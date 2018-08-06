ЧЕМПИОНАТ МИРА ПРОДОЛЖИТСЯ НА СТС

27 АВГУСТА В 20:00 НА КАНАЛ СТС ВОЗВРАЩАЕТСЯ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ, БЛАГОДАРЯ ОПТИМИСТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ «БОЛЬШАЯ ИГРА». В НОВОЙ ФАНТАЗИЙНОЙ ИСТОРИИ ЗРИТЕЛИ ПОПАДУТ В ПРОШЛОЕ И УЗНАЮТ «ГЛАВНУЮ» ПРИЧИНУ НЕВЕРОЯТНОГО УСПЕХА НАШЕЙ СБОРНОЙ. ПО СЮЖЕТУ СКРОМНЫЙ ПОВАР ВОИНСКОЙ ЧАСТИ (ДМИТРИЙ КОЛЧИН) БЕРЁТСЯ ЗА ЛУЧШИХ ФУТБОЛИСТОВ СТРАНЫ, ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ ИХ В СИЛЬНУЮ КОМАНДУ. ПОМОГАТЬ ЕМУ ИЛИ МЕШАТЬ ТРЕНИРОВАТЬ ИГРОКОВ БУДУТ ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ, АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ, РОМАН ШИРОКОВ И ГЕРОИ В ИСПОЛНЕНИИ СЕРГЕЯ ЛАВЫГИНА, ВЛАДИСЛАВА ВЕТРОВА, НИКОЛАЯ ШРАЙБЕРА, МАКСИМА ЛАГАШКИНА, АННЫ КОТОВОЙ-ДЕРЯБИНОЙ, СЕРГЕЯ ЮШКЕВИЧА, ПЕТРА РОМАНОВА, АНТОНА ФИЛИПЕНКО, ИЛЬИ МАЛАКОВА И ДРУГИХ АКТЁРОВ. АНТОН ФЕДОТОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР КАНАЛА СТС: «В новом проекте мы фантазируем и создаём параллельную реальность, где задаёмся вопросом «Что позволило нашей сборной выступить на чемпионате так мощно?». В нашей версии таким катализатором стал обычный заведующий столовой воинской части, который неожиданно попадает в мир футбола и привносит в устоявшуюся систему свои принципы и житейскую мудрость. Здесь мы одновременно смеёмся, гордимся и снова болеем за наших футболистов, которые серия за серией обретают веру в себя. На мой взгляд, у нас получилась оптимистическая комедия, потому что мы верим в большой успех нашей сборной и в то же время предлагаем посмеяться: всё-таки спорт – прекрасная тема для сатиры». В сериале про тренера-самоучку, перевернувшего сознание футболистов, появится и самый известный спортивный комментатор ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ, в своё время сыгравший в семейном хите СТС «Воронины». На площадке «Большой игры» он попал в привычную для себя атмосферу, ведь по сюжету ему предстояло обсуждать нового тренера перед телекамерами спортивной программы. «Мне дико понравился исполнитель главной роли, — признавался комментатор. — Он настолько органичен в этой ипостаси, а на крупных планах так отрабатывал, что у меня сердце сжималось». Ещё одним гостем телепрограммы стал бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008 года РОМАН ШИРОКОВ, который, кстати, не исключал возможности повара возглавить профессиональную команду: «Знаете, в жизни всё бывает. Повар вполне может получить тренерскую лицензию, и тогда наш сериал станет былью». Кстати, роль тренера-любителя Димы стала первой главной ролью в карьере кавээнщика ДМИТРИЯ КОЛЧИНА. Но в отличие от своего героя он неактивный болельщик, хотя хорошо знает таких людей: «Есть целый класс диванных критиков-болельщиков. Правда, я играю не совсем такого человека, скорее, персонажа, который в шоке от того, что с ним произошло. Большинство людей ведь думают, что, если бы с ними такое приключилось, они бы там… Вот мой Дима тоже так думал, пока не попал в этот мир, где свои правила и всё по-другому устроено». Основным противником нового тренера станет глава федерации футбола Леонтий Витальевич Цветков, мечтающий убрать с поста экс-болельщика. «На самом деле он добрый, позитивный и неравнодушный человек, — признавался исполнитель роли Цветкова МАКСИМ ЛАГАШКИН. — Просто в преддверии чемпионата становится слишком нервным. Это и понятно, ведь он ждёт хороших результатов, чтобы всё было на высшем уровне». Работая над сценарием, авторы консультировались с футбольными экспертами и даже игроками сборной страны, а некоторые сюжетные линии подсмотрели в жизни. Например, в основу отношений тренера Димы и врача сборной Наташи легла настоящая история давнего конфликта в лондонском клубе «Челси» между тренером Жозе Моуринью и врача команды Евы Карнейро. «Не знаю, что было у Жозе с Евой, но у Димы с Наташей сначала всё очень неловко, — рассказывает АННАКОТОВА-ДЕРЯБИНА, сыгравшая Наташу. — Моя героиня совсем не знает, как реагировать на такие ухаживания, поэтому порой это выглядит комично». Кстати, для съёмок проекта СТС были привлечены футболисты любительских лиг, которые дублировали исполнителей главных ролей. Среди актёров сериала также нашлись те, кто с мячом давно на «ты». Например, ДМИТРИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, ставший полузащитником Цыпкиным, долгое время играет за команду «Старко» — футбольный клуб звёзд эстрады России. А известный телеведущий и актёр ПЁТР РОМАНОВ (полузащитник Шахов) гонял мяч, пока не повредил колено: «В детстве я занимался мини-футболом, да и с ребятами собирались каждый день во дворе. Но потом я повредил колено и понял, что футбол не самое главное в моей жизни. Мне прооперировали мениск, и с тех пор я очень бережно к себе отношусь». В кадре герои бегают по полю в настоящей форме сборной страны, а вне поля появляются в дорогой стильной одежде. «Наша задача — сделать огламуренных футболистов, поэтому мы старались превратить актёров в русских Криштиану Роналду», — комментирует художник по гриму ОЛЬГА КОРОБЕЙНИК. К слову, ежедневно на шею КИРИЛЛА ДЫЦЕВИЧА (нападающий Смолин) наносили татуировку в виде короны и даты рождения его героя. «Я думаю, корона означает только то, что Смолин — крутой чувак, который себя очень любит. У меня самого татуировки нет, но всё ещё впереди», — говорил Кирилл на съёмках. Масштабные сцены матчей снимали на главных стадионах страны, а тренировочной базой сборной стал инновационный центр «Сколково». Также съёмки проходили в ресторанах, клубах и воинской части на Новой Риге, где в кадр попали настоящие солдаты. «БОЛЬШАЯ ИГРА» Оптимистическая комедия скоро на СТС! Остаётся год до чемпионата мира по футболу. После очередного проигрыша сборной фанаты решают выбрать нового тренера из числа своих. И теперь перед скромным поваром Димой стоит сложнейшая задача: не просто собрать команду лучших игроков и отработать победные схемы, но и впервые за всю историю российского футбола выйти в плей-офф чемпионата мира. И если помочь ему в этом могут легендарные футболисты, то палки в колёса готовы ставить все кому не лень, начиная от спортивных чиновников и заканчивая его подчинёнными, не воспринимающими самоучку всерьёз. Производство: GOOSE GOOSE FILMS

Жанр: КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ Хронометраж: 24 МИНУТЫ

Кол-во серий в сезоне: 16

Генеральные продюсеры: ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ, ДАВИД КОЧАРОВ

Продюсеры: АНТОН ФЕДОТОВ, ЕКАТЕРИНА ЛАСКАРИ, ЮРИЙ ОВЧИННИКОВ, ИРИНА АРКАДЬЕВА

Креативный продюсер: САША АБДУЛЛАЕВ, АНДРЕЙ ОРЛОВ

Режиссёр: БАЙБУЛАТ БАТУЛЛИН

Оператор-постановщик: АРТЁМ ТАРАСЕНКОВ Исполнительный продюсер: АЛЕКСЕЙ МАРЧЕНКО Авторы идеи: ДАВИД КОЧАРОВ, САША АБДУЛЛАЕВ

В ролях: ДМИТРИЙ КОЛЧИН, СЕРГЕЙ ЛАВЫГИН, МАКСИМ ЛАГАШКИН, АННА КОТОВА-ДЕРЯБИНА, НАТАЛЬЯ РОГОЖКИНА, ИЛЬЯ МАЛАКОВ, КИРИЛЛ ДЫЦЕВИЧ, АНТОН ФИЛИПЕНКО, ПЁТР РОМАНОВ, ДМИТРИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, СЕРГЕЙ ЮШКЕВИЧ, НИКОЛАЙ ШРАЙБЕР и другие.

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