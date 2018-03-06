СЕРГЕЙ БУРУНОВ СТАЛ БАНКРОТОМ

ТЕЛЕКАНАЛ СТС ГОТОВИТ К ЭФИРУ ДОЛГОЖДАННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ КОМЕДИЙНОГО ХИТА «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». ВО ВТОРОМ СЕЗОНЕ РОДСТВЕННИКИ ПОНЕВОЛЕ В ИСПОЛНЕНИИ СЕРГЕЯ БУРУНОВА, МИХАИЛА ТРУХИНА, СЕМЁНА ТРЕСКУНОВА, АННЫ УКОЛОВОЙ, АЛЕКСАНДРЫ ФЛОРИНСКОЙ, ЮРИЯ ИЦКОВА И АЛЕКСЕЯ ЛУКИНА ПРОЙДУТ ИСПЫТАНИЯ БЕДНОСТЬЮ, НОВЫМ ГОДОМ И ДАЖЕ ИСПЫТАНИЕ… КОЗОЙ. НА ПРОЧНОСТЬ ОБЕ СЕМЬИ ПРОВЕРЯТ И ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ, КОТОРЫХ СЫГРАЛИ ИЗВЕСТНАЯ АКТРИСА ЮЛИЯ ЗИМИНА И ЗВЕЗДА СЕРИАЛА СТС «ПСИХОЛОГИНИ» ЮЛИИ ПОДОЗЁРОВОЙ. Роскошный дом, дорогие деликатесы и собственный вертолёт теперь только снятся двум семьям Ивановым. В новом сезоне их ждет пачка пельменей на семерых, душ по расписанию и туалет на улице. Чтобы вернуть былое богатство, Ивановы даже готовы устроить гонки на «гробомобиле», организовать ритуальное агентство в гараже и торговать украденной картошкой. ЮРИЙ ИЦКОВ (ДЕД): «Бывает, из грязи в князи, а тут наоборот — из князей в относительную грязь. Кто-то в свою родную, а кому-то это ещё непривычно. Конечно, герои не могут сразу приспособиться к новым условиям, но эти условия помогают им лучше узнать друг друга. Отсюда масса смешных поворотов и коллизий. Честно говоря, я, как и зрители, в нетерпении: очень хочу посмотреть, что мы «натворили». В новых сериях две семьи из роскошного особняка переезжают на скромную дачу Полины. Дворовое пространство нового жилья снимали недалеко от Зеленограда, куда даже перевезли уличный туалет бедных Ивановых весом в 350 килограммов. АЛЕКСАНДРА ФЛОРИНСКАЯ (ПОЛИНА): «Наши несчастные герои из прекрасного дворца переезжают в скромный домик, где на мою Полину ложится ведение домашнего хозяйства. Она продолжает ходить в мехах и шелках, но жизнь даёт понять, что это бессмысленно, холодно, неудобно, потому что надо подметать, мыть посуду, делать работу по дому. Потихонечку Полина перестаёт менять наряды три раза в день, начинает одеваться в тёплые удобные свитера и ходить с небрежно собранным хвостиком». Кстати, в одной из серий АЛЕКСАНДРЕ ФЛОРИНСКОЙ предстояло впервые в жизни доить козу. По признанию актрисы, она очень боялась съёмок с четвероногим партнёром: «Я снималась с лошадьми, собаками, хрюшками, но с козой впервые. Вдруг она бодается, вдруг с характером? К тому же я аллергик, и каждый раз такие съёмки для меня испытание. Но всё оказалось значительно проще: то ли животное было опытным и актёрски надрессированным, то ли мы друг другу понравились. Я думаю, у нас сложился отличный дуэт». В отличие от коллеги, АННЕ УКОЛОВОЙ во втором сезоне пригодились давние умения. По сюжету, её героиня Лида крутит домашние колбаски, что, как оказалось, не чуждо и самой актрисе. «Колбасу я люблю, но магазинную не признаю, — рассказывала она, — А вообще в нашей семье целое событие — собраться и покрутить колбаски. Это не просто традиция, но и желание есть натуральный продукт, не переплачивая». От своей экранной супруги не отстаёт и Михаил Трухин, чей герой по сюжету и дрова колет, и детскую кроватку в подарок стругает, и в поисках заработка разъезжает на «гробомобиле». Реквизиторы соорудили транспортное средство по аналогии с трёхколёсным мотоциклом — только с гробом вместо коляски. Во время съёмок актёрам сериала предстояло окунуться в атмосферу 90-х: по сюжету, Антон воссоздаёт первое свидание с Полиной, которое состоялось двадцать лет назад. Для съемок этой сцены Сергей Бурунов примерил форму десантника, вспомнил, как пользоваться магнитофоном и как с помощью карандаша прокрутить кассету до нужной песни. «У меня было много поклонников, которые очень красиво за мной ухаживали, — вспоминала Александра Флоринская на съёмках, — Но по упорству и стойкости герой Серёжи Бурунова — безусловный лидер!» АКТЁРЫ О ПОКЛОННИКАХ СЕРИАЛА Юрий Ицков: «Как неудивительно, но у сериала сумасшедший отклик со стороны детской аудитории. Я тут недавно убегал от класса, который, узнав меня, кричал вдогонку: «Дед! Иванов! Куда???» Честно, еле удрал. А вообще подходят подростки, маленькие дети, что в очередной раз говорит о том, что наш сериал для семейного просмотра. В этом смысле мы молодцы: поймали аудиторию от мала до велика». Алексей Лукин: «До сериала у меня в Instagram было три тысячи подписчиков. Сейчас сто двенадцать тысяч — и я, признаюсь, не ожидал такого взрыва. Стараюсь выделять время на общение с поклонниками, проводить прямые эфиры, в общем, пытаюсь быть в диалоге. Конечно, пишут в основном девочки, что очень приятно». Анна Уколова: «Наверняка, найдутся и критики, но главное, чтобы моей маме нравилось, а ей нравится. Кстати, и среди актёров появились «иваноманы». Особенно приятно, что коллеги оценили мою работу и работу моих партнёров по сериалу». Александра Флоринская: «В Instagram на меня подписалось немало подростков. Мои посты комментируют дети 9-11 лет, и это очень трогательно. Вообще здорово, что наш сериал смотрят и совсем маленькие, и молодёжь, и взрослые — зрители всех возрастов. Это дорогого стоит!» «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Главный комедийный хит этой весны

СКОРО НА СТС! Производство: YELLOW, BLACK AND WHITE

Жанр: КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ

Режиссер-постановщик: АНТОН ФЕДОТОВ

Оператор-постановщик: КАРЕН МАНАСЕРЯН

Генеральные продюсеры: ЭДУАРД ИЛОЯН, ВИТАЛИЙ ШЛЯППО, ДЕНИС ЖАЛИНСКИЙ, АЛЕКСЕЙ ТРОЦЮК

Продюсеры: МИХАИЛ ТКАЧЕНКО, ЕВГЕНИЙ ЮРАНОВ, АНТОН ФЕДОТОВ

Креативные продюсеры: АЛЕКСЕЙ МИХНОВИЧ, АЛЕКСЕЙ ТАТАРЕНКО

Авторы сценария: АЛЕКСЕЙ МИХНОВИЧ, АЛЕКСЕЙ ТАТАРЕНКО, СЕРГЕЙ САЗОНОВ, АЛЕКСАНДР ГАВРИЛЬЧИК, АНДРЕЙ КАНОЙКО, АНДРЕЙ ДЕРЬКОВ, ВАДИМ ГОЛОМАКО, ЮЛИЯ ГРИЦКЕВИЧ, ИВАН ГРИЦКЕВИЧ, АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВ

В ролях: МИХАИЛ ТРУХИН, СЕРГЕЙ БУРУНОВ, СЕМЁН ТРЕСКУНОВ, АЛЕКСАНДРА ФЛОРИНСКАЯ, АННА УКОЛОВА, АЛЕКСЕЙ ЛУКИН, ЮРИЙ ИЦКОВ, ГРАНТ ТОХАТЯН, ЮЛИЯ ЗИМИНА,

ЮЛИЯ ПОДОЗЁРОВА И ДР.

Хронометраж: 24 МИНУТЫ

Кол-во серий в сезоне: 20

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