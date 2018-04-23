АНТОН ЛИРНИК И РОМАН ЮНУСОВ СОЗДАЛИ ДУЭТ НА СТС

11 МАЯ В 22:00 НА СТС СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА КОМЕДИЙНОГО ПРОЕКТА «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ». ЕГО ВЕДУЩИМИ СТАЛИ ПОПУЛЯРНЫЕ КОМИКИ АНТОН ЛИРНИК И РОМАН ЮНУСОВ, КОТОРЫЕ ОБРАЗОВАЛИ НОВЫЙ ДУЭТ. КОМПАНИЮ ИМ СОСТАВИТ ЛЮБИМЕЦ ЖЕНЩИН — ШОУМЕН ИВАН ЧУЙКОВ. Комедийные вайны, звёздные гости, стендапы молодых пап и тех, кому за 30, баттлы гитары и аккордеона, хиты от мамы-оптимистки, антиинтеллектуальное шоу «Лопата», неожиданные блогеры — всё это и не только зрители увидят в новом комедийном «Шоу выходного дня». ЕКАТЕРИНА АНДРИЕНКО, ГЛАВНЫЙ ПРОДЮСЕР ТЕЛЕКАНАЛА СТС: «Шоу выходного дня» — одна из самых неожиданных, но безумно интересных премьер нового сезона. Теперь в пятницу вечером зрителей будет встречать юмористический аттракцион, который соберёт в себе все комедийные жанры, интересные как молодёжи, так и старшему поколению». АНТОН ЛИРНИК: «Шоу выходного дня» — это шоу известных комиков и тех, кто станет известными сразу после первого эфира. Потому что у нас в составе — самые талантливые и крутые комики современности, у которых масса энергии и большое желание выйти на сцену и удивить своего зрителя». В новом шоу АНТОН ЛИРНИК объединится с РОМАНОМ ЮНУСОВЫМ. По признанию комиков, их предыдущие дуэты были лишь «полуфиналами». «Мы давно друг друга знаем, а сейчас представляем лучшие половинки своих дуэтов», — шутит Роман. «Мы с Ромой ещё не устоявшаяся семейная пара, пока не решили, у кого какая роль, — дополняет коллегу Антон Лирник. — Главное, мы постараемся реализовать то, что раньше не делали, но так хотелось». Самый красивый ведущий, как называют коллеги по шоу ИВАНА ЧУЙКОВА, вступил на новую для себя территорию — комического конферанса. «Я давно веду и телеэфиры, и мероприятия, но в комедийном жанре пробую себя впервые, — признался Иван. — В начале каждого выпуска у меня небольшой стендап, а я никогда в жизни такого не делал, я даже в КВН толком не играл. Чувствую большую ответственность!» Съёмки «Шоу выходного дня» проходят в Санкт-Петербурге. Одним из звёздных гостей программы стал петербуржец, известный боксер и политик НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ, которому в шоу предстояло не только распознать несуществующие законы, но и «примерить на себя» компьютерные спецэффекты. «Ушки Степашки были особенно хороши, — шутил Николай. — Я всегда не прочь поучаствовать в развлекательных проектах, тем более что в этой программе лёгкая и непринужденная атмосфера». В одном из выпусков шоу появятся и БРАТЬЯ ЗАПАШНЫЕ с 5-летним тигром по кличке Рикки, который также выйдет на сцену. На съёмках Эдгард и Аскольд угадывали по фото своих тигров и отвечали на каверзные вопросы о своих любимцах. «Сегодня я понял, что даже из хищника можно сделать партнёра по юмористической программе», — признавался Аскольд. — Мне кажется, шоу будет иметь огромный успех, потому что есть всё для этого — большой потенциал, замечательные ведущие и прекрасная атмосфера, которая заряжает на отличное настроение». «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» В ЛИЦАХ Антон ЛИРНИК

Известный комик, шоумен, сценарист, креативный продюсер канала СТС. Впервые появился на телеэкране в качестве участника команды КВН «Аляска», где познакомился с Андреем Молочным — будущим партнёром по «Дуэту имени Чехова». Участник и сценарист большого количества юмористических телешоу, актёр спектакля «Мужчина нарасхват», музыкант, автор книги «Трое в Таиланде, не считая собак». Роман ЮНУСОВ

Юморист, актёр, радио- и телеведущий. Играл в КВН в составе команды «РосНОУ», куда его пригласил его будущий напарник по дуэту «Сёстры Зайцевы» Алексей Лихницкий. В фильмографии Романа — «Остров везения», «Одноклассницы», «Женщины против мужчин» и другие картины. Иван ЧУЙКОВ

Телеведущий, актёр, организатор мероприятий. Свой путь в шоу-бизнесе начинал в продюсерском центре Максима Фадеева, работал PR-директором певицы Глюкозы. Глянцевые журналы называют Ивана одним из самых завидных холостяков в стране. Александр ВОЛОХОВ

Юморист, актёр, телеведущий. В детстве ходил на аэробику, которой, по словам Александра, обязан своей пластикой. После школы поступил в Самарский аэрокосмический университет, где начал играть в КВН. Митя СОРОКИН

Стендап-комик, воплощающий на сцене образ глуповатого заики. Выступает в московских клубах сольно и в компании комика Коли Куликова. Также снимает смешные скетчи, которые выкладывает на YouTube и в Instagram. Руслан МУХТАРОВ

Комик, ведущий, организатор мероприятий. Играл за команды КВН «Шиза», «Шестой проект», «Лампа», «К-2», «К-1». С 2007 года снимается в телевизионных проектах, выступает в жанре стендап. ЧУДО-ЛЮДА

Актриса театра и кино, певица. Пользователи интернета знают Люду как «замученную мать». Её песня «Я счастливая мать двоих детей» взорвала интернет в первые же дни появления в Instagram. Всеволод МОСКВИН

Юморист, актёр, музыкант, шоумен. В прошлом — игрок команды КВН «Простофилы». Является автором текстов, аккордеонистом и клавишником пародийной группы «Глом!». Всеволод был номинирован на премию «Герой Рунета». Сейчас выступает в жанре музыкального стендапа, сопровождая свои шутки игрой на клавишных инструментах. Ника ВАЙПЕР

Модель, актриса, блогер, автор юмористических вайнов. В прошлом Ника успела поработать переводчиком, помощником депутата, телеведущей, корреспондентом и куратором приюта для животных. Полина СИБАГАТУЛЛИНА

Актриса сатирического жанра, участница юмористических шоу. С 10-го класса играет в КВН, в 2003-2004 годах играла в команде «Сборная Санкт-Петербурга». Увлекается чтением и профессионально занимается фотографией, пишет стихи. Артём ГАГАРА

Вокалист группы «Роднополисы», квнщик, актёр театра и кино. В своих выступлениях сочетает музыку и юмор. Амбарцум СИМОНЯНЦ

Актёр, стендап-комик, в прошлом служил в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. На сцене Амбарцум рассказывает о буднях молодого папы. Ольга МОКЕЕВА

Стендап-комик, участница юмористических шоу. В своих номерах Ольга шутит на тему проблем незамужних девушек. Константин ПЕРЕЛАДОВ

Ведущий, музыкант, квнщик. В «Шоу выходного дня» Константин выходит с гитарой, пародируя известных музыкантов. «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 11 МАЯ ПРЕМЬЕРА НА СТС!

ПО ПЯТНИЦАМ, В 22:00 Производство: GOOSE GOOSE FILMS

Жанр: РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ, ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ШОУ

Хронометраж: 72 МИНУТЫ

Количество выпусков: 4

Генеральные продюсеры: ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ, ДАРЬЯ ЛЕГОНИ-ФИАЛКО, ДАВИД КОЧАРОВ Продюсеры: ЕКАТЕРИНА АНДРИЕНКО, АЛЕКСАНДРА БЕЛЯВСКАЯ, ДМИТРИЙ КОЛЧИН, СТАНИСЛАВ РУДНИЦКИЙ

Режиссёр-постановщик: ДАВИД КОЧАРОВ

Режиссёры телевизионной версии: ЮРИЙ ФРОЛОВСКИЙ, ОЛЬГА КРОТОВА

Режиссёры: ТАЙМАЗ ШАРИПОВ, АРТУР ФЕЧИЩЕВ

Ведущие и участники шоу: ИВАН ЧУЙКОВ, АНТОН ЛИРНИК, РОМАН ЮНУСОВ, АЛЕКСАНДР ВОЛОХОВ, НИКА ВАЙПЕР, МИТЯ СОРОКИН, РУСЛАН МУХТАРОВ, ЧУДО-ЛЮДА, ВСЕВОЛОД МОСКВИН, ПОЛИНА СИБАГАТУЛЛИНА, АМБАРЦУМ СИМОНЯНЦ, КОНСТАНТИН ПЕРЕЛАДОВ, АРТЁМ ГАГАРА, ФИЛИПП МЕЩЕРЯКОВ, СЕРГЕЙ ОРЛОВ, ТИМУР РОМАШКО, ОЛЬГА МОКЕЕВА И ДРУГИЕ.

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