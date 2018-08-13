«ВОРОНИНЫ» ОТПРАВИЛИСЬ В КРУИЗ ПО ВОЛГЕ

В НОВОМ СЕЗОНЕ СЕМЕЙНОГО ХИТА «ВОРОНИНЫ», КОТОРЫЙ СТАРТУЕТ 27 АВГУСТА В 15:00 НА КАНАЛЕ СТС, РЕКОРДСМЕНЫ РОССИЙСКОГО ТВ ПРОМЕНЯЮТ СТЕНЫ ЛЮБИМОЙ КВАРТИРЫ НА ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ И НА ТЕПЛОХОДЕ ОТПРАВЯТСЯ В ЯРОСЛАВЛЬ. НА ПУТИ К ДОЛГОЖДАННЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ ГЕРОИ ЕКАТЕРИНЫ ВОЛКОВОЙ, ГЕОРГИЯ ДРОНОВА, БОРИСА КЛЮЕВА, АННЫ ФРОЛОВЦЕВОЙ И СТАНИСЛАВА ДУЖНИКОВА ПЕРЕВОПЛОТЯТСЯ В БОГАТЫРЕЙ, УСТРОЯТ ГОНКИ НА АВТОДРОМЕ, ОКАЖУТСЯ В ДОМЕ-ПЕРЕВЁРТЫШЕ И УВИДЯТ ГЛАВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ. КОМПАНИЮ ВЕСЁЛОЙ СЕМЕЙКЕ СОСТАВИТ НОВЫЙ ПЕРСОНАЖ – КАПИТАН ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ В ИСПОЛНЕНИИ ГЕОРГИЯ МАРТИРОСЯНА. АЛЕКСАНДР ЖИГАЛКИН, РЕЖИССЁР: «Рамки павильонов стали для нас тесными, поэтому мы отправились в круиз по Волге. Конечно, глаз радуется при виде такой необычной и интересной натуры, красивых фонов, памятников культуры. Да и на артистов смена обстановки действует творчески-освежающе». В новом сезоне исполнителей главных ролей ожидали неожиданные перевоплощения. Так, мужской половине сериала предстояло примерить доспехи трёх богатырей – и всё это ради спасения своей семьи. «На самом деле у нас были не настоящие доспехи, а пресс-папье, – рассказывает глава телесемьи БОРИС КЛЮЕВ. – Но, конечно, я почувствовал на себе, что такое настоящая кольчуга, на многих других съёмках: и в «Айвенго», и «Королеве Марго», и «Графине де Монсоро», и «Трёх мушкетёрах». В такие моменты не понимаешь, как в своё время бились люди, потому что пока замахнёшься этим мечом или копьём, можно раз пятнадцать получить в ответ». Героине ЕКАТЕРИНЫ ВОЛКОВОЙ не понадобилось брать в руки меч, но пришлось вступить в нешуточную борьбу за увлекательный отдых. По сюжету именно Вера уговаривает Костю отправиться в круиз на теплоходе. Вот только бесконечная лень Кости и его нелюбовь к экскурсиям вносят в семейный отпуск свои коррективы.

«У меня в жизни всё наоборот: мой муж Андрей вытаскивает меня на экскурсии и планирует наше расписание, – улыбалась актриса. – Кстати, круизных путешествий в моей жизни ещё не было. Во-первых, меня сильно укачивает. А, во-вторых, когда выдаются редкие отпускные денёчки, я вырываюсь туда, где можно просто упасть на песочек и загорать на солнышке». Как и его экранная невестка, Борис Клюев до съёмок не отправлялся в круиз по Золотому кольцу, правда, по другой причине: «Даже в отпуске обычно работаю, отдыхал всего пару раз в жизни. Один раз просто ничего не делал, отпустил бороду и ездил на велосипеде, а как-то уехал к другу в Америку. Я даже оставил телефон дома, чтобы не поступило такое заманчивое предложение, из-за которого придётся сорваться обратно домой». Продлить отпускное настроение актёры смогли и на съёмках промо-кампании нового сезона «Ворониных», где они примерили яркие образы морских обитателей. Так, ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА превратилась в очаровательную русалку, ГЕОРГИЙ ДРОНОВ стал Посейдоном, СТАНИСЛАВУ ДУЖНИКОВУ достался образ дружелюбной акулы, БОРИС КЛЮЕВ спрятался под панцирем краба, а АННА ФРОЛОВЦЕВА перевоплотилась в обаятельную медузу.

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