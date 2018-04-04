Новый сезон реалити-шоу Беременные на телеканале Домашний с 16 апреля

Женщина и весна очень похожи – это символы зарождения жизни! Самого дорогого, что есть на земле. 16 апреля на экраны возвращается одна из самых любимых программ для женщин - шоу «Беременные». В новом сезоне к уже полюбившимся героиням – певице Саше Зверевой и телеведущей Айзе Анохиной - добавятся еще две участницы – телеведущая Нелли Ермолаева и светская львица Галина Ржаксенская. Девушки совсем недавно познали радость материнства и наряду с опытными мамами Сашей и Айзой будут делиться своими секретами воспитания и ухода за детьми. Всех участниц разбросало на разные концы земного шара, но где бы и с кем они не находились, девушки готовы справиться с ролью мамы в любой точке мира. Вместе с Айзой мы отправимся на солнечный остров Бали, с Сашей Зверевой окунемся в прохладный океан в Лос-Анджелесе, с Галиной переживем роды в осенней Москве и отправимся в Таиланд, а за малышом Нелли полетим в свободный и жаркий Майами. Также в одной из серий появится участница прошлого сезона Дарья Пынзарь, которая расскажет девушкам о своем опыте материнства и передаст «эстафету» родов будущей маме Нелли Ермолаевой. Айза Анохина:

«Я очень-очень обрадовалась тому, что меня позвали участвовать в этом реалити-шоу. Я даже больше радовалась, чем в первый раз, потому что увидела поразительные результаты после выхода шоу. Такие эмоции были, так было интересно посмотреть на свою семью со стороны. Впустить камеру в свою жизнь, безусловно, трудно. Но, когда тебе не стыдно за свою семью и за свои жизненные позиции, то очень хочется поделиться своим счастьем и тем, как справляться с трудностями». Саша Зверева:

«Конечно, это нелегкое испытание для семьи, когда за тобой наблюдают камеры и ты постоянно должен помнить, что нужно вести себя прилично и не говорить лишнего, но это ведь шоу о жизни, о детях, и какие-то эмоции контролировать не получается. Если есть подводные камни в семье, то они всплывают, это было видно в предыдущих сезонах. Для меня этот проект стал родным и дорогим, ведь он запечатлел один из самых красивых и важных моментов моей жизни, поэтому я не смогла сказать нет, когда мне снова предложили поучаствовать. Мне очень приятно снова быть героиней этого шоу». Галина Ржаксенская:

«Мы пришли в этот проект, потому что хотим своим примером облегчить жизнь телезрительниц с маленькими детьми и показать, что к материнству не надо относиться со страхом или слишком серьезно. Мы не переживаем без повода и получаем удовольствие от ухода за ребенком, а не головную боль. Мой смысл жизни – превратить жизнь дочки в сказку и вырастить из нее достойного человека». Нелли Ермолаева:

«Мне очень интересно поучаствовать в этом проекте на любимом телеканале «Dомашний». К моей армии поклонников сейчас прибавилась еще большая часть мамочек и беременяшек, которым будет интересно следить за жизнью моей семьи и узнавать что-то новое и полезное для себя. Для меня материнство – это целая жизнь, я мечтаю воспитать свою кроху так, как воспитали меня и моего мужа, а еще хочу дать своему ребенку все, чего не хватало мне. Я научу его поступать правильно, не предавать, научу правильным взглядам на жизнь». «Беременные» новый сезон на «Dомашнем» с 16 апреля в 23:00

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