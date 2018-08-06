ЧАДОВ И ДИТКОВСКИТЕ РАЗДАДУТ 10 МИЛЛИОНОВ

19 АВГУСТА В 19:30 НА СТС СТАРТУЕТ БОЛЬШОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ «СОЮЗНИКИ», УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО СТАЛИ РАЗВЕДЁННЫЕ ПАРЫ, А ВЕДУЩИМИ — ЭКС-СУПРУГИ АГНИЯ ДИТКОВСКИТЕ И АЛЕКСЕЙ ЧАДОВ. МАКСИМАЛЬНЫЙ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ — 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ — В ФИНАЛЕ ШОУ ДОСТАНЕТСЯ НЕ ПАРЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, А ИХ ОБЩИМ ДЕТЯМ. За будущее своих детей поборются 8 пар из Москвы, Калининграда, Казани, Перми, Владимира и других городов России и ближнего зарубежья. Среди героев проекта — рокер, футболист, следователь, ведущая свадеб, преподаватель, модель, рэп-исполнительница и не только. Агния Дитковските, ведущая шоу: «Наши участники далеко не подростки. И, конечно, сложно поверить, что человек, который прошёл добрую половину своей жизни, сейчас возьмёт и изменит своё отношение к происходящему. Но меня действительно удивляли, и в основном это были мужчины, которые показали, что не такие уж они и чёрствые. Вместе с ними рыдала вся съёмочная группа, в том числе и я». Соведущим Агнии стал актёр Алексей Чадов, который прилетел на Шри-Ланку, где проходили съёмки реалити, поддержать бывшую жену и провести время с сыном Фёдором. По словам Агнии, их пару можно назвать союзниками: «Я даже больше скажу, наши отношения сейчас крепче, чем когда-либо, и всё это благодаря упорному труду и работе над собой. Нам комфортно вместе, а Фёдор растёт в любви со всех сторон. Это и есть главная задача родителей — уметь договариваться, научиться вместе отдыхать и вместе работать». На протяжении всех съёмок пары жили на роскошной вилле с тремя большими спальнями, лаунж-зоной и кухней — под прицелом 14 камер. Каждый день с героями работала команда из 120 членов съёмочной группы, включая местных специалистов. Участников проекта ожидали изнуряющие испытания, самым сложным из которых было выдержать друг друга. Вместе они прошли конкурсы с поеданием насекомых, неожиданный приезд тёщи и даже испытание «возрастом». Так, в одном из выпусков участников состарили на 40 лет с помощью сложнейшего 5-часового грима. По условиям проекта в конце каждого выпуска пары, которые не выиграли иммунитет, номинировались на выбывание. И только два самых стойких дуэта в финале сразились за большой денежный приз. «Союзники» — первая российская адаптация формата Extra Mile израильской компании Studio Glam, на счету которой 23 оригинальных шоу, реализованных на территории 28 стран. Реалити o разведённых парах уже увидели израильские и датские зрители, также проект готовится к запуску в Канаде, Китае, Чили, Испании, Греции и других странах. ПОКА ЕЩЁ НЕ СОЮЗНИКИ РОКЕР И РЭПЕРША

Сергей Метель, 38 лет, г. Истра

Анна Бобровская, 32 года, г. Рязань

Дочь Маша, 9 лет

В браке — 9 лет, в разводе — 4 месяца

До знакомства с Сергеем — солистом панк-рок-группы «СМЕХ» — у Анны был свой рэп-коллектив, популярный в Рязани. Но парень увёз её в Москву, где девушке пришлось позабыть о творчестве. Ребята поженились и стали родителями, правда, у Сергея приоритеты не изменились. Пока он пропадал на любимой работе, его супруга маялась в четырёх стенах. Постоянные ссоры привели к разводу, но экс-супруги решились на участие в проекте ради дочери Маши. СЕМЬЯ ФУТБОЛИСТОВ

Станислав Борисов, 32 года, г. Москва

Александра Борисова, 33 года, г. Киев

Сын Даниил, 10 лет

В браке — 7 лет, в разводе — 5,5 лет

Герои познакомились, когда им было по двадцать лет. Станислав был успешным футболистом, чем и привлёк девушку. После полученных травм ему пришлось уйти из спорта, что стало причиной ссор и разногласий. Когда пара рассталась, их общий сын Даниил остался с отцом, который мечтает не только вырастить из сына звезду футбола, но и вернуть маму. БАБНИК И РЕВНИВИЦА

Георгий Порошин, 44 года, г. Пермь

Татьяна Кожевникова, 40 лет, г. Пермь

Дети: Мария, 12 лет, Алёна, 4 года

В браке — 8 лет, в разводе — 6 лет

За 22-летнюю историю отношений у Георгия и Татьяны были и любовь, и измены, и новые семьи. Свободолюбивый парень уставал от постоянной ревности девушки, а рождение ребёнка и штамп в паспорте не уменьшили количество вылазок на стороне. Всё изменилось, когда уставшая от бесконечных измен Татьяна сама завела себе любовника. В итоге пара развелась, а Георгий в отместку женился на девушке из интернета и завёл ребёнка. Но и этот брак оказался неудачным, а роман Татьяны так и закончился ничем. ПРОБИВНАЯ ПРОВИНЦИАЛКА И МАМЕНЬКИН СЫНОК

Иван Камаев, 32 года, г. Москва

Кира Волкова, 24 года, г. Ейск

Сын Дмитрий, 2 года

В браке — 3 года, в разводе — 3 месяца

Герои познакомились в интернете: Иван долго писал Кире, добиваясь свидания. Девушку модельной внешности подкупили забота и спокойный характер ухажёра. Но идиллию разрушила свекровь-тиран, которая не хотела прописывать провинциалку в столичную квартиру даже после рождения внука. Война со свекровью закончилась дракой, а отношения с Иваном — разводом. Кира не смогла смириться с тем, что муж так и не вступился за неё. ИТАЛЬЯНСКАЯ МАФИЯ

Павел Волынец, 36 лет, г. Калининград

Виктория Волынец, 26 лет, г. Калининград

Сын Михаил, 6 лет

В браке — 6 лет, в разводе — 1 год

Познакомились почти девять лет назад на пляже. Вика — одна из немногих, кто смогла пробить «броню» грозного следователя, привыкшего всё контролировать. Павел и Вика практически сразу стали жить вместе, а через полгода 18-летняя девушка забеременела. Правда, став матерью, Вика не смогла справиться с новым статусом и любовью Павла к вечеринкам и посиделкам с друзьями. В итоге девушка завела любовника, что своенравный, деспотичный супруг не смог простить. МАССОВИК-ЗАТЕЙНИК И ЛЮБИТЕЛЬ АЛКОГОЛЯ

Дмитрий Кукушкин, 34 года, г. Владимир

Светлана Кукушкина, 36 лет, г. Владимир

Дочь Алиса, 12 лет

В браке — 15 лет, в разводе — 9 месяцев

Светлана по натуре массовик-затейник, ведущая свадеб и праздников. По её словам, своего мужа слепила из того, что было. Проблемы в семье возникли вместе с алкоголем. В какой-то момент девушка поняла, что повторяет путь матери, которой приходилось таскать пьяного отца со двора домой. С Дмитрием вышла та же история: имея наследственную склонность к выпивке и не имея других интересов, он тихо спивался. Решение разойтись было взвешенным, но Дмитрий втайне надеется вернуть Светлану. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И ПАПИНА ДОЧКА

Сергей Мохов, 30 лет, г. Москва

Марина Мохова, 24 года, г. Москва

Сын Иван, 3,5 года

В браке — 5 лет, в разводе — 1,5 года

Марина привыкла жить под крылом богатого папы. Получив на 20-летие квартиру, девушка решила съехаться с Сергеем. Отношения были идеальными, пока Марина не узнала о беременности — в тот момент папа перекрыл ей денежный поток. И тогда девушка столкнулась с суровой реальностью: Сергей преподавал за мизерную зарплату, а Марине хотелось дорогих новинок. Чтобы удовлетворить запросы капризной жены, парень устроился ещё на одну работу. В последние полгода брака Марина начала изменять, а уставший Сергей потерял интерес к супруге, и пара решила разойтись. СЕМЬЯ КАЗАНОВЫ

Алексей Миронов, 41 год, г. Казань

Регина Миронова, 36 лет, г. Казань

Дети: Илья 7 лет, Алиса 2,5 года

В браке — 6 лет, в разводе — 3 года

Когда Алексей делал предложение Регине, у него было всего одно условие: «Всю жизнь ты не будешь иметь никакого права слова, никакого мнения, ты будешь беспрекословно подчиняться».

Первый год после свадьбы Алексей носил Регину на руках, особенно когда узнал, что она ждёт их первенца. Но через несколько месяцев начал изменять, признаваясь, что ночью уходил только потому, что жене не до секса. Все измены «закрывал» дорогими подарками, но в какой-то момент Регина устала терпеть и подала на развод. Спустя две недели девушка узнала, что беременна, но своё решение не изменила. «СОЮЗНИКИ» Самая непредсказуемая премьера сезона — с 19 августа на СТС

По воскресеньям в 19:30 12 недель на берегу океана, 8 разведённых пар и 25 испытаний на экстремальную близость — в новом шоу экс-супругам придётся забыть о прошлых обидах, преодолеть разногласия и объединиться ради общей цели. Ведь на кону — 10 миллионов рублей, которые могут достаться самому главному человеку в их жизни — ребёнку. Производство: MASTIFF RUSSIA

Жанр: РЕАЛИТИ-ШОУ

Продюсеры: ДАРЬЯ ЛЕГОНИ ФИАЛКО, КСЕНИЯ БУГРИМОВА, АНТОН ГОРЕСЛАВСКИЙ, ФАТИМА ГАППОЕВА

Креативный продюсер: ФАТИМА ГАППОЕВА

Шеф-редактор: ДАРЬЯ РУБАНОВА

Режиссёр-постановщик: ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ

Оператор-постановщик: ДЕНИС ЕРЫШЕВ

Количество выпусков: 12

Хронометраж: 72 МИНУТЫ

Официальная страница проекта: https://ctc.ru/projects/show/soyuzniki/

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