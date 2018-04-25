«Dомашний» покажет новый сезон остросюжетной мелодрамы «Восток-Запад»

Продолжение истории о межнациональном любовном треугольнике будет жарким. Динамичный сюжет, новые герои и перипетии в которые они попадут, никого не оставят равнодушным.

Не успела Татьяна пожить счастливой семейной жизнью с Кемалем, как судьба приготовила ей новый удар – результаты теста показали, что отцом ребенка является Игорь. Ради общения Османа-Александра с биологическим отцом пара отправляется жить на родину Тани, где им снова придется столкнуться с национальными противоречиями и проверить свои отношения на прочность.

Как сложится судьба Тани и Кемаля? Сумеет ли маленький Осман-Александр принять нового папу? И какое испытание ждет его в Турции? Вернется ли Кемаль к бывшей жене Айлин? Простит ли предательство бывшей жены Игорь? Какой сюрприз для родных приготовила Ольга Павловна?

Ответы на все эти и многие другие вопросы – с 14 мая в 21:00 – в новом сезоне проекта «Восток–Запад» на «Dомашнем».

Денис Елеонский, режиссер: «Новый сезон будет более напряженным, чем предыдущий. Если ключевой темой первой части был поиск героями своего счастья, то в продолжении – они будут искать возможность удержать его, когда жизнь летит под откос. Все герои те же, хотя их жизнь и окружение кардинально изменится. Но появятся два новых персонажа – девушки из России, чья сюжетная линия будет пересекаться с главными героями. Открою небольшой секрет – они попадут в большие неприятности в Турции. Зрителей ждут новые любовные линии, детективные истории. По-прежнему сохранится интрига вокруг ребенка. Обещаю, будет много экшена и яркий, непредсказуемый финал».

Наталья Клевцова, генеральный продюсер канала «Dомашний»: «В первом сезоне герои пытались привыкнуть к культурным различиям, чтобы быть вместе. В итоге им удалось преодолеть все препятствия, и они воссоединились. В новом сезоне мы увидим, на что готовы пойти персонажи, чтобы сохранить с таким трудом созданную русско-турецкую семью».

Влад Ряшин, генеральный продюсер Star Media: «Успех сериала «Восток-Запад», безусловно, заставляет нас держать планку. В новом сезоне любовь, конечно же, остается главной темой, но появляется много нового: новые сюжеты, повороты, линии, персонажи. Получилась более остросюжетная история, более насыщенная и динамичная. Мы постарались сделать все, чтобы максимально увлечь зрителей и, надеюсь, они это оценят».

Производство: Star Media

Год: 2017

Жанр: мелодрама

Кол-во серий: 24

Режиссер-постановщик: Денис Елеонский

Продюсеры: Влад Ряшин, Наталья Клевцова, Лика Бланк, Алексей Терентьев

Оператор-постановщик: Вадим Савицкий

Художник-постановщик: Лариса Жилко

В ролях: Евгения Лоза, Аднан Коч, Яков Кучеревский, Анна Варпаховская, Ольга Атанасова и другие.

Не пропусти!

Премьера нового сезона!

«Восток-Запад 2»

на «Dомашнем»

с 14 мая в 21:00

