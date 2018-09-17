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«Реальная мистика» с 24 сентября на Dомашнем

17.09.2018

Реальная мистика

Привидения, вещие сны, родовые проклятия. Все это шокирует и заставляет жить в страхе. Огромному количеству людей приходилось сталкиваться с проявлением необъяснимого и сверхъестественного, однако в большинстве случаев найти рациональный ответ на произошедшую ситуацию не удавалось никому.

Dомашний поставил перед собой амбициозную задачу: разгадать необъяснимое. Ответ уже совсем близко. «Реальная мистика» начинается в полдень.

с 24 сентября
докудрама «Реальная мисика»
в 11:45 на Dомашнем

Герои «Реальной мистики» – простые зрители, столкнувшиеся с необъяснимыми явлениями в своей жизни.

Ведущий проекта актер Андрей Дебрин вместе с командой помощников будет проводить расследование самых запутанных историй, которые происходят в мире: НЛО, гадания, привороты, геопатогенные зоны и многое другое, и выяснит, что на самом деле за ними стоит.

Реальная мистика


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