ЕПИФАНЦЕВ ВЫЗВАЛ НА БОЙ ВИТОРГАНА

30 ИЮЛЯ В 20:00 НА ТЕЛЕКАНАЛЕ СТС СТАРТУЕТ КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ NAUTILUS MEDIA — «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК», КОТОРЫЙ РАССКАЖЕТ О ХОККЕИСТЕ С БУЙНЫМ ХАРАКТЕРОМ, РЕШИВШИМ ВЕРНУТЬ СВОЮ СЕМЬЮ. В 17-СЕРИЙНОЙ ИСТОРИИ ЗРИТЕЛЕЙ ЖДЁТ НЕОЖИДАННЫЙ ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК В ИСПОЛНЕНИИ ВЛАДИМИРА ЕПИФАНЦЕВА, ТАТЬЯНЫ АРНТГОЛЬЦ И МАКСИМА ВИТОРГАНА. ЧТОБЫ ЗАВОЕВАТЬ СЕРДЦЕ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ, ЗНАМЕНИТЫЙ ХОККЕИСТ И СКРОМНЫЙ АУДИТОР ГОТОВЫ ПОЙТИ НА ВСЁ: В ХОД ИДУТ ТАНГО-БАТТЛЫ, ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРОГРАММЫ И ДАЖЕ КУЛАЧНЫЕ БОИ. ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ: «В сериале показаны два совершенно разных персонажа, две крайности: взрывной, непредсказуемый, излишне эмоциональный спортсмен, которого вечно куда-то несёт, и абсолютно спокойный, стабильный мужчина, знающий ответ на любой вопрос и готовый закрутить любую гайку в доме. Я бы искала золотую середину, потому что для меня семейная жизнь как кривая линия в кардиограмме — со своими пиками и падениями». В одной из серий появится звезда «Отеля Элеон» — актёр ТИМУР ЕРЕМЕЕВ. По сюжету его герой — мнительный адвокат — пытается защитить права рекламного агентства, куда с проверкой отправился аудитор Витя (Максим Виторган). ТИМУР ЕРЕМЕЕВ: «В связи с последними событиями в моей жизни я видел как профессионалов своего дела, так и тех, кто совершенно бездарно носит статус адвоката, — к сожалению, в этой профессии есть и клоуны. Если говорить о моём герое, то он такой сторонник теории заговора. Ему во всём мерещится гораздо больше, чем есть на самом деле. В этом смысле он скорее утрированный персонаж. Но это круто, когда сценарием и режиссёром позволено сделать персонажа не классическим белым воротничком, а с небольшой придурью, в хорошем смысле этого слова». По словам актёра, ему как раз повезло с адвокатом Викторией Павловной, которая защищает его интересы совершенно бесплатно: «Прежде всего она мой друг и только потом адвокат. Я в принципе не думал, что мне нужна помощь, потому что считал себя правым (и суд это подтвердил). Но, когда Виктория Павловна услышала о моей ситуации, она сама мне позвонила и предложила помочь. Мы ведь знакомы много лет». ИСПЫТАНИЯ ЛЬДОМ, ТАНЦАМИ И УСАМИ В новом проекте СТС ВЛАДИМИРУ ЕПИФАНЦЕВУ и МАКСИМУ ВИТОРГАНУ предстояло научиться кататься на коньках. «В детстве я попробовал пару раз прокатиться: у меня дико болели ноги, и мне всё это так не понравилось», — вспоминал Владимир, которому досталась роль неуправляемого хоккеиста по прозвищу Кайло. К слову, актёр тренировался под присмотром профессиональных хоккеистов, которые также работали над сериалом СТС «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». Кроме занятий на катке актёров ожидали репетиции на танцполе: по сценарию герои танцуют танго на вечеринке будущих бизнес-партнёров. Но главным испытанием для Максима Виторгана стали накладные усы, которые он носит на протяжении всего съёмочного периода. «Каждый день мне под носом наносили очень неприятную суспензию, а потом приклеивали колючие, жёсткие чужие волосы, — признавался он на съёмках. — Дышал всем этим целый день, после чего гримёры всё убирали и чистили моё лицо щёточкой и кисточкой. Только потом при вдохе в носу всё равно создавалась атмосфера оставшейся липучести». Если Виторгану приклеивали накладные усы, то Татьяну Арнтгольц ожидали реальные преображения: специально ради роли актриса впервые в жизни сделала короткую причёску. По словам актрисы, на это решение её сподвигла дочь Маша: «Прошлым летом моя дочь гостила у бабушки, а ко мне вернулась уже с короткой стрижкой. Тогда я подумала, какая классная причёска, как ей идет. Сама бы я не решилась на такие перемены, но представила, что мне могут предложить сделать это ради роли. И вот, буквально через месяц, поступает такое предложение от продюсеров «Нового человека». Я не верю в совпадения, мне кажется, всё в жизни закономерно. Вот и у меня получилось, что со стартом съёмок в моей жизни произошли перемены. Раз — и я сама новый человек». По сюжету героиня Татьяны Арнтгольц — фармацевт, поэтому художникам предстояло построить декорации аптеки, прототипом которой стала реальная московская аптека на Малой Бронной. Для съёмок реквизиторы изготовили более тысячи упаковок лекарств с придуманными названиями. «Всё настолько реально, что, кажется, можно спокойно прийти и купить сироп от кашля», — подмечала Татьяна. Также в кадр попали московские ледовые дворцы, квартиры, парки и «Кремль в Измайлово». МАКСИМ ВИТОРГАН VS ВЛАДИМИР ЕПИФАНЦЕВ МАКСИМ ВИТОРГАН (ВИТЯ):

«Володя, конечно, человек очень необычный для меня — даже не назову второго такого в числе своих знакомых. Мне казалось, что во многом мы живём в разных мирах, поэтому перед началом работы у меня были определённые опасения: удастся ли нам нормально коммуницировать. Оказалось, что, во-первых, Володя — человек абсолютно профессиональный и одарённый. А, во-вторых, я бы сказал, даже нежный, несмотря на то, что пытается казаться другим». ВЛАДИМИР ЕПИФАНЦЕВ (КАЙЛО):

«Максим стал для меня родным человеком. Всегда с удовольствием наблюдал за ним, когда он придумывал что-то смешное, как он выходил из той или иной психологической ситуации. И подмечал, насколько интересный жизненный путь у него». КАЙЛО+ИРА ИЛИ ВИТЯ+ИРА? КАЙЛО (ВЛАДИМИР ЕПИФАНЦЕВ)

Саша — харизматичный, прямолинейный и простодушный хоккеист, привыкший к женскому вниманию. Главной Сашиной страстью всегда был хоккей, а жена и дети занимали второе место. Но из-за взрывного характера он получает годовую дисквалификацию и уходит в загул, где встречает красотку Вику и решает бросить семью. Правда, когда девушка сама его бросает и забирает все деньги, Саше остаётся одно: вернуться обратно к супруге Ире и сыну с дочкой. Только в этот раз его ждал большой-большой «сюрприз» — жених Иры, новый папа Витя. ВЛАДИМИР ЕПИФАНЦЕВ: «Мой персонаж — такой лузер! Хотя мне всё больше кажется, что наша история о том, что не всё так, как кажется. Что и кого любить, правильное или неправильное? Мне кажется, нет одного верного ответа, — это я и хотел бы донести до зрителя». ВИТЯ (МАКСИМ ВИТОРГАН)

Вежливый, воспитанный, рассудительный директор небольшой аудиторской компании оказался рядом с Ирой в нужный момент и стал идеальной заменой неугомонному хоккеисту. Витя — мастер на все руки, массовик-затейник и любитель презентаций на тему «Как весело провести выходные с семьёй». Кажется, в его жизни наконец наступила долгожданная идиллия, пока на пороге квартиры не появился главный возмутитель спокойствия, настоящий отец семейства с атлетическим телосложением и харизмой, бьющей наповал. МАКСИМ ВИТОРГАН (ВИТЯ): «Витя — собранный, аккуратный, неторопливый, неготовый к быстрым реакциям и время от времени потерянный. Такой дотошный, въедливый человек с прямой спиной – в общем, полная противоположность хоккеисту Кайло». ИРА (ТАТЬЯНА АРНГОЛЬЦ)

Отношения с Сашей стали для Иры американскими горками и большим приключением, которое подарило ей не только дочь и сына, но и затяжную депрессию. В лице спокойного и верного Вити девушка обрела тихую гавань, мужа на час и заботливого папу для своих детей одновременно. И теперь наконец, когда она решилась на собственный бизнес и превратила качалку экс-мужа в модную аптеку, Саша возвращается в семью и напоминает ей о том, о чём она хотела бы забыть. ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ: «Здесь я совсем не похожа на себя, начиная от образа, который мне придумали гримёры, и заканчивая самим жанром, в котором мне было не просто, но интересно. Могу сказать, что никогда столько не смеялась на съёмках, сколько в этом сериале. Вообще, для меня это первый опыт комедийного жанра, и я очень хотела сыграть в комедии, до этого у меня были только лирические или драматические героини». «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» САМЫЙ ИНТРИГУЮЩИЙ ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК — С 30 ИЮЛЯ В 20:00 НА СТС! Сашиной страстью всегда был хоккей, а семья занимала почётное второе место. Но дисквалификация на год совсем выбила его из колеи и отправила во все тяжкие: появились алкоголь, тусовки и модель Вика, которая увела его из семьи. Вскоре страстный роман закончился, как и все деньги, которые красотка отсудила у Саши. Что осталось хоть и известному, но непутёвому хоккеисту? Вернуться к бывшей жене Ире и сыну с дочкой. Только на этот раз его ждал большой, высокий и слишком воспитанный сюрприз, а именно бухгалтер Витя — новоиспечённый жених Иры. Производство: NAUTILUS MEDIA

Жанр: КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ

Хронометраж: 24 МИНУТЫ

Количество серий в сезоне: 17

Режиссер: АРТЁМ НАСЫБУЛИН

Генеральные продюсеры: ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ, ДАРЬЯ ЛЕГОНИ ФИАЛКО, РУСЛАН СОРОКИН, АЛЕКСАНДР КЕССЕЛЬ

Продюсер: НАТАЛИЯ КЛИБАНОВА, ЕКАТЕРИНА АНДРИЕНКО

Креативный продюсер: РУСЛАН СОРОКИН

Исполнительный продюсер: ИЛЬЯ КОМАРОВ

Авторы сценария: ЭМИЛЬ НИКОГОСЯН, АЛЕКСАНДР МАРКИН

Редактор: АЛЕКСАНДРА ВИНОГРАДОВА, НИКИТА КАРЦЕВ

В ролях: ВЛАДИМИР ЕПИФАНЦЕВ, МАКСИМ ВИТОРГАН, ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ, ТИМУР ЕРЕМЕЕВ, ВИТАЛИЙ ЕГОРОВ И ДРУГИЕ

См. также новости:

Максим Виторган и Владимир Епифанцев выбрали одну блондинку

Теги: Новый Человек