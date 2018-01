АНФИСА ЧЕХОВА РАСКРОЕТ СЕКРЕТ ПОХУДЕНИЯ НА 3 МИЛЛИОНА 29.01.2018 17 февраля в 19:00 на СТС стартует четвёртый сезон самого популярного реалити про похудение и здоровый образ жизни «Взвешенные и счастливые люди», съёмки которого проходят в Сочи. За 3 млн рублей и путёвку в новую жизнь поборются 18 участников со всей России, суммарный вес которых составляет почти 3 тонны. И помогут им в этом ведущая Анфиса Чехова, рэпер и фитнес-инструктор Серёга, чемпионка Европы по фитнес-бикини Наталья Луговских и третий звездный тренер, имя которого пока держится в секрете. Анфиса Чехова, ведущая: «Главное в похудении – полностью поменять свои привычки, фактически начать новую жизнь. Проект даёт участникам старт, но дальше им приходится идти своей дорогой: никто бесконечно не будет вести их за ручку. И, конечно, мне больше всего интересно, что с этими героями происходит потом. Когда мне предложили стать ведущей реалити, я навела справки: «А у вас есть те, кто удержал вес?» Ответили, что да, вес удерживают все участники проекта! И я решила, что правильно дело делают, надо тоже приобщиться к этому». «1 000 килограммов» – так я записана у дочери в телефоне» ГЕРОЯМИ ЧЕТВЁРТОГО СЕЗОНА СТАЛИ 18 «ВЗВЕШЕННЫХ» ИЗ МОСКВЫ, НОВОСИБИРСКА, СМОЛЕНСКА, НИЖНЕГО НОВГОРОДА, УЛЬЯНОВСКА, КРАСНОДАРА И ДРУГИХ ГОРОДОВ. СБРАСЫВАТЬ ЛИШНИЙ ВЕС МАШИНИСТ АВТОКРАНА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, АКТЁР, ТАКСИСТКА, ПРОДАВЩИЦА, УЧИТЕЛЬНИЦА ФИЗКУЛЬТУРЫ, АРТ-ДИРЕКТОР, ОСЕМЕНАТОР И НЕ ТОЛЬКО. Елена Садикова, 37 лет, вес 183 кг, старший кассир в банке, г. Выкса (Нижегородская область):

«1000 килограммов» – так я записана у дочери в телефоне. Она меня обвиняет в том, что я, взрослая тётя, которая не в состоянии выполнить свои обещания и, наконец, похудеть. Мне хочется доказать дочке, что мама всё-таки что-то может, что слишком рано маму сбрасывать со счетов и называть её толстой». Анна Халявка, 37 лет, вес 151 кг, преподаватель физкультуры, г. Краснодар:

«Когда у мамы обнаружили рак четвёртой степени, на меня просто небо упало – я жизни без неё не представляла. Именно тогда я поняла – нужно что-то делать. У сестры есть семья, а я, если мамы не станет, останусь одна. А ещё это мамина мечта – чтобы я похудела. Но я устала бороться с собой, сил больше нет…». Андрей Мишкин, 31 год, вес 161 кг, менеджер, г. Волжский (Волгоградская область):

«Мы давно с женой пытаемся стать родителями. После обследования нам сказали, что у меня заниженный тестостерон и мне нужно срочно похудеть. Пытался самостоятельно, не получалось, и я срывался. Иногда как нахлынет, что из-за большого веса я не только не стану отцом, но и рано умру…». Елизавета Лалетина, 19 лет, вес 115 кг, г. Ирбит (Свердловская область), продавец-кассир:

«Живётся тяжело, потому что все мои сверстницы – худые девочки, все гуляют с мальчиками. А у меня нет мальчика. Одного полюбила, но я ему не нравлюсь. Когда я ему призналась, ответил: «Мне будет стыдно с тобой ходить. Похудеешь – тогда поговорим!» Я тогда неделю проревела…». Андрей Шляхов, 28 лет, 157 кг, г. Волжский (Волгоградская область), временно безработный:

«Мы дружили с моей соседкой, но я хотел большего. Правда, когда я предложил ей недружеские отношения, последовал отказ. Она намекнула, что я толстый. Это был 9 класс, давно, но я до сих пор люблю этого человека и очень хочу похудеть, чтобы она во мне увидела не просто друга». ФИТНЕС-БАТТЛ В ЧЕТВЁРТОМ СЕЗОНЕ ЗРИТЕЛЕЙ ЖДЁТ БИТВА СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ФИТНЕС-МЕТОДИК, КОТОРЫХ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ НОВЫЕ ТРЕНЕРЫ ПРОЕКТА. Серёга, тренер: «Моя система тренировок построена на любви к людям. Я запрещаю называть себя тренером, не повышаю на участников голос, не ругаю и не унижаю их. Это – мои младшие товарищи, люди, которым я должен дать знания и силы. Остальные тренеры на моём фоне – просто лузеры, которые заведомо проиграли. Они – приверженцы ортодоксальных течений фитнеса и ничего нового не демонстрируют. А то, что делаю я, это чистое творчество, полёт…» VS Наталья Луговских, тренер: «Новый сезон интересен, в первую очередь, тем, что у нас три разных тренера с совершенно разными подходами к тренировкам. Поэтому каждый зритель может посмотреть разные варианты физической нагрузки для людей с лишним весом и выбрать для себя подходящий. И та методика, которую продумала для участников я, уже даёт невероятные результаты». «Самое главный подарок проекта – ощущение, что я всё могу» ПОБЕДИТЕЛЬ ТРЕТЬЕГО СЕЗОНА – 29-ЛЕТНИЙ БОРИС БАБУРОВ ИЗ МОСКВЫ – ЗА ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ ПОПРОЩАЛСЯ С 62,6 КИЛОГРАММАМИ, ЧТО СТАЛО РЕКОРДОМ ШОУ. ПО ПРИЗНАНИЮ УЧАСТНИКА, УДЕРЖАТЬ РЕЗУЛЬТАТ БЫЛО НЕПРОСТО: «Послепроектный период был очень сложным. Нужно было адаптироваться к новым условиям, ведь я привык, что нас кормили, тренировали, чуть ли не спать укладывали. В первые месяцы я даже набрал 25 килограммов. А снова войти в строй мне помог кроссфит».



Сейчас Борис активно занимается спортом, ездит на соревнования по кроссфиту и развивает свой бизнес по продаже спортивных добавок (недавно он открыл второй магазин в США). Правда, денежный приз проекта – 2,5 миллионов рублей – он вложил не в своё дело, а в квартиру брата.

«Самое главное, что мне подарил проект, это ощущение, что я всё могу, – признаётся Борис. – Я понял, что человеческие возможности безграничны, что рамки есть только в нашей голове, а лень надо гнать и постоянно требовать от себя большего». НОВЫЙ СЕЗОН В ЦИФРАХ • 2832 кг – общий вес всех участников на старте проекта

• Вес самого лёгкого участника – 115 кг, самого тяжелого – 250 кг

• 37 лет самому возрастному участнику шоу, 18 лет – самому юному БОЛЬШЕ ЧЕМ НОВЫЙ СЕЗОН Ксения Бугримова, руководитель развлекательного направления канала СТС: «Это глобальный перезапуск популярного шоу. Мы не просто усилили проект, добавив масштаба, зрелищности и остроты, но и сместили смысловые акценты и отразили это в названии. Наше шоу не про то, как люди теряют килограммы, и не только для тех, кто мечтает похудеть. Оно про стремление к счастью, на пути к которому нужно преодолеть себя и оставить позади всё лишнее». Юлия Сумачёва, продюсер проекта, генеральный продюсер «ВайТ Медиа»: «Мы долго готовили новый сезон, чтобы максимально удивить зрителей, и он будет невероятным! По итогам долгого, почти полугодового кастинга мы нашли потрясающих участников, которые настроены очень решительно и рвутся в бой. Никаких трудностей не боится даже самый тяжёлый участник за всю историю проекта, его вес 250 кг! Уже несколько месяцев мы снимаем в локации мечты – в Сочи и Адлере, на берегу Чёрного моря, в заповедниках и высоко в горах в Красной Поляне, на олимпийских объектах и даже у Олимпийского огня. База, где проживают участники, располагается на территории уникального курорта «Имеретинский»: здесь созданы все условия для хорошего отдыха и ежедневных тренировок на свежем воздухе под присмотром очень сильного тренерского состава». «ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» – российская версия популярного американского шоу The Biggest Loser, обладатель премии «ТЭФИ» в номинации «Реалити-шоу».

По условиям шоу, 18 участников со всей страны, страдающие от лишнего веса, борются за новую жизнь без лишних килограммов. По правилам, «взвешенные» делятся на две команды, за которые отвечают два тренера. Под их руководством участники проходят тяжелейшие испытания, а в конце каждой недели их ждёт взвешивание. Команда, сбросившая меньше, на общем голосовании решает, кто из участников отправится домой.

Победитель получает 2,5 млн рублей, а 500 тысяч рублей забирает участник, который даже после вылета из шоу похудел больше остальных.

Победители трёх первых сезонов получили 9 млн рублей и сбросили около 4 тонн лишнего веса! «ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»

ЖИВИ ЛЕГКО! 17 февраля премьера!

по субботам в 19:00 на СТС Производство: «ВАЙТ МЕДИА»

Жанр: БОЛЬШОЕ РЕАЛИТИ

Продюсеры: ЮЛИЯ СУМАЧЁВА, ДАРЬЯ ЛЕГОНИ ФИАЛКО, КСЕНИЯ БУГРИМОВА, ФАТИМА ГАППОЕВА

Креативный продюсер: ПОЛИНА КРИВЕНЦЕВА

Шеф-редактор: ОЛЬГА ШУБИНА

Режиссер-постановщик: СЕРГЕЙ АЙРАПЕТОВ

Ведущая: АНФИСА ЧЕХОВА

Тренеры: СЕРГЕЙ ПАРХОМЕНКО, НАТАЛЬЯ ЛУГОВСКИХ

Врач-диетолог: ЮЛИЯ БАСТРИГИНА

Психологи: ИРИНА ЛЕОНОВА, АНДРЕЙ КУХАРЕНКО

Кол-во выпусков: 16

Хронометраж: 96 МИНУТ

