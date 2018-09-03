БОНДАРЧУК И КОВАЛЬЧУК УСИЛИЛИ КОМАНДУ В ФИНАЛЕ «МОЛОДЁЖКИ»

17 СЕНТЯБРЯ В 20:00 НА СТС С ФИНАЛЬНЫМ СЕЗОНОМ ВЕРНЁТСЯ СПОРТИВНАЯ ДРАМА «МОЛОДЁЖКА» ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ ART PICTURES VISION. В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЕРИЯХ ИГРОКАМ «МЕДВЕДЕЙ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНЫ-МЕНЕДЖЕРА В ИСТОРИИ КЛУБА ПРЕДСТОИТ ПОКОРИТЬ ПЬЕДЕСТАЛ КХЛ. ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ, генеральный директор «СТС Медиа» и канала СТС, продюсер сериала: «Для меня “Молодежка” — это настоящая революция на российском телевидении. До появления этой истории на СТС никто и подумать не мог, что можно снимать сериалы про спорт. Это уже потом пошли многочисленные фильмы, собиравшие в прокате миллиарды, а началось всё с “Молодёжки”. Именно она показала, что спорт и люди, живущие в нём, могут быть интересны массовому зрителю, любимы им. Нам всем немного грустно прощаться с проектом, в который вложено столько сил, но иногда лучше закончить на пике, чем пытаться выжать что-то ещё из истории, жизнь которой подошла к концу. Это были прекрасные пять лет, которые мы все — актеры, продюсеры, съёмочная группа — будем всегда с удовольствием вспоминать». В финальном сезоне сериала снова появится продюсер проекта ФЁДОР БОНДАРЧУК, его герой — олигарх и спонсор ХК «Медведи» Олег Калинин — в очередной раз примет решение, которое окажется судьбоносным для всей команды. ФЁДОР БОНДАРЧУК, продюсер и актёр сериала: «Сериал «Молодёжка» — немалый отрезок моей жизни, больше пяти лет съёмок. Молодые актёры взрослели на наших глазах, менялись, расширяли свой актёрский диапазон. Сейчас все они настолько увлечены хоккеем, что, наверное, и своих будущих детей поведут в хоккейную секцию. Более того, у «Молодёжки» — огромная фан-зона, которая растёт вместе с актёрами. За ними наблюдают, с них берут пример, их критикуют и обсуждают. И мне очень радостно, что я причастен к этому. Хотя, конечно, и грустно, потому что история существовала вместе со мной и моими партнёрами Вячеславом Муруговым, Дмитрием Табарчуком и Сергеем Арлановым, и сейчас нам всем сложно представить, что её нужно заканчивать». Компанию актёрам в финальном сезоне составит знаменитый хоккеист ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК. По сюжету олимпийский чемпион и земляк тренера Макеева (ДЕНИС НИКИФОРОВ) приходит на тренировку «Медведей» и не только участвует в ней, но и исполняет заветную мечту Семёна Бакина (ИГОРЬ ОГУРЦОВ): пробивает серию буллитов по его воротам. До съёмок в «Молодёжке» Илья Ковальчук смотрел несколько серий сериала и даже был знаком с его актёрами: «Ребята часто ходят на матчи сборной и бывали на матчах СКА, когда мы играли в Москве. А Денис Никифоров, играющий Макеева, дружит с Олегом Валерьевичем Знарком, поэтому мы не раз общались в раздевалке. Кстати, актёры и сами за шесть лет съёмок научились многому, например профессионально подбрасывать шайбу». Главным украшением финального сезона стала популярная актриса ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА. Её героиня не только становится спортивным директором «Медведей», но и решает завоевать сердце главного тренера и примерного семьянина Сергея Макеева (ДЕНИС НИКИФОРОВ). «Герой Дениса Никифорова — сильный духом мужчина, целеустремлённый, положительный. Мне кажется, любая женщина так представляет себе возлюбленного»,— улыбалась актриса. Екатерина признавалась, что знакома с коллегой со студенческой скамьи и общается с ним и вне съёмочной площадки: «Мы приблизительно параллельно оканчивали театральные вузы, были в общей компании, вместе работали. Знаете, Денис может увлечь чем угодно. Например, однажды он чуть не уговорил меня спрыгнуть с парашютом». Появление эффектной героини порадовало и самого ДЕНИСА НИКИФОРОВА. По словам актёра, его персонаж наконец-то проявит себя с другой стороны: «Я бы сделал семь сезонов о семи грехах Макеева, а ещё лучше девять обо всех кругах ада. А то у всех соблазны, а у Макеева хоккей да хоккей, надо же и на женщин отвлекаться. И я бы отметил, что у меня замечательная партнёрша, при виде которой мужская часть нашей группы сворачивает головы в её сторону». Кстати, в финальном сезоне Денису Никифорову удастся примерить не только строгий костюм тренера, но и хоккейную форму: его Макеев после долгого перерыва сыграет за одну из команд. Такой сюжетный поворот авторы подсмотрели в жизни, когда в 2009 году звезда хоккея ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ неожиданно для всех после 11-летнего перерыва в карьере вышел на лёд в составе команды ЦСКА. «Для меня лёд — дело привычное, ведь перед съёмками каждого сезона мы тренируемся раз в неделю как минимум, — признавался Денис. — Кроме того, Сергей Петрович Макеев уже доказывал молодым хоккеистам, что он ещё на многое способен как хоккеист. И я думаю, что в этот раз он так же покажет ребятам, что он ещё о-го-го». Как забивать победные шайбы, зрителям покажет и хоккейный клуб СКА, который по сюжету становится соперником «Медведей» на льду. Отдельную роль отвели нападающему НИКИТЕ ГУСЕВУ, автору двух голов на сочинской Олимпиаде, которые принесли «золото» нашим хоккеистам. В сериале известному хоккеисту предстояло атаковать ворота героя Игоря Огурцова. НИКИТА ГУСЕВ, нападающий СКА: «Я впервые снимался в сериале, но не скажу, что волновался. Просто внимательно слушал режиссёра и чётко выполнял его наставления. Кстати, когда-то я начинал в команде «Белые Медведи», а в «Молодёжке» герои играют как раз за такой клуб. Мне кажется, это символично». > Зрелищную игру, которую снимали на домашней арене СКА, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, освещал однофамилец Никиты — известный комментатор Виктор Гусев, сыгравший в предыдущих сериях спортивной драмы. Внимательные зрители также заметят настоящий Кубок Гагарина, за который каждый сезон борются клубы КХЛ. «МОЛОДЁЖКА», ФИНАЛЬНЫЙ СЕЗОН С 17 сентября на СТС! Понедельник — четверг, 20:00 «Бурые Медведи» получили шанс сыграть в КХЛ, и теперь команду ждут головокружительные перспективы и мировая знаменитость в лице канадского тренера. В новых условиях нет места прежнему тренеру Сергею Макееву, который остаётся без работы и карьерного роста. Помочь старому другу решает бессменный спонсор «Медведей» — Олег Иванович Калинин. Он предлагает Сергею вновь возглавить клуб «молодёжки» с амбициозной целью вступить в ряды КХЛ. На пути к новым победам становится своенравная бизнес-леди Виктория, которая, кроме места спортивного директора, решает занять место и в сердце главного тренера «Медведей».

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