Чего хотят женщины в Новый год?

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Посетить концерт Стаса Михайлова
Один из самых любимых женских исполнителей российской эстрады будет ждать телезрительниц в новогоднюю ночь на «Dомашнем» сразу после обращения Президента. Все самые популярные хиты певца вместе с ним исполнят Зара, Ани Лорак, Наташа Королёва, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Александр Буйнов, группа «Челси» и многие другие.
Концерт Стаса Михайлова «20 лет в пути»
31 декабря в 0:05 на «Dомашнем»
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Встретиться с любимыми героинями
Каждой женщине нужна подруга, пример для подражания и сказочная история любви. По традиции «Dомашний» подготовил для телезрительниц встречу с любимыми героинями в золотой коллекции фильмов на все времена.
«Джейн Эйр» 2 января в 13:00
«Гордость и предубеждение» 3 января в 11:45
«Скарлетт» 4 января в 11:00
Фильмы об Анжелике 5 января в 11:30
«Поющие в терновнике» 6 января в 9:00
«Если наступит завтра» 7 января в 12:45
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Оказаться в водовороте страстей
С 1 по 4 января «Dомашний» покажет 4 мини-сериала о любви, тонкостях брака, соблазнах и непростом выборе. Как выбрать между любовью и дружбой? Можно ли купить счастье? Как женить на себе заядлого холостяка? И можно ли встретить настоящую любовь на работе?
«Клянусь любить тебя вечно» (4 серии) 1 января
«Две жены» (4 серии) 2 января
«Женить нельзя помиловать» (4 серии) 3 января
«Кафе на Садовой» (4 серии) 4 января
в 19:00 на «Dомашнем»
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Каждый праздничный день на «Dомашнем» – новый повод включить телевизор в новом году: любовь, магия, романтика и, конечно, самая популярная восточная сказка -«Великолепный век» (с 7 января в 19:00).