Съёмки нового сериала Dомашнего проходили во дворце под Санкт-Петербургом

Телеканал Dомашний готовится к выпуску четырехсерийной мелодрамы собственного производства под рабочим названием «Семейная тайна».

По сюжету дочь известного фармацевтического магната Станислава Романовского Маргарита уверена, что ее отца хотят убить. Подозрения ложатся на родных брата и сестру Маргариты - они узнали, что отец хочет лишить их наследства. Чтобы предотвратить опасность, Рита приглашает на юбилей папы своего лондонского друга, а по совместительству частного детектива. Но в первую же ночь после семейного торжества девушку убивают. Детективу предстоит распутать этот клубок семейных тайн, найти убийцу и узнать, какие скелеты в шкафу хранит каждый из членов семьи.

Геннадий Смирнов – Алексей Переверзев, детектив

«Сюжет картины удивит хитросплетениями, ведь мотив для убийства есть у каждого члена этой семьи. История будет держать телезрителей в волнующем напряжении до самого конца фильма, как только убийца становится очевидным, сюжет сразу меняется, а финал, я уверен, станет настоящим сюрпризом»!

Съемочную площадку нашли в очень живописном месте – на южном берегу Финского залива, в поселке Стрельна. Для съемок, сняли шикарный особняк, который будет играть ключевую роль в сериале.

Мария Валешная – Карина, невестка фармацевтического магната Станислава Романовского

«Этот прекрасный особняк, дом отца моего мужа, хотят разделить между собой все члены нашей большой семьи. Этот «дворец» продюсеры выбрали неслучайно: по сюжету в замкнутом пространстве находится целая семья и нужно, чтобы у каждого был свой закуток, где можно плести интриги, и обязательно дом должен быть роскошным – все-таки он принадлежит фармацевтическому магнату – и всё это богатство нашли в Стрельне под Питером».

Создатели проекта обещают, что фильм станет настоящим возрождением детективного жанра в кинематографе. По мнению режиссера Дениса Елеонского, сюжет косвенно напоминает произведение Агаты Кристи «Десять негритят», но все же отводит нас к современным реалиям.

Что из этого выйдет, увидим скоро на Dомашнем.