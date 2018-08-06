СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА 8 АВГУСТА 19:00

Любава Грешнова, Антон Макарский, Константин Соловьев

и Елизавета Анохина

в новой остросюжетной мелодраме Когда сердце жаждет любви, легко поддаться чувствам и не увидеть, что эмоции и поступки могут быть фальшивыми. Каково, когда кажется, что попала в сказку, а на самом деле – в таящую опасность реальность… Настя – врач «Скорой помощи», а это значит, что в ответственные моменты она не должна терять контроль над чувствами и эмоциями. У нее доброе сердце и отзывчивый характер. Но однажды она все же теряет голову, влюбляясь в Сергея Игнатьева. Героиня познакомилась с ним, приехав на вызов к дочке владельца крупной строительной компании Марка Князева. Случайное знакомство перерастает в бурный роман с красивым ухаживанием, цветами и подарками. И, спустя неделю, мужчина делает Насте предложение. Девушка не верит своему счастью. Ей кажется, она вытянула счастливый билет: ее избранник достойный и благородный человек. Однако последующие события и случайно подслушанный разговор полностью разрушат иллюзии... Что выберет Настя – бежать от опасного жениха или притвориться и играть роль счастливой невесты? Год: 2018

Страна: Россия

Производство: Эволюшн Пикчерс

Количество серий: 4

В ролях: Любава Грешнова, Константин Соловьев, Антон Макарский, Петар Закавица, Алеса Качер, Вахтанг Беридзе, Евгения Бордзиловская и др. КТО ЕСТЬ КТО В СЕРИАЛЕ «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» Настя – Любава Грешнова

Настя – врач «Скорой помощи», волею судьбы попадая на вызов, знакомится с прекрасным молодым человеком, с которым у нее складываются романтические отношения. Но постепенно она понимает, что ее любимый – злодей. Ей некуда деться, и она вынуждена бороться за свою жизнь и за жизнь ребенка, за которого стала ответственна. Моя Настя не боится брать на себя ответственность и умеет быстро принимать решения. Виктор - Антон Макарский

Мой персонаж приходит на помощь главной героине в самый нужный момент. А те экстремальные условия, в которые она попала, дают возможность ей понять себя и тех, кто ее окружает. Наша история о человеческих отношениях, о предательстве, о манипуляции, о любви. Я бы назвал ее драматической сказкой о красивой женщине с добрым и сильным сердцем. Сергей – Константин Соловьев

Сергей – сильный и сложный человек, который добивается всего, чего хочет. Конечно, играть мерзавца неинтересно, поэтому мне хотелось понять внутренние мотивы, чтобы хоть как-то оправдать его поступки. В фильме у нас сложился очень интересный диссонанс между моим персонажем и очень положительными героями Любавы и Антона Макарского. Лиза – Елизавета Анохина

Я играю девочку Лизу, вокруг которой будут закручена вся интрига фильма. Моя героиня проживает очень тяжелые события – погибают ее родители, но она очень скоро попадает в приемную семью и, казалось, все несчастья закончились. Но, как выяснилось, самое страшное только началось… СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА 8 августа в 19:00

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