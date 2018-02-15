Анфиса Чехова поможет сбросить вес девушке из Казани

34-летняя Анастасия Идрисова из Казани стала участницей четвёртого сезона реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди», которое стартует 17 февраля в 19:00 на СТС. Также за 3 миллиона рублей и путёвку в новую жизнь поборются ещё 17 участников со всей России, суммарный вес которых составляет почти 3 тонны. И помогут им в этом ведущая Анфиса Чехова, рэпер и фитнес-инструктор Серёга, актёр и титулованный спортсмен Сергей Бадюк и Мисс Олимпия, чемпионка России, Европы и мира по фитнес-бикини Наталья Луговских. Анастасия пришла в проект с весом в 176 килограммов. Девушка начала поправляться, когда решила мастерить украшения своими руками. Из-за своего занятия она сидела дома сутками и постоянно ела. Но о своей внешности не беспокоилась, ведь муж не попрекал её. Вскоре Анастасия с ним разошлась и переехала из Тольятти в Казань – к подруге, которая занималась косметологией. Сейчас Анастасия – владелица собственного центра красоты и здоровья, оказывающего широкий спектр косметологических услуг. Девушке очень сложно управлять бизнесом и при этом соответствовать законам индустрии красоты.

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