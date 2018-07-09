Полина Кутепова – в любовном треугольнике на «Dомашнем»

Через какие преграды готов переступить человек ради собственного счастья?

И можно ли построить семейную жизнь на чужой драме?

Смотрите 19 июля в 19:00 на Dомашнем! История о сложных семейных отношениях, любовных треугольниках и разрушающих интригах, которые заставляют героев терять человеческий облик. Действие происходит в конце 80-х годов. Жизнь супругов Гали и Алексея и их взрослой дочери Маши идет своим чередом: наконец-то они покупают чешский гарнитур, думают о будущем дочери и занимаются каждый своим хобби. Но все меняется, когда Алексей знакомится с аспиранткой Таней… Завязавшийся роман мужа выбивает Галю из привычной спокойной жизни, а масла в огонь подливает дочь Маша – она сообщает, что беременна и ребенок нежеланный… На что готова пойти главная героиня, чтобы сохранить свой уютный мир и удержать то, что ей принадлежало? Каково это, ради поставленной цели, переступать через чувства самых близких людей, разрушая их жизни? Главную роль в картине исполнила Полина Кутепова. По словам актрисы, она согласилась играть в этом сериале, даже не прочитав сценарий, лишь только узнав, что режиссером будет Теймураз Эсадзе. Это уже их второй совместный проект. Также в фильме задействованы Виталий Егоров, Наталья Высочанская и Екатерина Тарасова. Теймураз Эсадзе: «По большому счету фильм – практически реальная история из моей жизни. Конечно, я не сталкивался с тем, что есть в сюжете в буквальном смысле, но какие-то элементы были взяты из вполне реальной жизни одной семьи. Это моя 11 картина, и почти все они были на одну и ту же тему – перипетии семейной жизни». Производство: ООО «Формат»

Количество серий: 4

В ролях: Полина Кутепова, Виталий Егоров, Наталья Высочанская, Екатерина Тарасова. Татьяна Жукова, Геннадий Смирнов. Лада Чуровская и другие. Кто есть кто в сериале «Я требую любви» Галина в исполнении Полины Кутеповой:

«Галя – перфекционистка во всем, поэтому слишком многого требовала от близких. Думаю, именно это приводит к разрушению семьи, привычной жизни. В какой-то момент Галя просто разучилась любить. Она сложна и противоречива. И все же, мне героиня симпатична. Галина привлекает своей силой, целеустремленностью и жаждой жизни. Было очень интересно играть ее. Это был поиск характера, каких-то сильных черт. В этом поиске я находила что-то новое и в себе, а в нашей профессии – это очень важно». Алексей в исполнении Виталия Егорова:

«Мой герой не виновник, как некоторым может показаться, а наоборот заложник ситуации. Эта обычная история любви. А также история о том, как быстротечно время. Мы не всегда успеваем сделать то, о чем когда-то мечтали. И по-настоящему начинаем ценить время только во второй половине жизни, когда зачастую уже можем реализовать наши планы». Маша в исполнении Натальи Высочанской:

«Наша история о нездоровом обществе и, конечно, о человеческом эгоизме. Мы все хотим быть счастливыми, и в погоне за счастьем готовы делать страшные вещи. Одна из сюжетных линий – конфликт матери и дочери. Моя героиня совершает ошибки из-за своей незрелости. Нас с детства не учат любить, а лишь говорят: «Это не делай, туда не ходи, не шуми…». А если ребенок делает что-то не так, он плохой, и его не любят. Ребенок стремится к любви, а родители этого не видят. Это рассказ о людях, которые не любят себя и не способны любить окружающих». Таня в исполнении Екатерины Тарасовой:

«Я играю любовницу Алексея Таню. Вся история мне кажется очень жестокой, но честно сказать, в современном мире мы часто сталкиваемся с такими ситуациями в семьях. Чем ближе люди, тем больнее делают друг другу. У моей героини не было цели разрушить семью. Она просто полюбила человека близкого ей по духу. Встретила, влюбилась и все. Она, как и все, хочет быть счастливой».

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