8 марта «Dомашний» дарит своим телезрительницам сказочную историю о поисках любви, загадочном исчезновении и истинной женской дружбе. Бывает так, что в рутине обычных дней мы пропускаем что-то очень важное. Кажущийся крепким брак может оказаться очень хрупким, добрый и любящий муж – не тем единственным и неповторимым, а отношения по переписке могут вовсе не иметь связи с реальностью. Можно ли изменить жизнь за одни сутки и найти свою вторую половинку? Узнаем 8 марта в 17:00 на «Dомашнем».

Татьяна (Эльвира Болгова) обнаруживает, что мужчина, с которым она жила, бесследно исчез, но оставил в подарок очень дорогой бриллиантовый браслет. Женщина растеряна, она не понимает, почему ее любимый человек так поступил с ней, и что является причиной исчезновения – проблемы на работе, или это просто конец их романа. В таком разбитом состоянии ее застает дочь Лиза (Аглая Шиловская), которая тоже потерпела фиаско в любви, а также мать Лариса (Ирина Розанова), по странному стечению обстоятельств решившая остаться одна и уйти от мужчины, с которым жила последние десять лет.

Перипетии, встречающиеся на пути у трех женщин, решивших спрятать этот загадочный браслет, приводят их к заветной цели. Сможет ли каждая найти своего единственного и неповторимого спутника жизни? Стоит ли искать любовь, если она была совсем рядом? На что способны три женщины в поисках счастья – в сериале «Девичник» на «Dомашнем».

Производство: Вертикаль

Количество серий: 4

В ролях: Эльвира Болгова, Ирина Розанова, Аглая Шиловская, Владимир Зайцев, Сергей Глушко и другие.

Премьера!

«Девичник»

8 марта в 17:00