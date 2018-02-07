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Ведущего программы «Решала» избили в Москве

07.02.2018

Домашний

Вчера трое мужчин напали на Влада Чижова, ведущего шоу «Решала» телеканала «Че». Поздно вечером Влад возвращался со съемок новых эпизодов, когда черный внедорожник перекрыл движение, из машины вышли трое и напали на телеведущего. Завязалась потасовка, один из нападающих разбил лобовое стекло автомобиля. После чего они скрылись. Инцидент заснял видеорегистратор, установленный на машине, нападение успела снять девушка, которая в этот момент находилась с Владом. В результате драки Чижов получил травму ключицы, ему оказали помощь в одной из московских больниц.

«Все под контролем, я знаю этих уродов, мы еще пообщаемся. Жалею только, что я был не один», - комментирует Чижов.

Осенью телеканал «Че» запустил самый дерзкий проект «Решала» – реалити о том, как противостоять мошенникам и что делать, если вы или ваши близкие уже попались на крючок. Проект, рассказывающий о жестоких реалиях современного общества, в котором преступники безжалостно пользуются беззащитностью каждого, не щадя женщин, пожилых людей и инвалидов. Теперь Влада Чижова знают, как самого известного телеведущего в стране, борющегося с преступниками.


Теги: Решала
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