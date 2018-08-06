ЗВЁЗДЫ 90-Х ВОССОЕДИНИЛИСЬ В СЕРИАЛЕ СТС

ТЕЛЕКАНАЛ СТС И КИНОКОМПАНИЯ «АРТ ПИКЧЕРС ВИЖН» ПРИСТУПИЛИ К СЪЁМКАМ МУЗЫКАЛЬНО- РОМАНТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 21-СЕРИЙНАЯ НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РАССКАЗЫВАЕТ О ДВУХ ГИТАРИСТАХ ВАСЕ И ПАШЕ, СТУДЕНТКЕ ХОРОВОГО УЧИЛИЩА ЖЕНЕ, ДЕСАНТНИКЕ БОБЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕ КЛАССИЧЕСКОГО ВОКАЛА ПТИЦЫНЕ, КОТОРЫЕ ВОЛЕЙ СЛУЧАЯ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ПОП-ГРУППУ. НА ПУТИ К СЛАВЕ БУДУЩИХ ЗВЁЗД ЖДУТ КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ, МАЛИНОВЫЕ ПИДЖАКИ, «НОВЕЙШИЕ» ГАДЖЕТЫ В ВИДЕ ПЕЙДЖЕРОВ И ТЕТРИСОВ И, КОНЕЧНО, ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ КУМИРЫ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ И КУРТ КОБЕЙН. АНТОН ФЕДОТОВ, генеральный продюсер канала СТС: «Я думаю, сериал будет интересен как зрителям, чья молодость пришлась на 90-е, так и их детям, которые узнают, о чём мечтали родители, какую музыку слушали. Такое же путешествие в прошлое ждёт и исполнителя главной роли Егора Трухина: на съёмках ему предстоит окунуться во времена юности своего отца Михаила Трухина – звезды сериала «Ивановы-Ивановы». И это здорово, что наш канал объединяет поколения актёрских династий». Также участников поп-группы из 90-х, начинающей карьеру в ресторане нового русского в исполнении ЯНА ЦАПНИКА, воплотят на экране РОМАН КУРЦЫН, СТАСЯ МИЛОСЛАВСКАЯ, ФИЛИПП ЕРШОВ И ДМИТРИЙ НИКУЛИН. Чтобы стать настоящим бэндом, исполнители главных ролей с нуля осваивали инструменты своих героев. Так, Роман Курцын (десантник Боб) заиграл на барабанах в кадре всего через неделю, как начал занятия. «И это несмотря на то, что у меня просто беда со слухом и с чувством ритма, даже в институт не хотели брать из-за этого, — признавался актёр, — Сейчас я плотно занимаюсь барабанами и даже хочу купить барабанную установку, чтобы поставить дома». В отличие от своих коллег СТАСЕ МИЛОСЛАВСКОЙ (певица Женя) не пришлось идти на музыкальные подвиги: «Мне, наверное, чуть полегче, чем ребятам. У меня есть музыкальное образование, но всё же немного переживаю. Петь на сцене, да ещё и в эстрадной манере — такого опыта у меня точно не было, так что без репетиций с педагогом по вокалу не обойтись». На съёмочной площадке проекта СТС актёры приобрели не только новые навыки, но и яркие образы. Например, ради роли рок-музыканта Васи ЕГОР ТРУХИН впервые в жизни превратился в жгучего блондина, а его экранный друг ФИЛИПП ЕРШОВ (Паша), кроме нового цвета волос, примерил серьгу в левом ухе и разноцветные рубашки: «Конечно, в жизни я так не хожу, но это здорово, что мне дали шанс пожить в музыкальных 90-х хотя бы на экране. Ведь я родился в 1993 году и не застал того, что описывается в сценарии». К слову, Филипп и его коллеги также предстанут перед зрителями в образах героев популярных фильмов 90-х. «Например, певица Женя порой будет напоминать Матильду из «Леона», — рассказывает художник по костюму СЕВЕРИНА НЕДЕЛЬЧУК, — В принципе мы стремимся к тому, чтобы наши герои были одеты ярче, чем это было на самом деле, поэтому будем миксовать настоящие вещи того времени, найденные на московских барахолках, и современные в стиле 90-х. Найти такую одежду не составит труда, ведь сейчас мы наблюдаем моду на эту эпоху». Кстати, чтобы воссоздать музыкальную Москву того времени, продюсеры не только приобрели права на использование хитов 90-х, но и планируют пригласить в сериал звёзд тех лет. «Конечно, будет много ностальгической музыки, в числе которых хиты Ace of Base, Scorpions, Уитни Хьюстон и других популярных исполнителей. И главное, что зрителей ждут неожиданные аранжировки известных песен и оригинальные композиции, написанные в духе 90-х», — рассказывает креативный продюсер КОНСТАНТИН МАНЬКОВСКИЙ. Вернуться назад в прошлое также помогут автомобили Mercedes-Benz S600, джип Grand Cherokee и другие модели, популярные двадцать пять лет назад. Кроме того, в кадре появятся знакомые аудио- и видеокассеты, жвачки, кроссовки и другие атрибуты времени. «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» Производство: «АРТ ПИКЧЕРС ВИЖН» ПРИ УЧАСТИИ «БЛЭК БОКС ПРОДАКШН»

Жанр: МУЗЫКАЛЬНО-РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

Хронометраж: 24 МИНУТЫ

Кол-во серий в сезоне: 21

Режиссёр: ИГОРЬ ВОЛОШИН

Оператор: ТИМ ЛОБОВ

Генеральные продюсеры: ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ, ФЁДОР БОНДАРЧУК, АНТОН ФЕДОТОВ

Продюсеры: ДМИТРИЙ ТАБАРЧУК, КОНСТАНТИН МАНЬКОВСКИЙ, ЕКАТЕРИНА АНДРИЕНКО, ВЛАДИМИР

НЕКЛЮДОВ, АНДРЕЙ МУХОРТОВ, ДМИТРИЙ ЗВЕРЬКОВ, ПАВЕЛ САРЫЧЕВ КРЕАТИВНЫЕ ПРОДЮСЕРЫ: КОНСТАНТИН МАНЬКОВСКИЙ, ДМИТРИЙ ГАЛДИН

Авторы сценария: АНДРЕЙ МУХОРТОВ, ДМИТРИЙ ЗВЕРЬКОВ, КОНСТАНТИН МАНЬКОВСКИЙ

В ролях: СТАСЯ МИЛОСЛАВСКАЯ, ЕГОР ТРУХИН, ФИЛИПП ЕРШОВ, РОМАН КУРЦЫН, ДМИТРИЙ НИКУЛИН, ЯН ЦАПНИК, НОДАР ДЖАНЕЛИДЗЕ, СОФЬЯ ЕВСТИГНЕЕВА, ЭДГАР ГИЗАТУЛЛИН и другие.

Официальная страница проекта: https://ctc.ru/projects/serials/90-e__veselo_i_gromko/

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