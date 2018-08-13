ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА 22 АВГУСТА 19:00 НА ДОМАШНЕМ

Карина Разумовская, Наталья Высочанская,

Эмилия Спивак и Мария Скуратова

в остросюжетной мелодраме на Dомашнем! Светлана и Василий Самохваловы – завидная семейная пара: их лица не сходят с обложек журналов, они постоянные герои выпусков местных новостей светской хроники. Он – народный депутат, она – активная сторонница различных социальных программ и фондов помощи детским домам. Увлеченная идеей женской взаимопомощи, Светлана открывает в своем образовательном центре «Клуб идеальных жен». В качестве ведущей тренингов Клуба выступает Валерия Хрусталева, бывшая радиоведущая, а ныне образцовая жена, которая всю себя посвящает семье – мужу Андрею и дочери Марине. Идею Валерии провести новые и необычные для города курсы горячо поддерживает её давняя подруга – Вика, мать-одиночка с двумя детьми. Занятия в «Клубе идеальных жен» приводят Валерию к знакомству с молодой девушкой Галей, совсем недавно приехавшей в большой город из глубинки, которая жаждет научиться строить отношения с мужчинами. Спустя время, участницы клуба понимают, что вся их жизнь оказалась «стеклянным домом», который обречен разлететься вдребезги. Производство: Эволюшн Пикчерс

Количество серий: 4

В ролях: Карина Разумовская, Наталья Высочанская, Эмилия Спивак, Мария Скуратова и др. Кто есть кто в сериале «Идеальная жена»? Карина Разумовская – Валерия Хрусталева, ведущая тренингов в Клубе В прошлом Валерия работала радиоведущей, но, выйдя замуж, решила всю себя посвятить семье. Секретами своего идеального брака Лера предпочитает делиться не только с подругами, но и с незнакомыми девушками на тренингах по отношениям. «В начале истории моя героиня похожа на легкую воздушную бабочку, живущую в иллюзиях об идеальной семье. Но, столкнувшись с суровой действительностью, в ней открывается совершенно другой человек. Лера меняется, все ее представления о жизни рушатся и перед нами предстает взрослая, мудрая женщина». Наталья Высочанская – Светлана Самохвалова, основательница Клуба Светлана – жена депутата. Ее жизнь не сходит со страниц глянцевых журналов. Она увлечена благотворительностью и различными социальными программами, но при этом создает впечатление стервозной дамы. «Моя героиня – успешная женщина, которая удачно вышла замуж. На деньги своего мужа она занимается тем, что ей интересно. Характер моей героини трансформируется, к концу фильма из стервозной дамочки, она, наконец, превращается в нормального человека. Отношения с подругами очень влияют на ее жизнь». Эмилия Спивак – Вика, мать одиночка Виктория - пример типичной российской женщины. Она одна воспитывает двоих детей, ее жизнь не назовешь легкой. «Вика – простая, земная женщина, у нее непростая жизнь - она одинокая мама с двумя детьми. В этой истории она должна сделать сложный выбор между собственным эгоизмом и интересами другого человека». Мария Скуратова – Галя, провинциальная девушка, пришедшая на занятия в Клуб Галина переехала из глубинки в большой город, чтобы найти свое счастье. В силу своей наивности девушке не везет в любви, и она решает пойти на тренинг в «Клуб идеальных жен». «Моя героиня выросла без отца и сейчас хочет найти себе достойного мужчину. Она очень юная и неопытная. Мне понятны ее переживания, она искренне верит, что встретит своего человека. Мне кажется, это особенно интересно, когда ты совпадаешь со своей героиней во всем».

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА 22 августа в 19:00

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