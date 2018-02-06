Страстная премьера сезона на «Dомашнем»! ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ

С 19 февраля в 21:00 телезрители главного женского телеканала страны пройдут захватывающий путь «От ненависти до любви» вместе с героиней нового сериала Натальей и сделают непростой выбор между страстью и здравым смыслом. Наталья Орлова – привлекательная и самодостаточная женщина, владелица собственного бизнеса и невеста любящего надежного друга детства. Ее идеальной жизни позавидовала бы любая, но Наталье чего-то не хватает. В ежедневной рутине дел и подготовке к свадьбе она вдруг встречает мужчину своей мечты. Стоит ли рушить комфортную и размеренную жизнь ради яркой вспышки? Может ли страсть привести к счастливому финалу? Что будет, если ради чувств оставить страхи и логику позади? Узнаем 19 февраля на «Dомашнем». Сериал «От ненависти до любви» был снят двумя режиссерами. Дарья Полторацкая сняла первую часть картины, а Улдис Ципстс – вторую. Главные роли в картине исполнили: Мария Куликова, Роман Полянский, Юлия Такшина, Максим Битюков, Наталья Рыжих, Елена Оболенская, Артем Осипов и многие другие. Дарья Полторацкая: «Этот сериал – редкий пример чистого драматического жанра: без ОМОНа, комы, захвата заложников. Это история о наших отношениях, где присутствуют измены и возвращения, понимание себя, настоящая любовь. История будет интересна как мужчинам, так и женщинам. У нас очень удачный актёрский состав. Михаил Аврутин – это на 100 % персонаж Максима Битюкова. Юля Такшина – в традиционном для себя образе роковой красотки. В роли Натальи очень органична Мария Куликова. Наталья Рыжих внутренне весьма собранный и организованный человек – ей понятна логика своей героини Тамары». Улдис Ципстс: «Эта история о том, что люди следуют за своими мечтами и ломают то, что у них уже есть. Это дилемма каждого взрослого человека: в определенный момент жизни ты должен выбирать между страстью и нормальной правильной жизнью. Но за страсть обычно надо платить, а нормальная и размеренная жизнь может быть немыслимой скукой. Моя задача, как режиссёра, была сделать все так, чтобы сложилась одна понятная история. На этом проекте работали только профессионалы, которые понимали меня с полуслова. Все наши актеры высшего класса. Я сам у них учусь. Максим Битюков правильно нашел характер своего героя: он по своей натуре скучен и не додает энергии своей игривой и активной жене, но в течение всего сериала он меняется. Роман Полянский играет правду. У нас есть очень сильные сцены, где зрители могут влюбиться в его отрицательного героя и даже понять его плохие поступки». Кто есть кто в сериале «От ненависти до любви» Наталья Орлова – генеральный директор отеля «Любимая дача» (Мария Куликова) Наталья Орлова – красивая, успешная, деловая женщина. Она знает, чего хочет и добивается всего сама. Современная бизнес-леди держит под контролем все: и работу, и личную жизнь, и дочь-подростка. Но в череде одинаковых событий она понимает, что не счастлива по-настоящему и решает кардинально изменить свою судьбу. Мария Куликова: «Никогда не знаешь, что именно ждет тебя за поворотом. Даже когда все стабильно и хорошо, одна минута может поменять всю жизнь, перевернуть все с ног на голову, от хорошего к плохому – это бывает не только в кино. К правильному результату приводит работа над собой. У нас всегда есть момент, когда мы можем повернуть направо или налево. Вот этот выбор строит основную линию нашей жизни. Хотелось бы, чтобы этот выбор у всех был верным». Леонид Марьямов – бывший спортсмен, фитнес-тренер в отеле «Любимая дача» (Роман Полянский)

Обаятельный красавец и бывший чемпион по гимнастике Леонид Марьямов влюбляет в себя всех женщин вокруг с первого взгляда. Однако его роль в этой картине намного глубже, чем просто красивый герой-любовник. Хитрый и расчетливый Леонид совершает множество коварных поступков на пути к своей заветной цели. Роман Полянский: «Мой герой крайне занимательный. Молодой, красивый, спортивный, он любит девушек, а они его – это самое главное. Могу сказать, что внешняя красота, позитивность и легкость на подъем – это не всегда плюсы, потому что помимо них должно быть еще что-то в душе». Михаил Аврутин – муж Натальи и ее заместитель в отеле «Любимая дача» (Максим Битюков) Михаил Аврутин – лучший друг Натальи со школьной скамьи, полжизни он влюблён в неё и вот, наконец, долгожданная свадьба, но сказка продлилась недолго... Михаил – крайне положительный герой, надежный, заботливый, его доброта не знает границ, как и его безусловная любовь к Наталье. Максим Битюков: «Мне посчастливилось сыграть редкого персонажа –влюбленного человека, не теряющего своего чувства более 20 лет. Мне было интересно окунуться в это состояние завидного постоянства моего героя. Я переживаю за Михаила и, надеюсь, у него все сложится хорошо. Думаю, что любовь живет всю жизнь, если ее правильно подпитывать и оберегать. А все мы живем ради любви». Кира Высоцкая – бывшая спортсменка, подруга Леонида Марьямова (Юлия Такшина) Роковая красотка Кира Высоцкая – аморальная и беспринципная хищница. Все, что ее интересует – это большие деньги, а способ их получения не имеет значения. Кира крутит роман с женатым олигархом, а сама испытывает страсть к другому. Юлия Такшина: «В этом фильме мы пытаемся сломать стереотип, что все брюнетки – стервы и злодейки, а блондинки хорошие и милые. Я верю, что у этой истории должен быть хеппи энд». Тамара – одноклассница Натальи и Михаила, косметолог в отеле «Любимая дача» (Наталья Рыжих) Тамара, с одной стороны, очень предана своей подруге Наталье, за которой следует всю жизнь, с другой, она со школьной скамьи влюблена в Михаила, который не замечает ее в упор. Тамара несчастна в браке с нелюбимым мужем, а сын уже вырос и занят своей жизнью. Тамара идет на самые отчаянные поступки, чтобы разбить пару своих друзей, но так ли легко разъединить два любящих сердца? Наталья Рыжих: «Я играю скрытую соперницу и лучшую подругу главной героини. Они подруги со школьных лет, но влюблены в одного мужчину. Все начинается с того, что моя героиня узнает об отношениях Натальи на стороне и решает воспользоваться моментом. Она пытается спасти подругу от неверных поступков, а своего возлюбленного от боли и обмана». Аня – подруга Натальи, главный бухгалтер в отеле «Любимая дача» (Елена Оболенская) Анна – лучшая подруга Наташи. Она мечтательная, романтичная и очень преданная. Аня всегда рядом с Наташей, выручает и поддерживает, не требуя ничего взамен. Ее возлюбленный Георгий – актер, изменяет ей, балагурит и пьянствует, а Анна все терпит и надеется, что он изменится. Елена Оболенская: «Я играю бухгалтера отеля Аню. Она невероятно влюблена в одного мужчину, с их жизнерадостных и многообещающих отношений начинается наш проект. Потом многое меняется, и в их отношениях появляются бури. Если бы не было никаких преград между любящими людьми, они не смогли бы оценить их истинное счастье. Когда все гладко, это приедается и надоедает, а когда ты проходишь через определенные трудности, то состояние счастья и спокойствия ценится больше». Георгий – актер, проводит корпоративы в «Любимой даче», в отношениях с Анной (Артем Осипов) Эксцентричный, яркий, человек-праздник. В актерской профессии Георгию не везет, но зато он самый желанный ведущий на всех корпоративах и свадьбах. Злоупотребляя алкоголем на рабочем месте, Георгий не прочь устроить дебош, а после заявиться к Анне, которая всегда его понимает и прощает. Однако череда неприятных событий в жизни заставляет Георгия пересмотреть свои взгляды на многие вещи и стать другим человеком. Артем Осипов: «Мой Георгий очень веселый, любимец женщин, балагур и шоумен. Но даже у такого яркого и беззаботного человека есть свой внутренний мир. Мое сходство с ним, в первую очередь, в том, что мы оба закончили театральный вуз. Мы занимаемся одним и тем же делом, и я, кстати, тоже иногда веду свадьбы». Даша – подруга Натальи, учитель английского языка в школе (Ольга Вяземская) Даша – вечный ребенок в плену у своей мамы. Она живет с ней и слушается её беспрекословно. Однажды Даше удаётся встретить любимого человека, но в этот момент она узнает, что неизлечимо больна. Ольга Вяземская: «Когда мне только прислали сценарий, я вспомнила все истории моих подруг и подумала, что жизнь иногда преподносит еще более сумасшедшие сценарии. Это очень интересный проект о поиске любви, о сложных ситуациях – всё, как и в жизни. Он о том, что сила женщины – в её слабости». Саша – дочь Натальи Орловой (Анна Петрова) Саша – единственный ребенок в семье. Отец бросил их с Натальей, когда она была еще совсем маленькой, а вот для матери она является единственной отдушиной. Все меняется, когда в их привычную жизнь вторгается Леонид. Анна Петрова: «Я играю дочь Натальи Сашу. Она собирается поступать в театральный вуз, и ее мама готова ей помочь любыми способами. Отношения с матерью периодически накаляются из-за желания Саши общаться с родным отцом. Первое время мне казалось, что мы с моей героиней очень похожи, и было легко играть ее, но чем больше я в нее погружалась, тем больше чувствовала разницу и дистанцию между нами. Тимур Тумаев – олигарх, постоялец в отеле «Любимая дача» (Андрей Заводюк) Тимур Тумаев – богатый владелец перерабатывающих заводов. Ценит настоящий комфорт и всё успешное, что видит вокруг, он старается прибрать к рукам. Жена догадывается, что давно утратила для него свою привлекательность, и не мешает его частым любовным интрижкам. Светлана – жена олигарха Тимура Тумаева (Анна Исайкина) Светлана Тумаева очень сдержана в проявлении чувств. Муж не обращает на нее внимания, пропадая на работе или свиданиях с любовницами. Единственная радость для Светланы – ее внук Тима. Но в какой-то момент Светлане надоедает закрывать глаза на все слабости и прихоти богатого мужа. Она находит способ снова почувствовать себя любимой и желанной. Вячеслав Клочко – бизнесмен (Павел Белозёров) Умный и жёсткий деловой человек, владелец отеля в Москве с модным рестораном. Бизнес – его страсть, поэтому он дружит с близкой ему по интересам Натальей. Марина Клочко – владелица фитнес-центра, жена Вячеслава (Светлана Тимофеева-Летуновская) Марина – жена Вячеслава. Бывшая модель, после завершения карьеры решает открыть своё дело. Всерьёз увлечена Леонидом. Ефим – муж Тамары (Дмитрий Гусев) Муж Тамары, физик. Увлечён наукой, заставляет супругу скучать. Жан Луи – шеф-повар ресторана в отеле «Любимая дача» (Дмитрий Кривощапов) Первоклассный французский повар, за которого борются все владельцы ресторанов. Романтик, влюблён в Анну. Оля – секретарь Натальи (Оксана Гуляева) Секретарь и правая рука Натальи. Строгий, чёткий и ответственный сотрудник. Всегда ли тайное становится явным? На что способна влюбленная женщина? Можно ли жить с нелюбимым мужчиной? И что выберет главная героиня, Наталья Орлова: страсть или комфорт? Премьера!

«От ненависти до любви»

С 19 февраля в 21:00

на «Dомашнем» Производство: Спутник Восток Продакшн

Количество серий: 24

Режиссер: Дарья Полторацкая и Улдис Ципстс

В ролях: Мария Куликова, Максим Битюков, Роман Полянский, Юлия Такшина, Артем Осипов, Наталья Рыжих, Елена Оболенская и другие

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