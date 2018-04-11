«Глухарь» - в сердце каждой женщины!

С 16 апреля в 19:00 по будням на Dомашнем стартует легендарный сериал «Глухарь».

Каждый день обычного следователя ОВД «Пятницкий» капитана Сергея Глухарева не похож на другой. В его жизни нет головокружительных погонь и героических подвигов, зачастую ему приходится расследовать мелкие кражи, хулиганские выходки и другие не столь доблестные дела. Но против его обаяния и обезоруживающей улыбки трудно устоять и не влюбиться просто невозможно!

Надежный, готовый защитить и разобраться со всеми проблемами, настоящий мужчина, который всегда подставит свое плечо. У его начальницы Ирины Зиминой учащается пульс, как только он входит в ее кабинет. Вот только влюбленные вынуждены скрывать свои чувства, ведь служебный роман грозит разрушить ее карьеру… Как удержать себя в руках и стоит ли скрывать свои слабости перед сильным мужчиной? Что победит: чувства или разум? Любовь или карьера?

«Глухарь» на «Dомашнем» с 16 апреля в 19:00