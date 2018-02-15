Екатерина Волкова уведёт мужа у дочери в новом сериале «Искупление» на «Dомашнем»

Что делать, если предают самые близкие люди? История непростых отношений между матерью и дочерью – в премьере «Dомашнего» «Искупление» 23 февраля в 19:00. Надя и Роман только начали счастливую семейную жизнь: уютный дом, любимая работа, взаимопонимание. Размеренные будни влюбленной пары шли своим чередом, но идиллия закончилась, как только в их жизнь ворвалась мама Нади, бросившая ее 20 лет назад. Не успев воссоединиться с дочерью, Валентина совершает непоправимую ошибку, которая может разрушить сразу несколько жизней. Удастся ли избежать страшной трагедии в семье? Простит ли Надя свою мать? Вернутся ли молодожены к счастливой жизни? В главных ролях снялись Екатерина Волкова и Евгения Вайс, для которой эта роль стала первой главной ролью в жизни. Также в сериале сыграли популярные актеры Михаил Пшеничный и Андрей Барило. Екатерина Волкова (Валентина): «Моя героиня – очень несчастная, запутавшаяся женщина, которая выросла в детском доме, и от этого все ее беды. У ребенка должна быть какая-то правильная формула семьи перед глазами, а когда человек в детстве был обделен родительской любовью, то дальше по жизни он будет совершать ошибку за ошибкой. Вся жизнь моей героини пошла наперекосяк. Она ищет любовь в каждом встречном, но не понимает, что настоящая любовь, которая ей действительно нужна, совсем рядом». Евгения Вайс (Надя): «Я играю современную девушку с абсолютно стандартным мышлением. Она учительница, которая видит свою цель в общении с детьми и отдает своей работе и профессии всю себя. При этом она мечтает стать хорошей женой и отличной матерью, которой она была лишена, так как мама ее бросила. И вдруг мама возвращается». Михаил Пшеничный (Рома): «В этом сериале мне досталась роль мужчины, влюбленного сразу в двух женщин. Он обычный среднестатистический человек, но по своей натуре очень слабый. Сила женщины – в слабости, а сила мужчины совсем в другом, и если происходит подмена понятий, то начинаются проблемы. Мужчинам нужно не бояться брать на себя ответственность за свои поступки». Андрей Барило (Фил): «Эта история о живых людях со своими комплексами, страстями, ошибками и любовью. Я играю друга главного героя. У моего персонажа очень необычная история: он не так прост, как может показаться на первый взгляд. Надеюсь, мне удалось передать его характер и донести до зрителя его цель».

Премьера!

Сериал

«Искупление»

23 февраля в 19:00

на «Dомашнем»

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