о светлом будущем и… о концерте Стаса Михайлова. В этот Новый год «Dомашний» исполнит сразу все мечты! Заглянуть в будущее Что готовит для нас 2018 год? Какие пророчества связаны с годом Желтой Собаки? О чем предупреждали нас великие предсказатели? И как астрологи советуют ловить удачу в новом году? «2018: Предсказания» 31 декабря

в 20:00 на «Dомашнем» Посетить концерт Стаса Михайлова Один из самых любимых женских исполнителей российской эстрады будет ждать телезрительниц в новогоднюю ночь на «Dомашнем» сразу после обращения Президента. Все самые популярные хиты певца вместе с ним исполнят Зара, Ани Лорак, Наташа Королёва, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Александр Буйнов, группа «Челси» и многие другие. Концерт Стаса Михайлова «20 лет в пути»

31 декабря в 0:05 на «Dомашнем» Встретиться с любимыми героинями Каждой женщине нужна подруга, пример для подражания и сказочная история любви. По традиции «Dомашний» подготовил для телезрительниц встречу с любимыми героинями в золотой коллекции фильмов на все времена. «Джейн Эйр» 2 января в 13:00

«Гордость и предубеждение» 3 января в 11:45

«Скарлетт» 4 января в 11:00

Фильмы об Анжелике 5 января в 11:30

«Поющие в терновнике» 6 января в 9:00

«Если наступит завтра» 7 января в 12:45

Оказаться в водовороте страстей С 1 по 4 января «Dомашний» покажет 4 мини-сериала о любви, тонкостях брака, соблазнах и непростом выборе. Как выбрать между любовью и дружбой? Можно ли купить счастье? Как женить на себе заядлого холостяка? И можно ли встретить настоящую любовь на работе? «Клянусь любить тебя вечно» (4 серии) 1 января

«Две жены» (4 серии) 2 января

«Женить нельзя помиловать» (4 серии) 3 января

«Кафе на Садовой» (4 серии) 4 января в 19:00 на «Dомашнем»

Каждый праздничный день на «Dомашнем» – новый повод включить телевизор в новом году: любовь, магия, романтика и, конечно, самая популярная восточная сказка -«Великолепный век» (с 7 января в 19:00). Встречайте Новый год по- «Dомашнему»!

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