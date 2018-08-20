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"ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" 29 АВГУСТА В 19:00 НА DОМАШНЕМ

20.08.2018

День расплаты

Наталья Романычева, Мила Новикова
и Наталья Ткаченко в
остросюжетной мелодраме на Dомашнем!

Сколько стоит человеческая жизнь и почему она перестает быть главной ценностью? Как сведение счетов и меркантильный характер личных отношений стали определяющими в нашей жизни? Так ли хорошо мы знаем своих близких и можем ли им доверять? Ответы на эти вопросы
29 августа в 19:00 на Dомашнем в сериале «День расплаты».

Три незнакомки в один день получают известие о том, что им угрожает опасность. Удивительно, что «письма счастья» приходят каждой из них «с того света». Автор посланий ушел из жизни за месяц до описываемых событий.

Оказавшиеся в столь парадоксальной и почти сюрреалистической ситуации, женщины ищут защиту под сенью закона. Однако распутать этот клубок будет непросто: каждая из героинь сделает все возможное, чтобы скрыть от следователя самое главное - «скелет в шкафу», который заставляет долгие годы просыпаться в холодном поту и помнить о нем всю жизнь. Удастся ли следователю распутать загадочные обстоятельства сложного дела и спасти героинь от неминуемой беды, узнаем совсем скоро на Dомашнем.

Год: 2018
Производство: Формат
Количество серий: 4
Режиссер: Теймураз Эсадзе
В ролях: Наталья Романычева, Мила Новикова, Наталья Ткаченко, Дмитрий Грошев, Денис Евневич, Лада Чуровская и др.

 

Кто есть кто в сериале «День расплаты»

Наталья Романычева Мила Новикова Наталья Романычева – Яна Фролова, 37 лет,
руководитель агентства недвижимости

В прошлом Яна с мужем «подставили» человека, который был в нее влюблен. А позже муж ушел к молодой любовнице. Оставшись у разбитого корыта, девушка боится, что за ошибки прошлого ей придется заплатить слишком высокую цену.

«Моя героиня Яна не такая простая, как кажется на первый взгляд. Часто мы боимся выглядеть настоящими: чем ярче макияж и уверенней человек внешне, тем ранимее он внутри. Мне очень интересно было работать над этой ролью, потому что я испытывала такие чувства, которые не каждому дано познать за всю жизнь».

 

Мила Новикова – Катя Петрова, 25 лет, тренер по фитнесу

Несколько лет назад Катя пошла на большой обман: чтобы вылечить мать, девушка украла деньги у родного отца и стала для него чужим человеком. Но, спустя столько времени, кто-то полон решимости отомстить ей за тот поступок.

«Эта история о том, что в повседневной суете мы не замечаем главного, не понимаем, зачем мы живем. Неожиданно происходит переломный момент, который заставляет героинь этой картины переосмыслить все свое существование».

Наталья Ткаченко

 

Наталья Ткаченко – Александра Горячева, 45 лет, кандидат экономических наук, преподаватель в институте

Александра замужем за мужчиной, который моложе ее на 7 лет. Счастливым ее брак не назовешь: неуверенность в себе и страшные ошибки прошлого заставляют ревновать и изводить этим мужа. В один день вся ее прошлая жизнь всплывает на поверхность, и она уже не сможет остаться прежней в глазах своих близких.

«Судьба моей героини сложилась не лучшим образом. Она грешна, но научилась оправдывать свои плохие поступки и жить с этим, ведь святых людей не бывает. Она знает, что без мужчины ей не прожить, поэтому лжет во имя спасения и сыну, и мужу. Александра, как и все мы, хочет настоящей любви и простого женского счастья».

День расплаты 29 августа в 19:00


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