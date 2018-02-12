ЭКС-СУПРУГИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ ВЕДУЩИМИ НОВОГО РЕАЛИТИ- ШОУ СТС «СОЮЗНИКИ», СЪЁМКИ КОТОРОГО НЕДАВНО ЗАВЕРШИЛИСЬ НА ШРИ-ЛАНКЕ. 12 недель на берегу океана, 8 разведённых пар и 25 испытаний на экстремальную близость – в новом шоу экс-супругам придётся забыть о прошлых обидах, преодолеть разногласия и объединиться ради общей цели. Ведь на кону – 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, которые могут достаться самому главному человеку в их жизни – ребёнку. Агния Дитковските, ведущая шоу: «Наш проект – поучительная история, как для меня, так и для тех, кто будет его смотреть. В первую очередь, потому что напоминает нам о главной задаче родителей – научиться договариваться, вместе отдыхать и работать. Например, мы с Алексеем ещё до этого реалити стали союзниками. И всё это ради нашего сына Фёдора». «Союзники» стали первым реалити-шоу в карьере актрисы, поэтому, готовясь к съёмкам, она обращалась за помощью к коучу. По признанию Агнии, столько сил она ещё не вкладывала ни в один проект: «Оказалось, сниматься на солнце намного сложнее, чем в мороз. Да и жанр «реалити» предполагает, что ты постоянно находишься в кадре вместе с участниками». На остров актриса приехала вместе с сыном и няней, а позже за ребёнком присматривал её экс-супруг – актёр Алексей Чадов, который прилетел поддержать бывшую жену и рассказать героям шоу о своём опыте. Алексей Чадов, со-ведущий шоу: «На самом деле я очень понимаю участников: мы с Агнией сами прошли через всё это. У нас был совместный путь длиной в 10 лет, и за это время мы и расставались, и сходились, а в какой-то момент поняли, что разрушаем друг друга. После развода мне понадобилось два года, чтобы над всем поразмыслить и научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников, потому что можем открыто общаться, дружить, а главное – двигаться дальше и продолжать наше общее дело – воспитание сына. Я искренне желаю героям проекта поскорее пройти этот непростой, но очень важный и нужный период, чтобы в итоге прийти к такому же взаимопониманию». Каждую неделю героев проекта ожидали изнуряющие испытания, самым сложным из которых было выдержать друг друга. Вместе они прошли конкурсы с поеданием насекомых, неожиданный приезд тёщи и даже испытание «возрастом». Так, в одном из выпусков участников состарили на 40 лет с помощью сложнейшего 5-часового грима. А в конце каждого выпуска пары, проигравшие в конкурсах, номинировались на выбывание, и их судьбу решали остальные участники. И только два самых стойких дуэта в финале сразились за большой денежный приз. Ксения Бугримова, руководитель развлекательного направления канала СТС: «Впервые на ТВ главный приз достанется не тем, кто его выиграл, а тем, ради кого герои прошли все испытания. Кроме того, мы затеяли уникальный эксперимент и специально собрали пары на одном острове, чтобы вдалеке от дома они, наконец-то, смогли разобраться, что же всё-таки было ошибкой – их брак или их развод» На протяжении всех съёмок пары жили на роскошной вилле с тремя большими спальнями, лаунж-зоной и кухней – под прицелом 14-и камер. Каждый день с героями работала команда из 120-и членов съёмочной группы, включая местных специалистов. «Союзники» – первая российская адаптация формата Extra Mile израильской компании Studio Glam, на счету которой 23 оригинальных шоу, реализованных на территории 28 стран. Реалити о разведённых парах уже увидели израильские и датские зрители, также проект готовится к запуску в Канаде, Китае, Чили, Испании, Греции и других странах. «СОЮЗНИКИ» Самая непредсказуемая премьера сезона!

СКОРО на СТС! Производство: MASTIFF RUSSIA

Жанр: РЕАЛИТИ-ШОУ

Продюсеры: ДАРЬЯ ЛЕГОНИ ФИАЛКО, КСЕНИЯ БУГРИМОВА, АНТОН ГОРЕСЛАВСКИЙ, ФАТИМА ГАППОЕВА

Креативный продюсер: ФАТИМА ГАППОЕВА

Шеф-редактор: ДАРЬЯ РУБАНОВА

Режиссёр-постановщик: ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ

Оператор-постановщик: ДЕНИС ЕРЫШЕВ Количество выпусков: 12

Хронометраж: 72 МИНУТЫ

Теги: Союзники