«Реальная мистика» с 24 сентября на Dомашнем

Привидения, вещие сны, родовые проклятия. Все это шокирует и заставляет жить в страхе. Огромному количеству людей приходилось сталкиваться с проявлением необъяснимого и сверхъестественного, однако в большинстве случаев найти рациональный ответ на произошедшую ситуацию не удавалось никому.

Dомашний поставил перед собой амбициозную задачу: разгадать необъяснимое. Ответ уже совсем близко. «Реальная мистика» начинается в полдень.

с 24 сентября

докудрама «Реальная мисика»

в 11:45 на Dомашнем

Герои «Реальной мистики» – простые зрители, столкнувшиеся с необъяснимыми явлениями в своей жизни.

Ведущий проекта актер Андрей Дебрин вместе с командой помощников будет проводить расследование самых запутанных историй, которые происходят в мире: НЛО, гадания, привороты, геопатогенные зоны и многое другое, и выяснит, что на самом деле за ними стоит.