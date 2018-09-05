ГЛАВНЫЙ СТИЛИСТ СТС АЛЕКСАНДР РОГОВ ЗАПУСТИЛ НОВОЕ ШОУ

22 СЕНТЯБРЯ В 10:30 КАНАЛ СТС ЗАПУСКАЕТ НОВОЕ МЭЙКОВЕР-ШОУ «РОГОВ. СТУДИЯ 24», КРЕАТИВНЫМ ПРОДЮСЕРОМ И ВЕДУЩИМ КОТОРОГО СТАЛ ГЛАВНЫЙ СТИЛИСТ КАНАЛА И АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРА «ГИД ПО СТИЛЮ» АЛЕКСАНДР РОГОВ. ВПЕРВЫЕ ВСЕГО ЗА СУТКИ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНЯТСЯ СРАЗУ ДВА ГЕРОЯ, НЕДОВОЛЬНЫЕ ВНЕШНИМ ВИДОМ ДРУГ ДРУГА. И ВСЁ ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ НА ГЛАЗАХ У ГОСТЕЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «МЕГА ХИМКИ», ГДЕ НАХОДИТСЯ ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ МОДНОГО ПРОЕКТА.

АЛЕКСАНДР РОГОВ: «В новом шоу мы будем работать над преображением пар, которые не безразличны друг другу, но находятся в кризисной ситуации и имеют претензии к внешнему виду своего партнёра. И здесь наша задача сильно усложняется: нам предстоит не просто подобрать образы, которые понравятся обоим, но и сделать так, чтобы мода примирила близких людей».

В центре внимания нового шоу — братья и сёстры, супруги, друзья, коллеги и другие пары, которые хотят изменить друг друга. В начале каждого выпуска они попытаются сделать это самостоятельно и подобрать вещи на свой вкус, а позже на помощь придёт бьюти-команда Александра Рогова из лучших специалистов индустрии моды и красоты. В проекте двух героев ожидает не только внешнее преображение, но и внутренние метаморфозы: так, им предстоит пройти испытание, организованное ведущим с помощью психолога. «Если в шоу «Успеть за 24 часа» Александр оберегал и защищал героинь, то теперь он как рефери объективно и строго смотрит на сложившуюся проблему и находит решение», — комментирует продюсер АЛЕКСАНДРА ГРОЙСМАН.

Студия мэйковер-шоу включает общую открытую зону, две закрытые гримёрки и многослойное зеркало, которое в финале каждого выпуска покажет парам их преображения. Зрители смогут не только оценить новые образы героев, но и получить модный совет от Александра Рогова и его команды в рубрике «Здесь и сейчас». Стать участниками нового фэшн-проекта и измениться под руководством известного стилиста могут все желающие, которым предстоит оставить заявку на сайте 24.ctc.ru и успешно пройти кастинг.

«РОГОВ. СТУДИЯ 24»

НОВОЕ ШОУ ОТ ГЛАВНОГО СТИЛИСТА КАНАЛА СТС! ПО СУББОТАМ В 10:30