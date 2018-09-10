«СТС Медиа» готовит продолжение «Кухни», «Отеля Элеон» и «Даёшь молодёжь!»

Москва, Россия — 10 сентября 2018 года. Популярные проекты «Кухня», «Отель Элеон» и «Даёшь молодёжь!», права на которые принадлежат «СТС Медиа», получат продолжение на каналах холдинга. Зрителей ждут новые сезоны и неожиданные спин-оффы. Антон Федотов, генеральный продюсер канала СТС, режиссёр сериала «Кухня» и фильма «Кухня. Последняя битва»: «В телевизионном мире нечасто рождаются столь яркие хиты и герои, и с нашей стороны было бы неправильно прерывать их экранную жизнь, когда можно рассказать ещё много оригинальных историй. И сделать это с помощью замечательных актёров, которые стали неотъемлемой частью этих проектов». К работе над продолжениями хитов СТС приступит стратегический партнёр канала, кинокомпания Art Pictures Vision, которая снимает как уже известные зрителям истории, так и новые сериалы: «Молодёжка», «Психологини», «90-е. Весело и громко», «Мамы в спорте», «Пекарь и красавица» и другие. Одним из продюсеров новых проектов выступит Фёдор Бондарчук. Фёдор Бондарчук, основатель и учредитель кинокомпании Art Pictures Vision: «Это большая ответственность перед миллионами поклонников — давать новую жизнь успешным брендам, которые были созданы настоящими профессионалами. Надеюсь, мы сможем не просто сохранить аудиторию этих проектов, но и завоевать новую!» Премьеры обновлённых проектов состоятся как на канале СТС, так и на СТС Love, который в этом году начал повторный показ скетчкома «Даёшь молодёжь!». Кира Ласкари, директор канала СТС Love: «Если сейчас мы делаем ставку на библиотеку хитов СТС, то следующий стратегический шаг — продолжение этих историй, успешно прошедших проверку временем. Сейчас на них подрастают дети тех самых первых зрителей, и теперь уже новая аудитория формирует запрос на продолжение любимых проектов, который мы не можем игнорировать». Пока авторы работают над сценариями будущих проектов, в Москве полным ходом идут съёмки скетчкома «СеняФедя». По сюжету нового спин-оффа «Кухни» два закадычных друга-повара увольняются из ресторана и открывают собственное дело. Купив уличный фудтрак, Сеня и Федя вступают в гастрономическую войну за голодных пешеходов. Сергей Лавыгин (Сеня): «В детстве, когда заканчивался любимый фильм или сериал, было жутко обидно прощаться с персонажами, которые успели стать друзьями. И сейчас я очень рад, что вселенная «Кухни» расширяется и прирастает новыми историями, одну из которых поклонники франшизы увидят уже этой осенью». «Кухня» является главным рекордсменом СТС по количеству наград: на её счету премия «ТЭФИ», три победы в номинации «Лучший сериал» от Ассоциации продюсеров кино и телевидения, а также народная премия «Жорж». На протяжении шести сезонов сериал СТС неоднократно становился лидером по количеству просмотров на ТВ, а доля отдельных выпусков достигала 25% (Россия, ВСЕ 10-45, Mediascope). «Кухня» с успехом выдержала более тридцати повторных показов в эфире СТС и до сих пор находится в сетке канала с результатами, превышающими его среднемесячную долю. Первый сериальный спин-офф «Кухни» — «Отель Элеон» — на протяжении всех трёх сезонов обеспечивал СТС первое место среди конкурентов в своём тайм-слоте. Кроме того, «Кухня» зажила своей жизнью в двух полнометражных фильмах, анимационном сериале и двух книгах.

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