«КУХНЯ» ПРИГОТОВИЛА ПРОДОЛЖЕНИЕ

В МОСКВЕ СТАРТОВАЛИ СЪЕМКИ СКЕТЧКОМА «СЕНЯФЕДЯ» — НОВОГО СПИН-ОФФА КОМЕДИЙНОГО ХИТА СТС «КУХНЯ». ИСТОРИЯ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ГЕРОЕВ РЕСТОРАНОВ CLAUDE MONET И VICTOR — СЕНИ и ФЕДИ — ПОЛУЧИЛА НЕОЖИДАННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ И ОТДЕЛЬНУЮ КУЛИНАРНУЮ ЖИЗНЬ. ПО СЮЖЕТУ, ДВА ПОВАРА-ДРУГА РЕШАЮТ ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО, КУПИВ УЛИЧНЫЙ ФУДТРАК И ВСТУПИВ В ГАСТРОНОМИЧЕСКУЮ ВОЙНУ ЗА ГОЛОДНЫХ ПЕШЕХОДОВ. ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ, генеральный директор «СТС Медиа» и канала СТС: «Сеня и Федя, хоть и второстепенные персонажи в уже культовой «Кухне», но всегда были любимы зрителями СТС не меньше, чем ее главные герои. Это стало одной из главных причин, по которой мы решили создать спин-офф, посвященный именно этим замечательным характерам. Уверен, что собственная история Сени и Феди придется по душе нашим зрителям так же сильно, как и ситком, в котором они впервые познакомились с этими прекрасными и очень смешными парнями». АНТОН ФЕДОТОВ, генеральный продюсер канала СТС, режиссёр сериала «Кухня»: «Новый проект скорее альтернативное развитие событий жизни Сени и Феди. Эти герои — две самые яркие маски «Кухни», на которых держался основной юмор сериала. Мы подумали, что было бы любопытно посмотреть на приключения этой парочки, чем-то напоминающей героев фильма «Тупой и ещё тупее», в совершенно новых обстоятельствах, абстрагируясь от привычного мира ресторанов Claude Monet и Victor». Кто будет шефом, каким будет меню, кто займётся рекламой и маркетингом и, в конце концов, кто будет крутить баранку, а кто указывать дорогу — эти и не только вопросы встанут между лучшими друзьями. Отправившись в самостоятельное плавание, герои не подозревают о трудностях, с которыми придётся столкнуться не только в гастрономическом бизнесе, но и на личной «кухне». Так, подкаблучник и семьянин Сеня познает холостяцкую жизнь и даже возьмёт уроки пикапа у Феди. СЕРГЕЙ ЛАВЫГИН (СЕНЯ): «Символично, что именно сегодня мы начинаем работу над новым проектом «СеняФедя». Ведь ровно шесть лет назад именно в этот день мы стартовали со съёмками «Кухни», с первого сезона которой мне очень хотелось, чтобы наш дружеский дуэт с Мишей перешёл в большую историю. И теперь зрители увидят не только розыгрыши в исполнении любимых героев, но и в полном объёме всю жизнь Сени и Феди — двух настоящих друзей, борцов со скукой, искателей приключений». В новой истории лучшему другу Сени также придётся пересмотреть свои взгляды на личную жизнь: бабник Федя решит остепениться и приступит к поискам идеальной девушки, вопреки вкусам строгой мамы. Кстати, в новом проекте зрители впервые увидят маму Феди (ИРИНА СЕРОВА) и узнают, как проходило его и Сенино детство. МИХАИЛ ТАРАБУКИН (ФЕДЯ): «Для себя называю проект «Федя. Начало», потому что теперь о моём персонаже телезрители узнают всё. Наконец-то станет понятно, кто он, с кем он, как проходило его детство, какая у него мама и так далее. Вообще для меня эта история о партнёрстве, о дружбе двух людей, которые отправляются в невероятное путешествие. А поможет им в этом наша мобильная кухня — сухопутный корабль, который позволит ездить по всему миру и готовить в любых условиях». Благодаря закусочной на колёсах Сеня и Федя вырвутся из душного мира ресторана и смогут работать каждый день на новом месте: смешивать коктейли на пляже, зажигать на свадебной вечеринке, спасаться от юных гурманов на детском дне рождении, зарабатывать на футбольном матче и готовить шедевры на курорте. Главным транспортным средством героев станут сразу два фудтрака в ретро-стиле, один из которых художники разберут по частям — для удобства «внутрифургонных» съёмок. Проект от создателей «Кухни» позаимствует не только двух персонажей, но и фудстайлинг, которым славился комедийный хит СТС.



СПРАВКА «КУХНЯ» — комедийный сериал СТС о буднях первоклассных поваров московского ресторана французской кухни Claude Monet. В команде профессионалов Сеня занимал почётный статус главного специалиста по мясу, любителя розыгрышей и подкаблучника, который не прочь стащить со стола всё, что плохо лежит. В отличие от семьянина Сени, его лучший друг Федя считает себя воплощением мачо и профи в вопросах приготовления рыбы. «КУХНЯ» — обладатель премии «ТЭФИ», народной премии «Жорж», трижды признана лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. На протяжении шести сезонов проект СТС неоднократно становился лидером по количеству просмотров на ТВ: самый успешный пятый сезон достиг 27,4 доли в своём тайм-слоте. Сериал зажил своей жизнью в двух книгах, анимационном сериале, в двух комедийных фильмах и спин-оффе «Отель Элеон». Права на формат «КУХНИ» «Кухни» были проданы одной из крупнейших студий CBS International, а оригинальная версия сериала была показана более чем в 20 странах и на интернет-ресурсах всемирно известных компаний HULU и Amazon. В каждом проекте «Кухни» появлялись новые герои в исполнении звёзд театра и кино, шоу-бизнеса и спорта: Олег Табаков, Игорь Верник, Сергей Бурунов, Андрей Бурковский, Александр Семчев, Александр Панкратов-Чёрный, Валентина Талызина, Вячеслав Малафеев, Бьянка, Иосиф Пригожин, Леонид Агутин и Андрей Малахов. «СЕНЯФЕДЯ» Сеня и Федя решают открыть собственный бизнес — закусочную на колёсах. Совместная работа не ладится с первого дня, но разойтись друзья не могут, ведь ничто так не объединяет людей, как совместный кредит. Попав в мир деловых отношений, парни сталкиваются не только с проблемой поиска компромиссов, но и с крупной сетью фудтраков, стремящихся вытеснить с улиц всех конкурентов. На фоне борьбы с акулами гастрономического бизнеса друзья не заметят, как поменяются ролями на личной «кухне»: семьянин Сеня попробует на вкус холостяцкую жизнь, а бабник Федя отправится на поиски тихой семейной гавани. Производство: Pick Up Film

Жанр: скетчком

Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Антон Федотов

Продюсеры: Екатерина Ласкари, Евгений Юранов

В ролях: Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Анна Бегунова, Ирина Серова и др.

Хронометраж: 24 минуты

Кол-во серий в сезоне: 12

Официальная страница сериала: https://ctc.ru/projects/serials/senyafedya/

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Теги: СЕНЯФЕДЯ, Кухня