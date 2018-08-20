"ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" 29 АВГУСТА В 19:00 НА DОМАШНЕМ

Наталья Романычева, Мила Новикова

и Наталья Ткаченко в

остросюжетной мелодраме на Dомашнем! Сколько стоит человеческая жизнь и почему она перестает быть главной ценностью? Как сведение счетов и меркантильный характер личных отношений стали определяющими в нашей жизни? Так ли хорошо мы знаем своих близких и можем ли им доверять? Ответы на эти вопросы

29 августа в 19:00 на Dомашнем в сериале «День расплаты». Три незнакомки в один день получают известие о том, что им угрожает опасность. Удивительно, что «письма счастья» приходят каждой из них «с того света». Автор посланий ушел из жизни за месяц до описываемых событий. Оказавшиеся в столь парадоксальной и почти сюрреалистической ситуации, женщины ищут защиту под сенью закона. Однако распутать этот клубок будет непросто: каждая из героинь сделает все возможное, чтобы скрыть от следователя самое главное - «скелет в шкафу», который заставляет долгие годы просыпаться в холодном поту и помнить о нем всю жизнь. Удастся ли следователю распутать загадочные обстоятельства сложного дела и спасти героинь от неминуемой беды, узнаем совсем скоро на Dомашнем. Год: 2018

Производство: Формат

Количество серий: 4

Режиссер: Теймураз Эсадзе

В ролях: Наталья Романычева, Мила Новикова, Наталья Ткаченко, Дмитрий Грошев, Денис Евневич, Лада Чуровская и др. Кто есть кто в сериале «День расплаты» Наталья Романычева – Яна Фролова, 37 лет,

руководитель агентства недвижимости В прошлом Яна с мужем «подставили» человека, который был в нее влюблен. А позже муж ушел к молодой любовнице. Оставшись у разбитого корыта, девушка боится, что за ошибки прошлого ей придется заплатить слишком высокую цену. «Моя героиня Яна не такая простая, как кажется на первый взгляд. Часто мы боимся выглядеть настоящими: чем ярче макияж и уверенней человек внешне, тем ранимее он внутри. Мне очень интересно было работать над этой ролью, потому что я испытывала такие чувства, которые не каждому дано познать за всю жизнь». Мила Новикова – Катя Петрова, 25 лет, тренер по фитнесу Несколько лет назад Катя пошла на большой обман: чтобы вылечить мать, девушка украла деньги у родного отца и стала для него чужим человеком. Но, спустя столько времени, кто-то полон решимости отомстить ей за тот поступок. «Эта история о том, что в повседневной суете мы не замечаем главного, не понимаем, зачем мы живем. Неожиданно происходит переломный момент, который заставляет героинь этой картины переосмыслить все свое существование». Наталья Ткаченко – Александра Горячева, 45 лет, кандидат экономических наук, преподаватель в институте Александра замужем за мужчиной, который моложе ее на 7 лет. Счастливым ее брак не назовешь: неуверенность в себе и страшные ошибки прошлого заставляют ревновать и изводить этим мужа. В один день вся ее прошлая жизнь всплывает на поверхность, и она уже не сможет остаться прежней в глазах своих близких. «Судьба моей героини сложилась не лучшим образом. Она грешна, но научилась оправдывать свои плохие поступки и жить с этим, ведь святых людей не бывает. Она знает, что без мужчины ей не прожить, поэтому лжет во имя спасения и сыну, и мужу. Александра, как и все мы, хочет настоящей любви и простого женского счастья». День расплаты 29 августа в 19:00

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