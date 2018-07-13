СТС LOVE УСТАНОВИТ В КАЗАНИ СВЕТЯЩИЕСЯ КАЧЕЛИ

Телеканал СТС Love приготовил настоящий подарок для всех жителей Казани! Их город станет одним из четырех, в которых СТС Love установит волшебные качели!

Первые из них были установлены в подарок выпускникам 23 июня в Парке Горького, в Москве, а уже завтра, 13 июля, ещё одни светящиеся качели появятся на Кремлевской Набережной Казани.

Кроме того, в день установки качелей на Набережной с 18:00 до 21:00 телеканал СТС Love проведет специальную акцию для жителей Казани. Все желающие смогут получить в подарок короны, флэш-тату и значки с зайцем Любаней и принять участие в фотосессии на качелях (фотоотчет можно будет найти в официальной группе СТС Love Вконтакте).

