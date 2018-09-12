ПСИХОЛОГИНИ СНОВА БЕРУТСЯ ЗА УМ

ТЕЛЕКАНАЛ СТС И КИНОКОМПАНИЯ «АРТ ПИКЧЕРС ВИЖН» ПРИСТУПИЛИ К СЪЁМКАМ ДОЛГОЖДАННОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ ДРАМЕДИ «ПСИХОЛОГИНИ». В НОВОМ СЕЗОНЕ ТРИ ПОДРУГИ ПСИХОЛОГА В ИСПОЛНЕНИИ АНАСТАСИИ ПАНИНОЙ, АННЫ СТАРШЕНБАУМ И СОФЬИ КАШТАНОВОЙ ПРИМЕРЯТ ФИКТИВНЫЙ БРАК, ПОПАДУТ В ПЛЕН ПСИХОПАТА И УЗНАЮТ, КАК ВЫЖИТЬ В ДЕРЕВНЕ С РОДИТЕЛЯМИ. ПОДУШКОЙ ДЛЯ БИТЬЯ И СПАСАТЕЛЬНОЙ ЖИЛЕТКОЙ ДЛЯ НИХ СТАНУТ ГЕРОИ КИРИЛЛА КЯРО, ЕГОРА КОРЕШКОВА, РОМАНА МАЯКИНА, АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВА И МАТВЕЯ ЗУБАЛЕВИЧА. В новых сериях три подруги продолжают изучать собственных «тараканов» и искать мужчину своей мечты. Так, героиня АНАСТАСИИ ПАНИНОЙ влюбляется в собственного босса — директора психологического центра Михаила Слуцкого в исполнении КИРИЛЛА КЯРО. Для актёра эта роль не первое соприкосновение с миром психологии. «Я уже снимался в роли психолога, также играл психиатра, а теперь захотел попробовать сыграть человека этой же профессии, но в другом жанре, например, в жанре драмеди, — признаётся он. — Несмотря на то, что я никогда не был на приёме психолога, мне нравится читать специальную литературу и слушать лекции Михаила Лабковского и Юлии Гиппенрайтер». Кстати, в новых сериях актёр исполнит свою давнюю мечту — научиться управлять мотоциклом. «В Индии и Таиланде я ездил на байках, но в сериале у меня будет классический мотоцикл с ручной коробкой передач. Очень жду, когда мне дадут пару уроков». Его экранный соперник — РОМАН МАЯКИН — напротив давно использует мотоцикл в качестве главного транспортного средства. К слову, актёры познакомились на московском фестивале и с тех пор дружат. «Хочу сказать, что быть соперником Кирилла Кяро — достойная миссия. На самом деле мы совпадаем по многим параметрам: нас объединяет и отношение к юмору и профессии», — говорит Роман. В новом сезоне появится ещё один похититель женских сердец — МАТВЕЙ ЗУБАЛЕВИЧ, известный по сериалам СТС «Молодёжка» и «Корабль». Актёр сыграет сексуального спортсмена Матвея Ерохина, который станет любовной мишенью легкомысленной Алины (Анна Старшенбаум). Чтобы перевоплотиться в бойца без правил, за три недели он набрал десять килограммов мышечной массы — с помощью правильного питания и усиленных тренировок в зале. «Я в принципе всегда дружил со спортом и даже занимался восточными единоборствами много лет, — рассказывал актёр. — При этом я уже играл спортсменов — и хоккеистов, и боксёров, и тхэквондистов. А теперь у меня бои без правил, что сейчас, кстати, очень популярно». В отличие от своего коллеги АННА СТАРШЕНБАУМ никогда не интересовалась боевыми искусствами, но считает, что её партнёр отлично вжился в свою роль. «Матвей — классный, а главное он так попадает в своего персонажа. При этом на съёмках он постоянно смешит и колет меня, поэтому приходится ждать, когда я успокоюсь». Кстати, в первый съёмочный день актрисе предстояло «въехать» в кадр на роликах: по сюжету её героиня катается в парке и записывает видеоролик для соцсетей. «Представляете, я на днях тоже каталась в парке и думала, вот бы мне в работе пригодились ролики. И в тот же день узнаю, что в сериале мне как раз и предстоит надеть их. Видимо, вселенная меня услышала», — улыбалась актриса. Похожие совпадения ожидали и её экранную подругу СОФЬЮ КАШТАНОВУ: в сериале её героиня Вика устраивает ремонт в квартире и на время переезжает к родителям в деревню. Оказывается, сама актриса тоже недавно поменяла московскую квартиру на загородные пейзажи: «Я всегда к себе относилась как к столичному человеку, периодически улетающему в Мексику, которую можно назвать большой деревней. А сейчас я живу за городом и получаю от этого колоссальное удовольствие». Кроме деревенских видов, в объективы камер попадут московские и подмосковные пляжи, коттеджи, отели, парки и рестораны. На съёмках актрисам предстоит примерить свадебное платье, испытать на себе фитнес-упражнение «берпи» и поймать неуловимого сокола.

См. также новости:

«Психологини» начинают прием на СТС

Теги: Психологини