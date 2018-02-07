Ведущего программы «Решала» избили в Москве

Вчера трое мужчин напали на Влада Чижова, ведущего шоу «Решала» телеканала «Че». Поздно вечером Влад возвращался со съемок новых эпизодов, когда черный внедорожник перекрыл движение, из машины вышли трое и напали на телеведущего. Завязалась потасовка, один из нападающих разбил лобовое стекло автомобиля. После чего они скрылись. Инцидент заснял видеорегистратор, установленный на машине, нападение успела снять девушка, которая в этот момент находилась с Владом. В результате драки Чижов получил травму ключицы, ему оказали помощь в одной из московских больниц.

«Все под контролем, я знаю этих уродов, мы еще пообщаемся. Жалею только, что я был не один», - комментирует Чижов.

Осенью телеканал «Че» запустил самый дерзкий проект «Решала» – реалити о том, как противостоять мошенникам и что делать, если вы или ваши близкие уже попались на крючок. Проект, рассказывающий о жестоких реалиях современного общества, в котором преступники безжалостно пользуются беззащитностью каждого, не щадя женщин, пожилых людей и инвалидов. Теперь Влада Чижова знают, как самого известного телеведущего в стране, борющегося с преступниками.