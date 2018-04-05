Антон Лирник и Роман Юнусов создали дуэт на СТС

Скоро на СТС состоится премьера комедийного проекта «Шоу выходного дня». Его ведущими стали популярные комики Антон Лирник и Роман Юнусов, которые образовали новый дуэт. Компанию им составит любимец женщин – шоумен Иван Чуйков. Комедийные вайны, звёздные гости, стендапы молодых пап и тех, кому за 30, баттлы гитары и аккордеона, хиты от мамы-оптимистки, антиинтеллектуальное шоу «Лопата», неожиданные блогеры – всё это и не только зрители увидят в новом комедийном «Шоу выходного дня». Екатерина Андриенко, главный продюсер телеканала СТС: «Шоу выходного дня» – одна из самых неожиданных, но безумно интересных премьер нового сезона. Теперь в пятницу вечером зрителей будет встречать юмористический аттракцион, который соберёт в себе все комедийные жанры, интересные как молодёжи, так и старшему поколению». Антон Лирник: «Шоу выходного дня» – это шоу известных комиков и тех, кто станет известными сразу после первого эфира. Потому что у нас в составе – самые талантливые и крутые комики современности, у которых масса энергии и большое желание выйти на сцену и удивить своего зрителя». В новом шоу Антон Лирник объединится с Романом Юнусовым. По признанию комиков, их предыдущие дуэты были лишь «полуфиналами». «Мы давно друг друга знаем, а сейчас представляем лучшие половинки своих дуэтов», – шутит Роман. «Мы с Ромой ещё не устоявшаяся семейная пара, пока не решили, у кого какая роль, – дополняет коллегу Антон Лирник. – Главное, мы постараемся реализовать то, что раньше не делали, но так хотелось». Самый красивый ведущий, как называют коллеги по шоу Ивана Чуйкова, вступил на новую для себя территорию – комического конферанса. «Я давно веду и телеэфиры, и мероприятия, но в комедийном жанре пробую себя впервые, – признался Иван. – В начале каждого выпуска у меня небольшой стендап, а я никогда в жизни такого не делал, я даже в КВН толком не играл. Чувствую большую ответственность!» Съёмки «Шоу выходного дня» проходят в Санкт-Петербурге. Одним из звёздных гостей программы стал петербуржец, известный боксер и политик Николай Валуев, которому в шоу предстояло не только распознать несуществующие законы, но и «примерить на себя» компьютерные спецэффекты. «Ушки Степашки были особенно хороши, – шутил Николай. – Я всегда не прочь поучаствовать в развлекательных проектах, тем более что в этой программе лёгкая и непринужденная атмосфера». В одном из выпусков шоу появятся и братья Запашные с 5-летним тигром по кличке Рикки, который также выйдет на сцену. На съёмках Эдгард и Аскольд угадывали по фото своих тигров и отвечали на каверзные вопросы о своих любимцах. «Сегодня я понял, что даже из хищника можно сделать партнёра по юмористической программе», – признавался Аскольд. – Мне кажется, шоу будет иметь огромный успех, потому что есть всё для этого – большой потенциал, замечательные ведущие и прекрасная атмосфера, которая заряжает на отличное настроение». «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» В ЛИЦАХ Антон ЛИРНИК

Известный комик, шоумен, сценарист, креативный продюсер канала СТС. Впервые появился на телеэкране в качестве участника команды КВН «Аляска», где познакомился с Андреем Молочным – будущим партнёром по «Дуэту имени Чехова». Участник и сценарист большого количества юмористических телешоу, актёр спектакля «Мужчина нарасхват», музыкант, автор книги «Трое в Таиланде, не считая собак». Роман ЮНУСОВ

Юморист, актёр, радио- и телеведущий. Играл в КВН в составе команды «РосНОУ», куда его пригласил его будущий напарник по дуэту «Сёстры Зайцевы» Алексей Лихницкий. В фильмографии Романа – «Остров везения», «Одноклассницы», «Женщины против мужчин» и другие картины. Иван ЧУЙКОВ

Телеведущий, актёр, организатор мероприятий. Свой путь в шоу-бизнесе начинал в продюсерском центре Максима Фадеева, работал PR-директором певицы Глюкозы. Глянцевые журнала называют Ивана одним из самых завидных холостяков в стране. Александр ВОЛОХОВ

Юморист, актёр, телеведущий. В детстве ходил на аэробику, которой, по словам Александра, обязан своей пластикой. После школы поступил в Самарский аэрокосмический университет, где начал играть в КВН. Телезрители впервые увидели его в составе команды КВН «Сок». Митя СОРОКИН

Стендап-комик, воплощающий на сцене образ глуповатого заики. Выступает в московских клубах сольно и в компании комика Коли Куликова. Также снимает смешные скетчи, которые выкладывает на YouTube и в Instagram. Руслан МУХТАРОВ

Комик, ведущий, организатор мероприятий. Играл за команды КВН «Шиза», «Шестой проект», «Лампа», «К-2», «К-1». С 2007 года снимается в телевизионных проектах, выступает в жанре стендап. ЧУДО-ЛЮДА

Актриса театра и кино, певица. Пользователи интернета знают Люду как «замученную мать». Её песня «Я счастливая мать двоих детей» взорвала интернет в первые же дни появления в Instagram. Всеволод МОСКВИН

Юморист, актёр, музыкант, шоумен. В прошлом – игрок команды КВН «Простофилы». Является автором текстов, аккордеонистом и клавишником пародийной группы «Глом!». Всеволод был номинирован на премию «Герой Рунета». Сейчас выступает в жанре музыкального стендапа, сопровождая свои шутки игрой на клавишных инструментах. Ника ВАЙПЕР

Модель, актриса, блогер, автор юмористических вайнов. В прошлом Ника успела поработать переводчиком, помощником депутата, телеведущей, корреспондентом и куратором приюта для животных. Полина СИБАГАТУЛЛИНА

Актриса сатирического жанра, участница юмористических шоу. С 10-го класса играет в КВН, в 2003-2004 годах играла в команде «Сборная Санкт-Петербурга». Увлекается чтением и профессионально занимается фотографией, пишет стихи. Артём ГАГАРА

Вокалист группы «Роднополисы», квнщик, актёр театра и кино. В своих выступлениях сочетает музыку и юмор. Амбарцум СИМОНЯНЦ

Актёр, стендап-комик, в прошлом служил в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. На сцене Амбарцум рассказывает о буднях молодого папы. Ольга МОКЕЕВА

Стендап-комик, участница юмористических шоу. В своих номерах Ольга шутит на тему проблем незамужних девушек. Константин ПЕРЕЛАДОВ

Ведущий, музыкант, квнщик. В «Шоу выходного дня» Константин выходит с гитарой, пародируя известных музыкантов. «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» Производство: Goose Goose Films

Жанр: развлекательное, юмористическое шоу

Хронометраж: 72 минуты

Количество выпусков: 4

Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Дарья Легони-Фиалко, Давид Кочаров

Продюсеры: Екатерина Андриенко, Александра Белявская, Дмитрий Колчин, Станислав Рудницкий

Режиссёр-постановщик: Давид Кочаров

Режиссёры телевизионной версии: Юрий Фроловский, Ольга Кротова

Режиссёр: Таймаз Шарипов

Ведущие и участники шоу: Иван Чуйков, Антон Лирник, Роман Юнусов, Александр Волохов, Ника Вайпер, Митя Сорокин, Руслан Мухтаров, Чудо-Люда, Всеволод Москвин, Полина Сибагатуллина, Амбарцум Симонянц, Константин Переладов, Артём Гагара, Филипп Мещеряков, Сергей Орлов, Тимур Ромашко, Ольга Мокеева и другие.

Теги: Шоу выходного дня