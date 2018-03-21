Самое сексуальное оскорбление чувств: 1 апреля «Че» покажет сериал «Молодой папа»

«Че» решил продолжить провокационную политику извинений, и следующими в списке будут, видимо, верующие: 1 апреля, в день, когда поклонники Папы Римского заканчивают поститься, а у западных детей начинается сезон охоты на шоколадные яйца, телеканал «Че» покажет скандальный сериал оскароносного Паоло Соррентино «Молодой папа». И это не розыгрыш. В центре сюжета слегка грешный и до неприличия притягательный понтифик Пий XIII (Джуд Лоу). В Ватикане (который у Соррентино как-то слишком похож на успешное рекламное агентство) он не только правит, но и развлекается, как и положено бывшему бруклинскому хулигану: курит с видом на пьяцца Сан Пьетро, раздевает взглядом прихожанок, в паре шагов от Сикстинской Капеллы позволяет себе такое, за что некоторым дают по два года колонии, а заодно... творит почти библейские чудеса. Сдержать его не могут ни интриги, ни законы – в своей абсолютной власти он считается лишь с сестрой Марией (Дайан Китон), бабулей-монахиней. Но «Божьим одуванчиком» её тоже не назовёшь... При всём этом «Молодой папа» – очень светский и ироничный сериал: для тех, кому не интересны красавчики в рясе, аллюзии на Писание и музы Вуди Аллена, там есть, например, футбольная команда монахинь и кенгуру, прыгающий по запретным садам. И это не шутка. А ещё он до дрожи красивый: если вам удастся отвлечься от Джуда Лоу, вы увидите, что у Соррентино все детали не случайны, а каждый кадр выверен, сбалансирован и совершенен. Европейский мастер визуального оргазма возвёл «низкий» жанр телесериала на пьедестал великого искусства. Режиссёр изящно жонглирует смыслами, намёками и полутонами дозволенного – и получается очень пьянящий коктейль из кинематографа, телевидения, сексуальности и чистого сияющего гения. «Молодой папа» 1 апреля с 12:30 на телеканале «Че»

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