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СТС LOVE УСТАНОВИТ В КАЗАНИ СВЕТЯЩИЕСЯ КАЧЕЛИ

13.07.2018

СТС Love

волшебные качелиТелеканал СТС Love приготовил настоящий подарок для всех жителей Казани! Их город станет одним из четырех, в которых СТС Love установит волшебные качели!

Первые из них были установлены в подарок выпускникам 23 июня в Парке Горького, в Москве, а уже завтра, 13 июля, ещё одни светящиеся качели появятся на Кремлевской Набережной Казани.

Кроме того, в день установки качелей на Набережной с 18:00 до 21:00 телеканал СТС Love проведет специальную акцию для жителей Казани. Все желающие смогут получить в подарок короны, флэш-тату и значки с зайцем Любаней и принять участие в фотосессии на качелях (фотоотчет можно будет найти в официальной группе СТС Love Вконтакте).
 


Теги: СТС Love
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