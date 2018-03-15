Состоялась светская премьера комедийного сериала «Улётный экипаж»

14 марта в Москве в кинотеатре «Фитиль» состоялась светская премьера первого телепроекта Марюса Вайсберга – комедийного сериала «Улётный экипаж», который стартует на канале СТС 26 марта в 21:00. Историю о приключениях экипажа «Восторг Авиа» представил сам режиссёр Марюс Вайсберг в компании исполнителей главных ролей – Алексея Чадова, Натальи Бардо, Никиты Тарасова, Юлии Топольницкой, Дарьи Сагаловой, Яны Крайновой, Сергея Белова, Катрин Асси и Андрея Родных.

Поддержать своих коллег и друзей пришли звёзды кино и телевидения – Михаил Галустян, Павел Деревянко, Анна Семенович, Екатерина Волкова, Тимур Еремеев, Игорь Жижикин, Иван Чуйков и другие. После просмотра двух первых серий они поделились своими впечатлениями.

Павел Деревянко: «Это было очаровательно, легко, смешно, обаятельно – в конце концов, талантливо. Одним словом, успех! Я думаю, что зрители СТС с огромным удовольствием будут смотреть сериал и ждать продолжения – день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем».

Екатерина Волкова: «Я получила удовольствие – для меня две серии пролетели как одна. И когда я готова была смотреть и смотреть дальше, нам сообщили, что продолжение 26 марта. Вообще Марюс молодец – собрал такую невероятную команду «Улётного экипажа», которая, надеюсь, взлетит с большим успехом».

Тимур Еремеев: «Улётный экипаж» полностью соответствует жанру «романтическая комедия». Это весело, смешно, легко и не требует глубинного погружения в сюжет, что в данном случае только плюс. Я думаю, включив сериал вечером после работы, зрители отлично проведут время в компании экипажа «Восторг Авиа».

Игорь Жижикин: «Во-первых, тема интересная, потому что мне всегда хотелось узнать, как протекает жизнь экипажа во время перелетов. А, во-вторых, у меня в своё время была мечта стать стюардом. Мне казалось, это так завораживающе – много летаешь и видишь экзотические страны. Что касается Марюса, я от него в принципе другого и не ожидал, потому что он – король жанра лирической комедии».

«УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»

С 26 марта в 21:00 на СТС!

понедельник-четверг

«Девушка за штурвалом самолёта — что может быть хуже?» — так считал пилот Лёша Кулагин, пока его страхи не оправдались. С помощью шантажа умница, красавица и лучшая в лётном училище Полина Овечкина уговаривает упрямого грубияна бросить грузовые самолёты, возглавить гражданский экипаж и взять её вторым пилотом. Просто Кулагин — единственный шанс Полины, наконец-то, отточить теоретические знания на практике. Ведь лётчики авиакомпании «Восторг Авиа» не готовы делить самолёт хоть и с профессионалом, но на каблуках. Пока она пытается подружиться с новым коллегой, Кулагин строит коварные планы, чтобы вернуть ненавистную соседку на землю.

Производство: ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «ГОРАД»

Жанр: КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ

Хронометраж: 24 МИНУТ

Кол-во серий в сезоне: 21

Режиссер: МАРЮС ВАЙСБЕРГ

Генеральные продюсеры: ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ, ДАРЬЯ ЛЕГОНИ ФИАЛКО, АНДРЕЙ РАДЬКО, ЕКАТЕРИНА ГОРДЕЦКАЯ

Продюсеры: МАРЮС ВАЙСБЕРГ, НАТАЛИЯ КЛИБАНОВА, ЕКАТЕРИНА АНДРИЕНКО

Исполнительные продюсеры: МАКСИМ КОРОЛЁВ, ПАВЕЛ ЧУРКИН

Автор сценария: ЗИНА ИТКИНА, ТИМУР ЛЕВЧЕНКО

В ролях: АЛЕКСЕЙ ЧАДОВ, НАТАЛЬЯ БАРДО, АЛЕКСАНДР РЕВВА, НИКИТА ТАРАСОВ, ЮЛИЯ ТОПОЛЬНИЦКАЯ, ВИКТОРИЯ ДАЙНЕКО, ЯНА КРАЙНОВА, ДАРЬЯ САГАЛОВА, КАТРИН АССИ, АНДРЕЙ РОДНОЙ, СЕРГЕЙ БЕЛОВ и другие.