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Чего хотят женщины в Новый год?

14.12.2017

Домашний

С 31 декабря по 8 января телеканал «Dомашний» подготовил сразу несколько праздничных сюрпризов для женщин.

«Dомашний» – всегда для женщин, и Новый год – отличный повод исполнить самые сокровенные желания любимых телезрительниц. О чем мечтает каждая женщина: о любви, о светлом будущем и… о концерте Стаса Михайлова. В этот Новый год «Dомашний» исполнит сразу все мечты!

Новый год

Заглянуть в будущее

Что готовит для нас 2018 год? Какие пророчества связаны с годом Желтой Собаки? О чем предупреждали нас великие предсказатели? И как астрологи советуют ловить удачу в новом году?

«2018: Предсказания» 31 декабря
в 20:00 на «Dомашнем»

 

Посетить концерт Стаса Михайлова

Один из самых любимых женских исполнителей российской эстрады будет ждать телезрительниц в новогоднюю ночь на «Dомашнем» сразу после обращения Президента. Все самые популярные хиты певца вместе с ним исполнят Зара, Ани Лорак, Наташа Королёва, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Александр Буйнов, группа «Челси» и многие другие.

Концерт Стаса Михайлова «20 лет в пути»
31 декабря в 0:05 на «Dомашнем»

 Встретиться с любимыми героинями

Каждой женщине нужна подруга, пример для подражания и сказочная история любви. По традиции «Dомашний» подготовил для телезрительниц встречу с любимыми героинями в золотой коллекции фильмов на все времена.

«Джейн Эйр» 2 января в 13:00
«Гордость и предубеждение» 3 января в 11:45
«Скарлетт» 4 января в 11:00
Фильмы об Анжелике 5 января в 11:30
«Поющие в терновнике» 6 января в 9:00
«Если наступит завтра» 7 января в 12:45

Dомашний
Оказаться в водовороте страстей

С 1 по 4 января «Dомашний» покажет 4 мини-сериала о любви, тонкостях брака, соблазнах и непростом выборе. Как выбрать между любовью и дружбой? Можно ли купить счастье? Как женить на себе заядлого холостяка? И можно ли встретить настоящую любовь на работе?

«Клянусь любить тебя вечно» (4 серии) 1 января
«Две жены» (4 серии) 2 января
«Женить нельзя помиловать» (4 серии) 3 января
«Кафе на Садовой» (4 серии) 4 января

в 19:00 на «Dомашнем»

Dомашний
Каждый праздничный день на «Dомашнем» – новый повод включить телевизор в новом году: любовь, магия, романтика и, конечно, самая популярная восточная сказка -«Великолепный век» (с 7 января в 19:00).

Встречайте Новый год по- «Dомашнему»!


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